Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем расскажет и покажет всё, что нужно знать для верховой езды: от посадки до управления поводьями. Устроившись в седле, вы отправитесь на прогулку следом за гидом. В пути, если захотите, сопровождающий расскажет о характере и повадках лошадей, а также о природных объектах, которые встретятся на маршруте.
Два варианта маршрута
Для тех, кто только учится уверенно держаться в седле, идеально подойдет часовой маршрут к лесному озеру — вы проедете под аркой из крон в дубовой роще, пересечете поле в окружении предгорий Великого Кавказского хребта, спуститесь к живописному водоему, а затем вернетесь к месту старта по не менее впечатляющей дороге.
Если же вы готовы к более продолжительной и активной прогулке (2-2, 5 часа), мы можем отправиться дальше: минуем дубовую рощу и озеро, а затем начнем подъем к кресту на знаменитой горе Шахан. В пути вам откроются головокружительные виды на всю Анапу и окрестные станицы.
Организационные детали
Стоимость прогулки указана за первый вариант маршрута. При выборе 2-часовой программы стоимость увеличится на 700 руб. /чел.
Для большего комфорта рекомендуем выбрать для прогулки длинные брюки (штаны, джинсы, легинсы)
Дополнительно, по желанию, можно арендовать рядом с конной базой беседку для пикника (доступ к воде, уборной, мангальной зоне), а также заказать фотосессию (необходима предварительная запись)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в станице Натухаевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — Организатор в Анапе
Добрый день! Наша команда занимается проведением конных прогулок, а также организует зону кемпинга для местного эко-туризма. Все наши гиды и инструкторы уже более 10 лет работают в своей сфере, поэтому мы можем обещать вам комфорт и потрясающие эмоции от знакомства с лошадьми и южной природой.