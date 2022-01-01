Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

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Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей

Посетить лучшую смотровую площадку Северного Кавказа и насладиться величием местной природы

Владимир
Владимир – представитель из Ессентуков
Расположенное на высоте 2600 метров, плато Бермамыт покорит вас шикарными видами на причудливые скалы, могучие горы ⛰️ и таинственные ущелья.

Мы расскажем связанные с ним истории 📖 и легенды и покажем лучшие ракурсы для фото.

А также раскроем особенности кавказских традиций, обычаев и менталитета.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей

Что вас ожидает

Идиллические панорамы
Путь из Ессентуков на Бермамыт пролегает по невероятно живописной горной дороге. Вы увидите огромные отары овец, табуны лошадей с маленькими жеребятами и словно сошедших с рекламных баннеров разноцветных коров. А также понаблюдаете за орлами и соколами и рассмотрите величественные горы ⛰️ Кавказских Минеральных Вод: Бештау, Машук и Верблюд 🐪.

Скалы, горы и призраки
На плато Бермамыт вы оцените мост над пропастью, с которого прыгают парашютисты, и рассмотрите фантастический природный амфитеатр. Кроме того, увидите легендарные скалы «Два монаха», издалека похожие на людей. А еще я расскажу о Брокенском призраке — загадочном атмосферном явлении, которое чаще всего наблюдают именно в горах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей
Плато Бермамыт — царство инопланетных пейзажей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я очень люблю горы и знаю много интересных мест. Со мной в команде работает 2 друга — Александр и Сергей. Мы вместе проехали на мотоциклах и внедорожниках огромное количество маршрутов. С огромной радостью поделимся своей любовью к Северному Кавказу.
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