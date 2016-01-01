Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы

Посетить уютный курорт у горы Карадаг и проплыть на корабле под легендарной скалой-аркой

За один день вы откроете для себя два символа Крымского полуострова — вулканическую гору Карадаг и Золотые Ворота.

Мы доберемся до чудесного курортного посёлка Коктебель, вдохновимся видами Черной горы и совершим морскую прогулку к знаменитой скале-арке.

Приготовитесь отыскать Японию в Крыму, искупаться в лазоревом море и пройти по следам древних греков.
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы
Коктебель и Золотые Ворота Крыма: путешествие из Анапы

Что вас ожидает

Дорога от Тамани до Тавриды

Мы покинем Таманский полуостров и по грандиозному Крымскому мосту промчимся над водами Керченского пролива. В пути вас ждут увлекательные рассказы об истории и географии Крымского полуострова и, разумеется, вдохновляющие пейзажи: увидим Акмонайский перешеек, розовое озеро Аджиголь, хребет Узын-Сырт и гору Климентьева.

«Край голубых вершин»

Именно так с крымскотатарского переводится название курорта Коктебель — и это не случайно. Здесь вас встретят причудливые вулканические скалы, а особенно покорит изумительный Карадаг. В пейзажах Чёрной горы вы узнаете Грецию, Италию, Японию и даже Дикий Запад. Мы поговорим о древних народах, оставивших здесь след: от киммерийцев до греков. А после совершим променад по набережной и посетим дом-музей М. Волошина — именно он некогда превратил Коктебель в модный курорт.

На корабле к Золотым Воротам.

Следом вас ждет морская прогулка к одному из символов Крыма — знаменитой скале Золотые Ворота. Наш корабль пройдет вдоль Карадага прямо под каменной аркой, чтобы вы смогли загадать желание. А желающие смогут устроить на борту фотосессию или искупаться в море необыкновенного лазоревого цвета.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога с санитарными остановками займет примерно 3 часа
  • По желанию можно заехать в Феодосию и прогуляться по городу. Также вы сможете посетить фирменные винные магазины завода Коктебель и познакомиться с национальной татарской кухней.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Морская прогулка вдоль Карадага к Золотым Воротам (1.5 часа) — 1100 руб. /взрослый и 600 руб. /дети до 12 лет
  • Посещение музея Волошина — 300 руб. /взрослый, 100 руб. /детский
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
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