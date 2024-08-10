На Рождество – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Анапе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
На машине
16 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Завтра в 16:00
9 сен в 14:00
6 000 за всё до 4 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие
На машине
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
10 сен в 09:30
12 сен в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
На машине
41 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
9 сен в 14:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inga
    10 августа 2024
    Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
    Экскурсии была прикольная 🥰
  • Ю
    Юлия
    6 августа 2024
    Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
    Если вы приехали в Анапу с детьми, то очень интересно и познавательно будет проехать с экскурсоводом Сергеем в парк живой
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    природы До-До. По пути в парк вы получите информативный материал о городе Анапе. И исторический, и географический, о флоре и фауне региона, причем в доступной и понятной для детей форме. Ну а сам парк не оставит равнодушным ни одного ребёнка! Спасибо Сергею за чудесную поездку и душевную компанию!

  • Е
    Евгения
    26 июля 2024
    Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
    Отличная детская экскурсия! 1. Комфортабельный транспорт. Для ребенка был бустер. Экскурсовод Сергей уточнил заранее, нужны ли кресла для детей и какие.
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    Машина с кондиционером, удобными сидениями, презентабельная. 2. Интересная поездка-лекция. Не знала, что Анапа — город с такой богатой историей! Экскурсовод интересно и со знанием дела рассказал об истории города, географических и экологических особенностях. 3. Первая остановка — Страусиная ферма. Небольшой зоопарк, где можно посмотреть и покормить страусов, кроликов, ослов, лошадей, а енотиков — прямо из рук! 4. Основная остановка — парк До-До. Замечательный эко-парк, где можно увидеть прекрасных птиц (журавлей, попугаев и пр.), маленьких обезьянок (особенно покорил милый Императорский тамарин), кенгуру и других интересных и замечательных животных! Территория огромная и живописная. Есть где перекусить, отдохнуть и, что немаловажно, туалет. 5. Обратно, уставших и впечатленных, нас также с комфортом довезли до отеля. Спасибо экскурсоводу Сергею за приятную, познавательную и комфортную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
  2. Тамань: античная история и современное виноделие
  3. Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Анапский маяк
  6. Долина Лефкадия
  7. Долина лотосов
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в сентябре 2024
Сейчас в Анапе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год на рождество, 92 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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