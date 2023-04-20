Половить на спиннинг ставриду и сельдь, которых для вас приготовит капитан на борту
Отправляемся на двухэтажном катере бороздить волны Чёрного моря в поисках улова.
За 3 часа вы полюбуетесь морскими пейзажами, порыбачите на спиннинг, искупаетесь и, если повезёт, увидите дельфинов. Пойманную рыбку наш капитан приготовит для вас прямо на борту — приятного аппетита!
За 3 часа вы полюбуетесь морскими пейзажами, порыбачите на спиннинг, искупаетесь и, если повезёт, увидите дельфинов. Пойманную рыбку наш капитан приготовит для вас прямо на борту — приятного аппетита!
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из Адлера на трансфере и поедем на причал, откуда начнём нашу морскую прогулку. Наш двухэтажный катер снабжён эхолотом для поиска рыбы, уборной и музыкальными колонками. Каждый участник получит спиннинг для рыбалки. Летом можно искупаться в море. А в конце вас ждёт обед из улова от капитана! Напитки вы можете взять с собой на борт.
Организационные детали
- Во время рыбалки вас будет сопровождать капитан катера
- Трансфер из Адлера включён в стоимость
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ближайшей остановке общественного транспорта или на КПП крупного отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Занимаюсь туризмом, подбираю и организую экскурсии от моря до гор по Сочи и республике Абхазия. Очень люблю свою профессию. Готов поделиться информацией по туристическим маршрутам и помогу сэкономить деньги. 80% успеха любой экскурсии — это гид. Наши — настоящие виртуозы своего дела. В общем мы классные — докажем это на экскурсии!
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