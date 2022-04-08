во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Что вас ожидает

Мы встретим вас у вашего отеля и отправимся в центр Сочи. Вы проедете по главной улице и полюбуетесь городскими видами, а гид в автобусе расскажет об истории нашего южного края.

После с гидом вы совершите променад по центральному парку «Ривьера», впечатлитесь обилием зелени и встретите деревья, посаженные знаменитыми людьми.

А затем посетите Большой Сочинский дельфинарий «Ривьера». В программе:

Шоу дельфинов — свое мастерство вам продемонстрируют черноморские дельфины, белухи и морской лев Тимон. После шоу за доплату вы сможете сделать фото с понравившимся артистом и даже поплавать с дельфинами.

Пингвинарий — уголок Антарктиды в жарком Сочи: вы понаблюдаете за этими забавными на суше, но грациозными в воде птицами.

Океанариум — здесь представлено более 100 видов морских и речных обитателей, а по выходным навестить их приплывает русалка. Наш гид проведет для вас экскурсию и расскажет об устройстве Океанариума. По желанию за доплату вы сможете покормить рыб в открытом аквариуме. В Океанариуме разрешено фотографировать на ваши устройства (без вспышки).

Организационные детали

Экскурсию в дороге, по парку Ривьера, в Пингвинарии и в Океанариуме для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы