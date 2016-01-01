Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Дорога от Тамани до Тавриды

Мы покинем Таманский полуостров и по грандиозному Крымскому мосту промчимся над водами Керченского пролива. В пути вас ждут увлекательные рассказы об истории и географии Крымского полуострова и, разумеется, вдохновляющие пейзажи: увидим Акмонайский перешеек, розовое озеро Аджиголь, хребет Узын-Сырт и гору Климентьева.

«Край голубых вершин»

Именно так с крымскотатарского переводится название курорта Коктебель — и это не случайно. Здесь вас встретят причудливые вулканические скалы, а особенно покорит изумительный Карадаг. В пейзажах Чёрной горы вы узнаете Грецию, Италию, Японию и даже Дикий Запад. Мы поговорим о древних народах, оставивших здесь след: от киммерийцев до греков. А после совершим променад по набережной и посетим дом-музей М. Волошина — именно он некогда превратил Коктебель в модный курорт.

На корабле к Золотым Воротам.

Следом вас ждет морская прогулка к одному из символов Крыма — знаменитой скале Золотые Ворота. Наш корабль пройдет вдоль Карадага прямо под каменной аркой, чтобы вы смогли загадать желание. А желающие смогут устроить на борту фотосессию или искупаться в море необыкновенного лазоревого цвета.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Дорога с санитарными остановками займет примерно 3 часа

По желанию можно заехать в Феодосию и прогуляться по городу. Также вы сможете посетить фирменные винные магазины завода Коктебель и познакомиться с национальной татарской кухней.

Дополнительные расходы (по желанию)