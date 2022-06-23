Преимущества этого путешествия:
Приезд в г. Пятигорск.
Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).
Размещение.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест.
Пятигорск в последнее время значительно приукрасился и похорошел.
Курортные скверы и парки похвастаются перед Вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале Вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.
А увидите Вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук, на которой в хорошую погоду с Вами поздоровается Эльбрус.
Переезд в Железноводск.
Экскурсия в Железноводск.
Небольшой курортный городок подарит Вам много интересных встреч и открытий.
Аллеи курортного парка приведут Вас к даче Эмира Бухарского, красивым фонтанам, камню желаний.
Вы узнаете, почему Железноводск называют "зеленой жемчужиной Кавминвод".
Во время спуска на знаменитую FE-площадь по самой длинной в России каскадной лестнице Вы еще узнаете почему этот город еще и "самый умный" город в стране.
У вас будет время познакомиться с другими участниками тура.
Ведь с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь!
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в город Солнца Кисловодск.
Кисловодск по праву называют городом Солнца.
Именно здесь раскинулся один из лучших курортных парков России, который вместил в себя множество достопримечательностей: мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, Стеклянную струю и др.
Вы также попробуете кисловодский нарзан – напиток богатырей.
Переезд в окрестности Кисловодска.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов, Замка Коварства и Любви.
Окрестности Кисловодска не менее живописны и интересны, чем сам город.
И с каждым уголком обязательно связана поучительная кавказская легенда.
А в ущелье реки Аликоновки Вы окажитесь в плену у великолепных искристых Медовых водопадов.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Новогодний банкет (за доп. плату) для заезда с 30.12.
Поздний завтрак.
Экскурсия в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.
Чегемские водопады зимой – это холод и дикая красота природы Кабардино-Балкарии.
Вы можете увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке.
Как люстры с хрустальной переливающейся бахромой нависают ледяные свечи над Чегемом.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Посещение термального комплекса «Янтарный Аква» (входной билет за доп. плату).
Бассейны базы отдыха Янтарный Аква наполнены природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.
Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми.
Работает кафе и магазин.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Ранний завтрак.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Посещение этнографического центра «Казачье подворье».
Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью.
Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные казачьи костюмы и посетить настоящую казачью свадьбу.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар.
И конечно бутылочка настоящей самогоночки!
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Название гостиницы
|Стоимость тура
|
Доплата за 1-номестное размещение
|
Хостел 4-6-8-ми местные номера
с/у, душ на этаже
|25 300
|–
|
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (основное место)
|29 900
|5 100
|
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (доп. место)
|26 000
|–
|
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт) (основное место)
|32 300
|5 400
|
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт) (доп. место)
|26 000
|–
|Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (основное место)
|30 600
|5 700
|Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (доп. место)
|29 000
|–
|Гостиница «Интурист», 2-х местный номер 1 категории
|31 600
|7 200
|
Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют» (основное место)
|34 800
|9 600
|
Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют» (доп. место)
|29 600
|–
|Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер (15 кв. м)
|35 000
|10 100
|Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер «Комфорт» (18 кв. м)
|36 300
|11 300
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча в первый день с представителем туроператорв в холле гостиницы:
Начало экскурсии в первый день тура в 13.00.
Окончание экскурсии в последний день тура в 18:00.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».