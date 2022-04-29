Конная прогулка на уютном ранчо

Насладиться дикой природой в окрестностях Ессентуков, пообщаться с животными и побыть ковбоем

Индивидуальная
Как познакомиться с красотой первозданной южной природы и надолго запомнить эти ощущения? Отправьтесь через поле, холмы и бурную реку верхом – наши добродушные лошади провезут всадников любого уровня подготовки.

А затем отдохните на лоне природы с чашечкой ароматного травяного чая и сделайте снимок на память в тематической фотозоне: теперь вы настоящий ковбой.
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми

Перед прогулкой я проведу инструктаж по технике безопасности и основам верховой езды. И подберу маршрут как для начинающих, так и для опытных всадников. Ни бояться, ни скучать не придется!

Южные пейзажи

Оседлайте коня и насладитесь прогулкой по зеленому лугу. Пересеките верхом бурную речку, пройдите по тропам между очаровательными пригорками и прогуляйтесь вдоль аутентичного озера. А я расскажу вам больше об этих удивительных местах. Затем вас ждет отдых за чашечкой ароматного травяного чая и любительская фотосессия с лошадью в тематической фотозоне.

Организационные детали

  • Инструктаж и трансфер до ранчо от места встречи включен в стоимость
  • К верховым прогулкам допускаются всадники старше 13 лет
  • Предупредите инструктора до прогулки, если у вас есть острые или хронические заболевания
  • Наденьте эластичные штаны или джинсы и подготовьте закрытую обувь с гладкой подошвой. На время прогулки мы дадим специальные защитные шлемы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Белого Угля, г. Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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