во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»

Побывать на шоу дельфинов, встретить пингвинов и понаблюдать за обитателями Океанариума

Групповая
В группе до 20 человек вы отправитесь в центр города, в компании гида прогуляетесь по парку Ривьера, а после посетите Большой сочинский дельфинарий: здесь вас ждут артисты дельфины и белухи, милые пингвины, тюлени и другие жители моря.

После шоу совершите экскурсию в Пингивинарий и Океанариум и услышите самое любопытное о подводном мире.
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Экскурсия в Большой сочинский дельфинарий и парк «Ривьера»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретим вас у вашего отеля и отправимся в центр Сочи. Вы проедете по главной улице и полюбуетесь городскими видами, а гид в автобусе расскажет об истории нашего южного края.

После с гидом вы совершите променад по центральному парку «Ривьера», впечатлитесь обилием зелени и встретите деревья, посаженные знаменитыми людьми.

А затем посетите Большой Сочинский дельфинарий «Ривьера». В программе:

  • Шоу дельфинов — свое мастерство вам продемонстрируют черноморские дельфины, белухи и морской лев Тимон. После шоу за доплату вы сможете сделать фото с понравившимся артистом и даже поплавать с дельфинами.
  • Пингвинарий — уголок Антарктиды в жарком Сочи: вы понаблюдаете за этими забавными на суше, но грациозными в воде птицами.
  • Океанариум — здесь представлено более 100 видов морских и речных обитателей, а по выходным навестить их приплывает русалка. Наш гид проведет для вас экскурсию и расскажет об устройстве Океанариума. По желанию за доплату вы сможете покормить рыб в открытом аквариуме. В Океанариуме разрешено фотографировать на ваши устройства (без вспышки).

Организационные детали

Экскурсию в дороге, по парку Ривьера, в Пингвинарии и в Океанариуме для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Дельфинарий (на месте, в автобусе): 1500 руб. взрослый; 1350 руб. детский до 12; дети до 5-ти бесплатно. В стоимость билета входят Шоу дельфинов, посещение Пингвинария и Океанариума.
  • По желанию (оплата на месте, в Дельфинарии):
    — Фотосессия с дельфинами после шоу: фото на помосте на ваш фотоаппарат 500 руб., фото на помосте на фотоаппарат дельфинария 600 руб. (плюс отправка на почту 150 руб.); фото во время плавания (10-15 профессиональных снимков, будут записаны на флэш- карту, за доплату можно отправить на почту): 1900 руб. /чел., аренда гидрокостюма 1300 руб.
    — Кормление рыб в открытом аквариуме: 100 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля либо ближайшей остановки
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

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