Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!
Организационные моменты:
Каждую экскурсию ⛳ можно спланировать индивидуально под вас
- можно прогуляться 👣 пешком до водопада Девичьи косы (10 км)
- можно прогуляться пешком до Терскольского водопада (10 км)
- можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4100м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
- можно переночевать в различных приютах (бочки, Липрус) на высоте 3800 мнум. (при отсутствии противопоказаний по здоровью).