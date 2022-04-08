во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Мы встретим вас у вашего отеля и отправимся в центр Сочи. Вы проедете по главной улице и полюбуетесь городскими видами, а гид в автобусе расскажет об истории нашего южного края.
После с гидом вы совершите променад по центральному парку «Ривьера», впечатлитесь обилием зелени и встретите деревья, посаженные знаменитыми людьми.
А затем посетите Большой Сочинский дельфинарий «Ривьера». В программе:
Экскурсию в дороге, по парку Ривьера, в Пингвинарии и в Океанариуме для вас проведет один из гидов нашей команды.