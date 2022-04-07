Музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Величественное сооружение поражает с первого взгляда. Музей-мемориал – это настоящее произведение искусства из дорогостоящих материалов с изысканными архитектурными формами и деталями. Вы посетите рабочий кабинет Ахмат-Хаджи Кадырова, где находится коллекция его личных вещей и наград и принимались важные исторические решения.

Грозный-Сити Вас ждет ансамбль из семи высотных многоэтажных сооружений на берегу реки Сунжа. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на окрестности.

Мечеть «Сердце Чечни». Одна из самых прекрасных мечетей мира и наиболее посещаемая достопримечательность страны. Волшебный вид мечети «Сердце Чечни» будто переносит в эпоху древних умельцев-мастеров. В богемном османском стиле сооружения можно угадать стилистику Голубой мечети в Стамбуле.