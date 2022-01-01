Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Что вас ожидает

Идиллические панорамы

Путь из Ессентуков на Бермамыт пролегает по невероятно живописной горной дороге. Вы увидите огромные отары овец, табуны лошадей с маленькими жеребятами и словно сошедших с рекламных баннеров разноцветных коров. А также понаблюдаете за орлами и соколами и рассмотрите величественные горы ⛰️ Кавказских Минеральных Вод: Бештау, Машук и Верблюд 🐪.

Скалы, горы и призраки

На плато Бермамыт вы оцените мост над пропастью, с которого прыгают парашютисты, и рассмотрите фантастический природный амфитеатр. Кроме того, увидите легендарные скалы «Два монаха», издалека похожие на людей. А еще я расскажу о Брокенском призраке — загадочном атмосферном явлении, которое чаще всего наблюдают именно в горах.

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