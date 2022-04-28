Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде

Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой

Групповая
Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и гостеприимной страны, а также угоститесь продуктами местного виноделия и пчеловодства.

Вы посетите все самые знаменитые красивейшие места, накупаетесь в чистейшем море в Пицунде, отведаете местную кухню.

Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод, а отправляемся мини группой на комфортабельных автобусах!
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Колоннада
  • Культовый ресторан Гагрипш
  • Тисо-самшитовая роща
  • Апацху
  • Рицинский заповедник
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Мужские и Девичьи слезы
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Храм Симона Кананита
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонского рукотворного водопада
  • Чёрные и белые лебеди на озере Псырцха
  • Пицунда

Что вас ожидает:

    Город Гагра
    Погуляем по знаменитой колоннаде, где снимались многие известные советские фильмы. Посмотрим культовый ресторан Гагрипш, привезённый с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.

    Кафе в Тисо-самшитовой роще

    Тут, в Апацху — местном кафе, пройдёт завтрак, который включен в стоимость экскурсии. А также сделаем заказ на обед. Так же в наш тур включены три бесплатные дегустации вина, сыра и мёда.

    Рицинский заповедник

    Голубое озеро. Сделаем остановку у водоёма, который не темнеет даже в самую ненастную погоду, и не замерзает круглый год. Юпшарский каньон. Каньон имеет протяженность 8 км, высота скал составляет около 400 метров. Водопады Мужские и Девичьи слезы. Это сотни маленьких тоненьких хрустальных ручейков, стекающих вниз по скале. Озеро Рица. Посетим две основные, живописные смотровые площадки высокогорного озера.

    Город Новый Афон

    Посмотрим уникальный памятник средневекового зодчества — Храм Симона Кананита. Посетим Новоафонский монастырь, состоящий из шести храмов. Остановимся у Новоафонского рукотворного водопада. Покормим чёрных и белых лебедей на озере Псырцха.

    Пицунда

    Искупаемся в самом чистом море на побережье и позагораем на песчаном пляже (примерно 1,5 часа).

    Важно знать:

    • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспорт
    • Все экологические сборы
    Что не входит
    • Вход в пещеру — 500 руб.
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Заберём с ближайшей остановки Адлера
    Завершение: Отвезём по местам сбора
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 13 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • С собой необходимо взять паспорт РФ
    • Для детей свидетельство о рождении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

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