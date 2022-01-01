Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Идиллические панорамы Путь из Ессентуков на Бермамыт пролегает по невероятно живописной горной дороге. Вы увидите огромные отары овец, табуны лошадей с маленькими жеребятами и словно сошедших с рекламных баннеров разноцветных коров. А также понаблюдаете за орлами и соколами и рассмотрите величественные горы ⛰️ Кавказских Минеральных Вод: Бештау, Машук и Верблюд 🐪.
Скалы, горы и призраки На плато Бермамыт вы оцените мост над пропастью, с которого прыгают парашютисты, и рассмотрите фантастический природный амфитеатр. Кроме того, увидите легендарные скалы «Два монаха», издалека похожие на людей. А еще я расскажу о Брокенском призраке — загадочном атмосферном явлении, которое чаще всего наблюдают именно в горах.
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Владимир, я очень люблю горы и знаю много интересных мест. Со мной в команде работает 2 друга — Александр и Сергей. Мы вместе проехали на мотоциклах и внедорожниках огромное количество маршрутов. С огромной радостью поделимся своей любовью к Северному Кавказу.