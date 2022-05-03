Что вас ожидает

Душевная прогулка по центру

Мы встретимся у знаменитой грязелечебницы им. Семашко. Вы осмотрите ее снаружи и внутри, узнаете историю и любопытные детали о строительстве и «живой грязи Тамбукана». Прогуляетесь по Курортному парку и подойдете к Верхним Николаевским ваннам. Дегустируя знаменитые Ессентуки № 4 и № 17, узнаете, как они стали одними из самых популярных минеральных вод в мире. А также полюбуетесь красивыми зданиями центра и познакомитесь с историей курорта, где построили первый в стране санаторий, где творил Чехов с Куприным и где находится крупнейшая питьевая галерея Европы.

По следам Васи и Ларисы Захаровны

Далее отправимся в Институт механотерапии со 120-летней историей, созданный шведским ученым Густавом Цандером, который дал на свои тренажеры и массажеры гарантию в 500 лет. Вас ждет экскурсия по фитнес-центру царских времен, а также тренировка с опытным инструктором по натуральному фитнесу. После всего 40 минут занятий вы будете чувствовать себя прекрасно. Здесь же можно будет сделать забавные фото в стиле знаменитой сцены из к/ф «Любовь и голуби» — сюжет на тренажерах снимали именно в этом здании!

Авторская чайная

По желанию зайдем в атмосферное кафе, где можно заказать фирменное блюдо или десерт. А в завершение я приглашу вас на церемонию в авторской чайной «Пуюй самовар», где вы познакомитесь с культурой китайского чая и продегустируете несколько популярных сортов с необычными лакомствами.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость входит чайная церемония со сладостями, посещение Института механотерапии, включая экскурсию и сами занятия, а также поездка до чайной на автомобиле гида для групп до 4 человек. Если вас будет больше, нужно будет оплатить такси.

Опциональные расходы: трансфер из Пятигорска или Ессентуков до места начала экскурсии, траты в кафе и все процедуры (грязи/нарзанные ванны)

Лечебные процедуры: детали и условия

Пройти их можно пройти только после экскурсии и только в первой половине дня, до 12:30 по будням и до 11:30 в субботу. Поэтому если у вас есть на них планы, экскурсию нужно забронировать на максимально раннее время.

Также не забудьте санаторно-курортную книжку или паспорт. Если книжки нет, необходим прием врача там же, после чего вас направят на грязетерапию.

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде, желательно взять стакан/бутылочку для минеральной воды и зонт на случай дождя.