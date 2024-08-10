3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Завтра в 16:00
9 сен в 14:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
10 сен в 09:30
12 сен в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
9 сен в 14:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInga10 августа 2024Экскурсии была прикольная 🥰
- ЮЮлия6 августа 2024Если вы приехали в Анапу с детьми, то очень интересно и познавательно будет проехать с экскурсоводом Сергеем в парк живой
- ЕЕвгения26 июля 2024Отличная детская экскурсия! 1. Комфортабельный транспорт. Для ребенка был бустер. Экскурсовод Сергей уточнил заранее, нужны ли кресла для детей и какие.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в сентябре 2024
Сейчас в Анапе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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