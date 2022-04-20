ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Что вас ожидает

Выход в море под парусом Вы отправитесь покорять волны Черного моря на белоснежной парусной яхте. На борту с комфортом разместится до 9 пассажиров, яхта оборудована уютными каютами со всеми удобствами, диванами и столиком.

Сочи и горы с воды. Вы насладитесь бризом и морскими пейзажами, а еще с борта оцените панорамный вид на Олимпийские объекты на фоне Кавказского хребта.

Увидеть дельфинов! В теплое время года во время прогулки часто можно встретить черноморских дельфинов: они резвятся в море, а иногда даже подплывают к яхте.

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