Во время экскурсии 🧭 мы увидим курортный парк 🌳, галерея источника № 17 и поймем почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами, поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы Зипалова "Метрополь" и "Нижних ванн" и узнаем. где раньше был самый большой ингаляторий в Европе. Прогуляемся до Института снарядной гимнастики и поговорим о механотерапии, пройдем мимо скульптуры "Мужичок" и поговорим о символе КМВ "Орле, терзающим змею" и узнаем, что их объединяет. Полюбуемся на здание Николаевских минеральных ванн, затем поговорим о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта и почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем чужим, то есть заграничным. Закончим мы нашу экскурсию ⛳ у самого значительного и знаменитого сооружения - грязелечебницы им. Семашко и сделаем вывод, что Ессентуки - конечно, лучше, чем в Виши.