Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония

Душевная и оздоровительная прогулка по курорту с посещением старейшего фитнес-центра страны

Индивидуальная
Чудесный день в Ессентуках мы начнем с атмосферного променада в его прошлое.

Вы познакомитесь с историей Института механотерапии, пройдете фитнес-программу и сделаете фото на тренажерах из к/ф «Любовь и голуби».

Посетите авторскую чайную.

А после экскурсии сможете принять ванны в старинном итальянском мраморе и согреться в грязелечебнице, которая выглядит как архитектурный шедевр.
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Душевная прогулка по центру

Мы встретимся у знаменитой грязелечебницы им. Семашко. Вы осмотрите ее снаружи и внутри, узнаете историю и любопытные детали о строительстве и «живой грязи Тамбукана». Прогуляетесь по Курортному парку и подойдете к Верхним Николаевским ваннам. Дегустируя знаменитые Ессентуки № 4 и № 17, узнаете, как они стали одними из самых популярных минеральных вод в мире. А также полюбуетесь красивыми зданиями центра и познакомитесь с историей курорта, где построили первый в стране санаторий, где творил Чехов с Куприным и где находится крупнейшая питьевая галерея Европы.

По следам Васи и Ларисы Захаровны

Далее отправимся в Институт механотерапии со 120-летней историей, созданный шведским ученым Густавом Цандером, который дал на свои тренажеры и массажеры гарантию в 500 лет. Вас ждет экскурсия по фитнес-центру царских времен, а также тренировка с опытным инструктором по натуральному фитнесу. После всего 40 минут занятий вы будете чувствовать себя прекрасно. Здесь же можно будет сделать забавные фото в стиле знаменитой сцены из к/ф «Любовь и голуби» — сюжет на тренажерах снимали именно в этом здании!

Авторская чайная

По желанию зайдем в атмосферное кафе, где можно заказать фирменное блюдо или десерт. А в завершение я приглашу вас на церемонию в авторской чайной «Пуюй самовар», где вы познакомитесь с культурой китайского чая и продегустируете несколько популярных сортов с необычными лакомствами.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит чайная церемония со сладостями, посещение Института механотерапии, включая экскурсию и сами занятия, а также поездка до чайной на автомобиле гида для групп до 4 человек. Если вас будет больше, нужно будет оплатить такси.
  • Опциональные расходы: трансфер из Пятигорска или Ессентуков до места начала экскурсии, траты в кафе и все процедуры (грязи/нарзанные ванны)

Лечебные процедуры: детали и условия

  • Пройти их можно пройти только после экскурсии и только в первой половине дня, до 12:30 по будням и до 11:30 в субботу. Поэтому если у вас есть на них планы, экскурсию нужно забронировать на максимально раннее время.
  • Также не забудьте санаторно-курортную книжку или паспорт. Если книжки нет, необходим прием врача там же, после чего вас направят на грязетерапию.

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде, желательно взять стакан/бутылочку для минеральной воды и зонт на случай дождя.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у грязелечебницы имени Семашко
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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