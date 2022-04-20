Прогулка под парусом в мини-группе

Выйти в Черное море на белоснежной яхте и понаблюдать за дельфинами

Мини-группа
Готовы покорить волны Черного моря на парусной яхте? В небольшой группе до 9 человек вы выйдете в открытое море на белоснежном судне, полюбуетесь с воды Кавказским хребтом и, если повезет, встретите озорных дельфинов.

А наш опытный капитан обеспечит в путешествии безопасность и комфорт.
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Выход в море под парусом Вы отправитесь покорять волны Черного моря на белоснежной парусной яхте. На борту с комфортом разместится до 9 пассажиров, яхта оборудована уютными каютами со всеми удобствами, диванами и столиком.

Сочи и горы с воды. Вы насладитесь бризом и морскими пейзажами, а еще с борта оцените панорамный вид на Олимпийские объекты на фоне Кавказского хребта.

Увидеть дельфинов! В теплое время года во время прогулки часто можно встретить черноморских дельфинов: они резвятся в море, а иногда даже подплывают к яхте.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это морская прогулка, на борту с вами будет капитан судна. Сопровождения гида не предполагается.
  • Прогулка проходит в группе до 9 человек на парусной яхте. Судно оборудовано диванами, уборной, каютой, столиком.
  • Выход в море из порта Адлера, куда вы добираетесь самостоятельно
  • В штормовую погоду прогулка может быть перенесена или отменена

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлерском районе
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми🏡Выездные🐬Дельфины🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Морская прогулка на яхте под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Александр
4.7
10 отзывов
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте
1 300 за 1 человека
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Морская прогулка на белоснежной яхте - возможность увидеть дельфинов
от 8 500 за 1-11 чел.
Морская прогулка под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Руслан
4.8
8 отзывов
Морская прогулка под парусом
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря - отплываем из Адлера
1 500 за 1 человека
Прогулки на яхте в Адлере
1 час
🛥 На яхте
Мини-группа
Happy
5
14 отзывов
Прогулки на яхте в Адлере
Почувствуйте себя в настоящем раю: отдохните на борту белоснежной яхты с бокалом в руках
1 400 за 1 человека
Аренда парусной яхты
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
ГОСТур
Нет отзывов
Аренда парусной яхты
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием
9 000 за 1-11 чел.
На яхте «Бриз» по Черному морю
2 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
Никита
Нет отзывов
На яхте «Бриз» по Черному морю
Морская прогулка - обязательная часть полноценного отдыха в Сочи
5 000 за 1-10 чел.
В открытое море на парусной яхте
1 час
🛥 На яхте
Мини-группа
Алина
Нет отзывов
В открытое море на парусной яхте
Отправиться в открытое море, увидеть Адлер с другого ракурса
от 1 400 за 1 человека
Морская прогулка из Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Мария
5
1 отзыв
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться на парусной яхте, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
1 500 за 1 человека
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
3 часа
Мини-группа
Руслан
5
17 отзывов
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в Адлере и устроить морской пикник на борту
2 000 за 1 человека
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Дмитрий
4.7
3 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере
Даже пара часов, проведённых в открытом море, превращается
1 500 за 1 человека
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Юлия
4.9
17 отзывов
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Бескрайние горизонты, умопомрачительный закат и дружелюбные дельфины - всё это ждёт вас
1 700 за 1 человека
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Адлере
1.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Адлере
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память
13 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ