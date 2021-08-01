Конная прогулка к лесному озеру

Научиться верховой езде, познакомиться с лошадьми и совершить путешествие сквозь дубовую рощу

4
1 отзыв
Приглашаем вас ненадолго забыть о пляжах Анапы — и провести пару часов в предгорьях Кавказского хребта в компании прекрасных миролюбивых животных.

На нашей конной базе вы быстро овладеете азами верховой езды, а затем отправитесь на медитативную конную прогулку. А в результате зарядитесь гармонией, уверенностью в себе и, конечно, бесконечной любовью к лошадям.
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Конная прогулка к лесному озеру
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

И вы на коне.

Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем расскажет и покажет всё, что нужно знать для верховой езды: от посадки до управления поводьями. Устроившись в седле, вы отправитесь на прогулку следом за гидом. В пути, если захотите, сопровождающий расскажет о характере и повадках лошадей, а также о природных объектах, которые встретятся на маршруте.

Два варианта маршрута

Для тех, кто только учится уверенно держаться в седле, идеально подойдет часовой маршрут к лесному озеру — вы проедете под аркой из крон в дубовой роще, пересечете поле в окружении предгорий Великого Кавказского хребта, спуститесь к живописному водоему, а затем вернетесь к месту старта по не менее впечатляющей дороге.

Если же вы готовы к более продолжительной и активной прогулке (2-2, 5 часа), мы можем отправиться дальше: минуем дубовую рощу и озеро, а затем начнем подъем к кресту на знаменитой горе Шахан. В пути вам откроются головокружительные виды на всю Анапу и окрестные станицы.

Организационные детали

  • Стоимость прогулки указана за первый вариант маршрута. При выборе 2-часовой программы стоимость увеличится на 700 руб. /чел.
  • Для большего комфорта рекомендуем выбрать для прогулки длинные брюки (штаны, джинсы, легинсы)
  • Дополнительно, по желанию, можно арендовать рядом с конной базой беседку для пикника (доступ к воде, уборной, мангальной зоне), а также заказать фотосессию (необходима предварительная запись)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в станице Натухаевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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М
1 авг 2021
Из минусов: отсутствие связи и интернета, нам пришлось выйти из зоны экскурсии и идти по дороге до тех пор, пока не появилась связь, чтобы вызвать такси! Это, конечно, ужас!

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