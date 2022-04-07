Грозный и Аргун

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

ВАЖНО! Для посещения данной экскурсии необходимо иметь при себе QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 ИЛИ справку о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании ИЛИ действующий отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

Наличие защитной макси - обязательно.
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
  • Грозный-Сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Сердце Матери»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Неизведанная Чеченская республика привлекает путешественников со всего мира. Прежние руины сменились современными архитектурными ансамблями и сделали столицу Чеченской республики – Грозный – гостеприимным местом для туристов.

Во время экскурсии обязательно иметь при себе паспорта и соблюдать дресс-код: одежда с закрытыми плечами и коленями.

Программа

  • Музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Величественное сооружение поражает с первого взгляда. Музей-мемориал – это настоящее произведение искусства из дорогостоящих материалов с изысканными архитектурными формами и деталями. Вы посетите рабочий кабинет Ахмат-Хаджи Кадырова, где находится коллекция его личных вещей и наград и принимались важные исторические решения.

  • Грозный-Сити Вас ждет ансамбль из семи высотных многоэтажных сооружений на берегу реки Сунжа. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на окрестности.

  • Мечеть «Сердце Чечни». Одна из самых прекрасных мечетей мира и наиболее посещаемая достопримечательность страны. Волшебный вид мечети «Сердце Чечни» будто переносит в эпоху древних умельцев-мастеров. В богемном османском стиле сооружения можно угадать стилистику Голубой мечети в Стамбуле.

  • Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне, получившее свое название в честь супруги первого руководителя Чечни. Необычный стиль хай-тек выделяет ее среди других мечетей мира. Любуясь святыней, вы обязательно проникнитесь чувствами к этой прекрасной стране.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Подъем на обзорную площадку на крыше торгового центра - 100 руб. Посещение мечети в Аргуне - 200 руб. Посещение мечети в Шали - 200 руб
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье в 05:40
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота, воскресенье в 05:40

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