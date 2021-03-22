1 отзыв оставили туристы

Гранд-тур по всей Красной Поляне

Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи

5
1 отзыв
Александр
Александр – экскурсионное агентство из Адлера
В группе до 50 человек вы посетите лучшие горнолыжные курорты России.

Пройдете тайными лесными тропами и ощутите энергию «русских джунглей».

Подниметесь на фуникулере, чтобы покорить горные вершины.

Откроете головокружительные виды и памятники первозданной природы.

А еще узнаете о местных традициях и жизни Сочи до и после Олимпиады-2014.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1000400 ₽ за человекаскидка60%

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Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне

Что вас ожидает

Ахтыршский каньон и ущелье Ахцу
На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяженный в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей 📖, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Минеральный источник Чвижепсе
Вода из нарзанного источника обладает массой полезных свойств и помогает зарядиться бодростью. Вы сможете отведать этой богатырской воды, а неподалеку вас будет ждать водопад Любви, где, по традиции, загадывают желания.

Обед в горном кафе
Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый прием, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским медом и домашним вином 🍷 с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мед для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждет долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни 🥧.

Курорт Красная Поляна
Во время променада вы узнаете об истории 📖 и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор
Вы прогуляетесь 👣 по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы ⛰️ и посетите Розу Пик. Там вас ждет «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром
Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы ⛰️ Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены.

Олимпийский парк 🌳
На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждет красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

  • Трансфер на новом комфортабельном автобусе 🚌, дегустация и страховка входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается обед и поездка на канатной дороге. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.
  • Программу также можно заказать в индивидуальном формате

Экскурсию ⛳ проводит квалифицированный экскурсовод, имеющий диплом государственного образца.

Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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1 отзыв оставили туристы

22 мар 2021
Отлично! Все понравилось. Погода только подкачала.

Александр проводит ещё 1 экскурсию

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