Отправляемся на двухэтажном катере бороздить волны Чёрного моря в поисках улова. За 3 часа вы полюбуетесь морскими пейзажами, порыбачите на спиннинг, искупаетесь и, если повезёт, увидите дельфинов. Пойманную рыбку наш капитан приготовит для вас прямо на борту — приятного аппетита!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Адлера на трансфере и поедем на причал, откуда начнём нашу морскую прогулку. Наш двухэтажный катер снабжён эхолотом для поиска рыбы, уборной и музыкальными колонками. Каждый участник получит спиннинг для рыбалки. Летом можно искупаться в море. А в конце вас ждёт обед из улова от капитана! Напитки вы можете взять с собой на борт.

Организационные детали