Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра

Приглашаю вас в однодневное путешествие по Абхазии

Приглашаю вас в однодневное путешествие по Абхазии.

Наш маршрут пройдет по самым живописным местам — Юпшарский каньон, Голубое озеро, водопад Девичьи слезы. Но главным пунктом в нашей программе станет Новоафонский монастырь. Экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек — со мной нет никакой спешки.
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
Озеро рица, Новый Афон (пещера) , водопады, дегустация вина, мёда, сыра
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Что вас ожидает 🤩

  • Город Гагра:
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Колоннада в Гаграх
  • Бесплатная дегустация:
  • Винный погреб. Вина из различных сортов винограда, коньяк, чача, сыры.
  • Пасека
  • Рицинский реликтовый национальный парк:
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Голубое озеро
  • Слияние двух рек
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица:
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Водопад "Мужские слезы"
  • Озеро Рица
  • Водопад "Птичий Клюв" (по желанию)
  • Молочный водопад (по желанию)
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новый Афон - Религиозный центр Абхазии:
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Озеро Псырцха
  • Рукотворный водопад
  • Заброшенная станция Ж/Д
  • Приморский парк
  • Пруд лебединый
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм апостола Симона Канонита построенный на месте его погребения, датированный IX-X веках н. э
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Описание

Экскурсия в сказочную Абхазию на высокогорное озеро Рица и старинный город Новый Афон. Эта поездка навсегда останется в вашей памяти!
На маршруте вас ждут — захватывающие дух высоты и чарующие взгляд пейзажи необыкновенной природной красоты, запоминающиеся истории и легенды.

Объекты показа на маршруте:

  • Путь проходит по множеству красивых мест в которых совершаем остановки.
  • Водопад «Девичьи слезы» — этот водопад, не такой как мы привыкли себе представлять. Это особый участок скалы, протяженностью около 100 метров, по которому вода стекает тонкими струями.
  • Горные реки и подвесные мосты.
  • Так же по пути у вас будет возможность прокатится на тарзанке через реку протяженностью 500 метров, над бурлящим потоком воды.

Следующие остановки пройдут в живописных местах:

  • Голубое озеро.
  • Водопад «Мужские слезы».
  • Юпшарский каньон(Каменный мешок).
  • Смотровая площадка «Прощай родина».
А далее по маршруту располагается главная достопримечательность Абхазии озеро Рица
Находится оно в Гудаутском районе, в ущелье рек Юпшары и Лапишсе, на высоте 950 метров над уровнем моря. Окружающие его горы высятся над ним на 1.5-2 километра. Площадь водоема – 1.27 км². Длина составляет 2.5 километра при максимальной глубине в 131 метр.

Далее отправляемся в город Новый Афон:

• Новоафонская пещера:

Состоит пещера из 9-ти залов, по 6-ти из которых проводятся экскурсии. Посетив это место вы погрузитесь в удивительный подземный мир. Размеры пещеры огромные — размер самого большого зала: по длине — 260 метров, высота 50 метров и ширина 75 метров. Пещера богата сталактитами и сталагмитами, а так же в ней есть небольшое озеро.

• Новоафонский православный мужской монастырь:

Монастырь, был основан в 1875 году монахами русского монастыря со Старого Афона(Греция). Комплекс выделяется своими архитектурными достоинствами. Состоит обитель из шести храмов. Главный из которых находящийся в центре четырёхугольника, образованного корпусами монастыря, Пантелеимоновский собор. Построенный в неовизантийском стиле, венчают который пять золотистых куполов.

Ежедневно с 5:30-6:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Завтрак
  • Дегустация вино, чачи, мёда, сыра
  • Страховка
Что не входит
  • Обязательно:
  • Экологический сбор в Рицевский заповедник +700
  • По желанию:
  • Водопад "Молочный"
  • Водопад "Птичий Клюв"
  • Новоафонской пещеры (уточняйте график работы)
  • Зиплайн над рекой Бзыбь
  • Катамаран на озере Рица
  • Дача Сталина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от ближайшей к вам остановки
Завершение: Довозим до места откуда вас забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:30-6:00 до 19:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • За день перед экскурсией с вами свяжется оператор для подтверждения вашего участия, сообщит точное время во сколько вас заберут и номер автобуса.
  • С собой иметь паспорт и купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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