Приглашаем вас ненадолго забыть о пляжах Анапы — и провести пару часов в предгорьях Кавказского хребта в компании прекрасных миролюбивых животных. На нашей конной базе вы быстро овладеете азами верховой езды, а затем отправитесь на медитативную конную прогулку. А в результате зарядитесь гармонией, уверенностью в себе и, конечно, бесконечной любовью к лошадям.

Описание

Что вас ожидает

И вы на коне.

Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем расскажет и покажет всё, что нужно знать для верховой езды: от посадки до управления поводьями. Устроившись в седле, вы отправитесь на прогулку следом за гидом. В пути, если захотите, сопровождающий расскажет о характере и повадках лошадей, а также о природных объектах, которые встретятся на маршруте.

Два варианта маршрута

Для тех, кто только учится уверенно держаться в седле, идеально подойдет часовой маршрут к лесному озеру — вы проедете под аркой из крон в дубовой роще, пересечете поле в окружении предгорий Великого Кавказского хребта, спуститесь к живописному водоему, а затем вернетесь к месту старта по не менее впечатляющей дороге.

Если же вы готовы к более продолжительной и активной прогулке (2-2, 5 часа), мы можем отправиться дальше: минуем дубовую рощу и озеро, а затем начнем подъем к кресту на знаменитой горе Шахан. В пути вам откроются головокружительные виды на всю Анапу и окрестные станицы.

Организационные детали