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Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши

Ирина Н.
Ирина Н. – Гид из Ессентуков
Ессентуки - самый молодой курорт региона Кавказские Минеральные Воды.

История 📖 курортов — это тот микромир, в котором как в своеобразном зеркале отразились наиболее значимые моменты Отечественной истории 📖.

В 1825 г.

по Высочайшему повелению на реке Бугунта 235 семей волгских казаков основали станицу Ессентукскую.

С 1840г стал начал входить в известность источник № 17, составляющий самое драгоценное состояние Ессентуков.

В путеводителе в путешествии по Кавказу от 1885 г., где Ессентукам отведено 2, 5 страницы написано, что в Ессентуках жизнь идет монотонно, окрестности не интересны и нисколько не вызывают на прогулки.

Так и по прошествии 135 лет экскурсии 🧭 по Ессентукам во многом недооценены, так как этот город 🏙️ имеет множество интересных исторических уголков и памятников архитектуры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши
Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши

Что вы увидите

  • Галерея № 17, институт Цандера, Николаевские (верхние) ванны, Нижние ванны, курортный парк, грязелечебница им. Семашко
Во время экскурсии 🧭 мы увидим курортный парк 🌳, галерея источника № 17 и поймем почему она построена в английском стиле с мавританскими элементами, поговорим о перспективах восстановления здания гостиницы Зипалова "Метрополь" и "Нижних ванн" и узнаем. где раньше был самый большой ингаляторий в Европе. Прогуляемся до Института снарядной гимнастики и поговорим о механотерапии, пройдем мимо скульптуры "Мужичок" и поговорим о символе КМВ "Орле, терзающим змею" и узнаем, что их объединяет. Полюбуемся на здание Николаевских минеральных ванн, затем поговорим о казенных гостиницах и роли государства в становлении курортного быта и почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши и было ли это связано с поклонением перед всем чужим, то есть заграничным. Закончим мы нашу экскурсию ⛳ у самого значительного и знаменитого сооружения - грязелечебницы им. Семашко и сделаем вывод, что Ессентуки - конечно, лучше, чем в Виши.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 гор. Ессентуки, поющий фонтан
    Место завершения
    🏁 гор. Ессентуки, ул. Семашко, д.10
    Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши
    Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши
    Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши
    Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши
    Ессентуки — здесь, конечно, лучше, чем в Виши

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ирина Н.
    Ирина Н.
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