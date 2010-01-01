Чудо природы Карачаево-ЧеркессииПри встрече с Плато Бермамыт, вас потрясёт причудливость рельефа и отложатся в памяти неповторимые виды на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться. Я расскажу вам историю 📖 этого чудного места, вы познакомитесь со старинным каменным амфитеатром и по достоинству оцените «мост над пропастью». А эстетические впечатления, я дополню интересными рассказами о местных традициях, обычаях и культуре. Очаровательные водопады, Чайный домик и замок 🏰 Коварства и ЛюбвиПроехав через ущелье небольшой реки, вы окажетесь в удивительном месте «Гришкина балка» — вы узнаете секрет этого необычного названия и увидите стены балки, которые представляют собой причудливые скальные образования, напоминающие горилл, сфинксов, крокодилов, змей, зайцев и даже людей. В завершение нашего путешествия, мы отправимся на встречу к живописным Медовым водопадам, заедем в уютный Чайный домик, а в долине реки Аликоновка, увидим замок Коварства и Любви.

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