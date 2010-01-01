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Джип-путешествие на Бермамыт

Ефим И.
Ефим И. – Гид из Ессентуков
Насладитесь видами Кавказских гор ⛰️ на джип-экскурсии.

Мы отправимся в такие места, где редко бывают туристы, потому что туда не так просто добраться.

Вас ждут умопомрачительные виды на Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей.

Вы побываете на плато Плато Бермамыт, в «Гришкиной балке», у Медовых водопадов и увидите замок 🏰 Коварства и Любви.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Джип-путешествие на Бермамыт
Джип-путешествие на Бермамыт

Что вы увидите

  • Плато Бермамыт
  • «Гришкина балка»
  • Медовые водопады
  • Замок Коварства и любви
  • Чайный домик
Чудо природы Карачаево-ЧеркессииПри встрече с Плато Бермамыт, вас потрясёт причудливость рельефа и отложатся в памяти неповторимые виды на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться. Я расскажу вам историю 📖 этого чудного места, вы познакомитесь со старинным каменным амфитеатром и по достоинству оцените «мост над пропастью». А эстетические впечатления, я дополню интересными рассказами о местных традициях, обычаях и культуре. Очаровательные водопады, Чайный домик и замок 🏰 Коварства и ЛюбвиПроехав через ущелье небольшой реки, вы окажетесь в удивительном месте «Гришкина балка» — вы узнаете секрет этого необычного названия и увидите стены балки, которые представляют собой причудливые скальные образования, напоминающие горилл, сфинксов, крокодилов, змей, зайцев и даже людей. В завершение нашего путешествия, мы отправимся на встречу к живописным Медовым водопадам, заедем в уютный Чайный домик, а в долине реки Аликоновка, увидим замок Коварства и Любви.

Организационные детали:

  • За отдельную плату, в программу можно включить обед в кафе с местной кухней и спуск на зиплайне;
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Спуск на зиплайне — 1100 руб. с человека, 1500 руб. — 1 взрослый + ребенок до 40 кг.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Джип-путешествие на Бермамыт
Джип-путешествие на Бермамыт
Джип-путешествие на Бермамыт
Джип-путешествие на Бермамыт
Джип-путешествие на Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ефим И.
Ефим И.
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