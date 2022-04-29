Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми

Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности и основам верховой езды. И подберу маршрут как для начинающих, так и для опытных всадников. Ни бояться, ни скучать не придется!

Южные пейзажи

Оседлайте коня и насладитесь прогулкой по зеленому лугу. Пересеките верхом бурную речку, пройдите по тропам между очаровательными пригорками и прогуляйтесь вдоль аутентичного озера. А я расскажу вам больше об этих удивительных местах. Затем вас ждет отдых за чашечкой ароматного травяного чая и любительская фотосессия с лошадью в тематической фотозоне.

Организационные детали