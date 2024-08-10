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Машина с кондиционером, удобными сидениями, презентабельная. 2. Интересная поездка-лекция. Не знала, что Анапа — город с такой богатой историей! Экскурсовод интересно и со знанием дела рассказал об истории города, географических и экологических особенностях. 3. Первая остановка — Страусиная ферма. Небольшой зоопарк, где можно посмотреть и покормить страусов, кроликов, ослов, лошадей, а енотиков — прямо из рук! 4. Основная остановка — парк До-До. Замечательный эко-парк, где можно увидеть прекрасных птиц (журавлей, попугаев и пр.), маленьких обезьянок (особенно покорил милый Императорский тамарин), кенгуру и других интересных и замечательных животных! Территория огромная и живописная. Есть где перекусить, отдохнуть и, что немаловажно, туалет. 5. Обратно, уставших и впечатленных, нас также с комфортом довезли до отеля. Спасибо экскурсоводу Сергею за приятную, познавательную и комфортную экскурсию!