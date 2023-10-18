Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков

Проехать за день пять республик и познакомиться с главными достопримечательностями чеченской земли

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Мы пересечём Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию — и спустя три часа доберёмся до Чеченской Республики.

В столице вы посетите музей Ахмат-Хаджи Кадырова и мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на небоскрёб, погуляете по Цветочному парку. Раскроете своеобразие города-феномена, возрождённого из руин. А после отправимся в Шали — к крупнейшей мечети Европы.
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Грозный и Шали: путешествие из Ессентуков
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Военный мемориал и музей первого президента республики

Комплекс Славы им. Ахмата Кадырова — третий по величине в России, построенный в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Вы оцените архитектуру сооружения, для отделки которого использовали испанский мрамор. В парковой зоне осмотрите монументы и военную технику. И сможете посетить музей Ахмат-Хаджи Кадырова с рабочим кабинетом главы республики.

Мечеть «Сердце Чечни»

В центре города перед вами предстанет главная достопримечательность Грозного и визитная карточка Чеченской Республики. Одна из крупнейших мечетей в России и Европе, она сочетает восточные элементы и современный европейский стиль. Мечеть открыта для посещения: вы полюбуетесь её самобытным и изысканным интерьером и увидите знаменитую коллекцию люстр.

Комплекс «Грозный-Сити»

Квартал на берегу реки Сунжа — воплощение современности, в нём пульсирует городская жизнь: люди приезжают сюда работать, отдыхать и любоваться небоскрёбами. Комплекс включает деловой и бизнес-центры, гостиницы и жилые дома. Со смотровой площадки одного из зданий вы сможете насладиться панорамой столицы и окрестностей.

Цветочный парк

Его часто называют «Парком влюблённых» или «Парком чудес». Это одно из самых популярных мест в Грозном, расположенное прямо в центре города. Здесь есть и фонтаны с башнями, и конечно, множество цветов — их здесь больше 150 тысяч. Живописное место для прогулок и фотосессий.

Мечеть «Гордость мусульман»

Затем мы отправимся в соседний город Шали — именно там находится крупнейшая мечеть Европы, которая вмещает до 30 тысяч молящихся. Вы погуляете по парку вокруг мечети, где находятся красивые фонтаны в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой. Кроме того, в парке высажено около двух тысяч деревьев различных пород и полсотни видов роз, что делает его прекрасным местом для прогулок и отдыха.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover. Дорога в обе стороны займёт примерно 6 часов.
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе по маршруту вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
  • В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельство о рождении; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; фотоаппарат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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