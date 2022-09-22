Экскурсия в сказочную Абхазию на высокогорное озеро Рица и старинный город Новый Афон. Эта поездка навсегда останется в вашей памяти!

На маршруте вас ждут — захватывающие дух высоты и чарующие взгляд пейзажи необыкновенной природной красоты, запоминающиеся истории и легенды.

Объекты показа на маршруте:

Путь проходит по множеству красивых мест в которых совершаем остановки.

Водопад «Девичьи слезы» — этот водопад, не такой как мы привыкли себе представлять. Это особый участок скалы, протяженностью около 100 метров, по которому вода стекает тонкими струями.

Горные реки и подвесные мосты.

Так же по пути у вас будет возможность прокатится на тарзанке через реку протяженностью 500 метров, над бурлящим потоком воды.

Следующие остановки пройдут в живописных местах:

Голубое озеро.

Водопад «Мужские слезы».

Юпшарский каньон(Каменный мешок).

Смотровая площадка «Прощай родина».

А далее по маршруту располагается главная достопримечательность Абхазии озеро Рица

Находится оно в Гудаутском районе, в ущелье рек Юпшары и Лапишсе, на высоте 950 метров над уровнем моря. Окружающие его горы высятся над ним на 1.5-2 километра. Площадь водоема – 1.27 км². Длина составляет 2.5 километра при максимальной глубине в 131 метр.

Далее отправляемся в город Новый Афон:

• Новоафонская пещера:

Состоит пещера из 9-ти залов, по 6-ти из которых проводятся экскурсии. Посетив это место вы погрузитесь в удивительный подземный мир. Размеры пещеры огромные — размер самого большого зала: по длине — 260 метров, высота 50 метров и ширина 75 метров. Пещера богата сталактитами и сталагмитами, а так же в ней есть небольшое озеро.

• Новоафонский православный мужской монастырь:

Монастырь, был основан в 1875 году монахами русского монастыря со Старого Афона(Греция). Комплекс выделяется своими архитектурными достоинствами. Состоит обитель из шести храмов. Главный из которых находящийся в центре четырёхугольника, образованного корпусами монастыря, Пантелеимоновский собор. Построенный в неовизантийском стиле, венчают который пять золотистых куполов.