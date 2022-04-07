Неизведанная Чеченская республика привлекает путешественников со всего мира. Прежние руины сменились современными архитектурными ансамблями и сделали столицу Чеченской республики – Грозный – гостеприимным местом для туристов.
Во время экскурсии обязательно иметь при себе паспорта и соблюдать дресс-код: одежда с закрытыми плечами и коленями.
Музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Величественное сооружение поражает с первого взгляда. Музей-мемориал – это настоящее произведение искусства из дорогостоящих материалов с изысканными архитектурными формами и деталями. Вы посетите рабочий кабинет Ахмат-Хаджи Кадырова, где находится коллекция его личных вещей и наград и принимались важные исторические решения.
Грозный-Сити Вас ждет ансамбль из семи высотных многоэтажных сооружений на берегу реки Сунжа. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на окрестности.
Мечеть «Сердце Чечни». Одна из самых прекрасных мечетей мира и наиболее посещаемая достопримечательность страны. Волшебный вид мечети «Сердце Чечни» будто переносит в эпоху древних умельцев-мастеров. В богемном османском стиле сооружения можно угадать стилистику Голубой мечети в Стамбуле.
Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне, получившее свое название в честь супруги первого руководителя Чечни. Необычный стиль хай-тек выделяет ее среди других мечетей мира. Любуясь святыней, вы обязательно проникнитесь чувствами к этой прекрасной стране.