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Экскурсия на Гордый Эльбрус

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Ессентуков
Эльбрус — самая известная гора в России.

Ее высота составляет 5642 метра.

Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений.

Эльбрус привлекает и просто любителей гор ⛰️.

Я вам хочу показать самые красивые 🤩 места и самые красивые пейзажи.

У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Экскурсия на Гордый Эльбрус
Экскурсия на Гордый Эльбрус

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • г. Чегет
  • г. Эльбрус
  • пос. Терскол
  • пос. Азау
  • поляна Нарзанов
  • ст. Мир либо ст. Гарабаши
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

    Каждую экскурсию ⛳ можно спланировать индивидуально под вас
    • можно прогуляться 👣 пешком до водопада Девичьи косы (10 км)
    • можно прогуляться пешком до Терскольского водопада (10 км)
    • можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4100м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
    • можно переночевать в различных приютах (бочки, Липрус) на высоте 3800 мнум. (при отсутствии противопоказаний по здоровью).
    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билеты на канатные дороги (г. Чегет 900+1600 Эльбрус)
    • Питание 500 руб/чел
    • Оплата снегоходов (ратраков) 1000-2500 руб/чел
    • Оплата гостиниц 2500 за номер
    Начало
    🚩 По договоренности
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виталий В.
    Виталий В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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