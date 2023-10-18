Проехать за день пять республик и познакомиться с главными достопримечательностями чеченской земли
В столице вы посетите музей Ахмат-Хаджи Кадырова и мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на небоскрёб, погуляете по Цветочному парку. Раскроете своеобразие города-феномена, возрождённого из руин. А после отправимся в Шали — к крупнейшей мечети Европы.
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Описание
Что вас ожидает
Военный мемориал и музей первого президента республики
Комплекс Славы им. Ахмата Кадырова — третий по величине в России, построенный в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Вы оцените архитектуру сооружения, для отделки которого использовали испанский мрамор. В парковой зоне осмотрите монументы и военную технику. И сможете посетить музей Ахмат-Хаджи Кадырова с рабочим кабинетом главы республики.
Мечеть «Сердце Чечни»
В центре города перед вами предстанет главная достопримечательность Грозного и визитная карточка Чеченской Республики. Одна из крупнейших мечетей в России и Европе, она сочетает восточные элементы и современный европейский стиль. Мечеть открыта для посещения: вы полюбуетесь её самобытным и изысканным интерьером и увидите знаменитую коллекцию люстр.
Комплекс «Грозный-Сити»
Квартал на берегу реки Сунжа — воплощение современности, в нём пульсирует городская жизнь: люди приезжают сюда работать, отдыхать и любоваться небоскрёбами. Комплекс включает деловой и бизнес-центры, гостиницы и жилые дома. Со смотровой площадки одного из зданий вы сможете насладиться панорамой столицы и окрестностей.
Цветочный парк
Его часто называют «Парком влюблённых» или «Парком чудес». Это одно из самых популярных мест в Грозном, расположенное прямо в центре города. Здесь есть и фонтаны с башнями, и конечно, множество цветов — их здесь больше 150 тысяч. Живописное место для прогулок и фотосессий.
Мечеть «Гордость мусульман»
Затем мы отправимся в соседний город Шали — именно там находится крупнейшая мечеть Европы, которая вмещает до 30 тысяч молящихся. Вы погуляете по парку вокруг мечети, где находятся красивые фонтаны в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой. Кроме того, в парке высажено около двух тысяч деревьев различных пород и полсотни видов роз, что делает его прекрасным местом для прогулок и отдыха.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover. Дорога в обе стороны займёт примерно 6 часов.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе по маршруту вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельство о рождении; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; фотоаппарат
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.