Галерея № 17, институт Цандера, Николаевские (верхние) ванны, Нижние ванны, курортный парк, грязелечебница им. Семашко
Во время экскурсии 🧭 мы увидим курортный парк 🌳, галерея источника № 17 и поймем почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами, поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы Зипалова "Метрополь" и "Нижних ванн" и узнаем. где раньше был самый большой ингаляторий в Европе. Прогуляемся до Института снарядной гимнастики и поговорим о механотерапии, пройдем мимо скульптуры "Мужичок" и поговорим о символе КМВ "Орле, терзающим змею" и узнаем, что их объединяет. Полюбуемся на здание Николаевских минеральных ванн, затем поговорим о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта и почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем чужим, то есть заграничным. Закончим мы нашу экскурсию ⛳ у самого значительного и знаменитого сооружения - грязелечебницы им. Семашко и сделаем вывод, что Ессентуки - конечно, лучше, чем в Виши.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 гор. Ессентуки, поющий фонтан
Место завершения
🏁 гор. Ессентуки, ул. Семашко, д.10
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.