Путешествие в ущелье Северной Осетии

Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком

Индивидуальная
Я люблю путешествовать по Кавказу, на его территории можно встретить все радости странника: величественные горы, стремительные реки, дремучие леса, равнинные просторы и другие красоты.

В этой поездке вы исследуете Северо-Осетинский заповедник от ледников до бурных рек, надышитесь морозным воздухом и отведаете осетинских пирогов.
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь в заповедник

Дорога из Кисловодска займёт 4 часа — за это время я подготовлю вас к предстоящим красотам: расскажу, как образовалось ущелье и что ещё интересного можно увидеть в окрестностях. Перед вами в окно автомобиля промелькнут Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Также сделаем несколько остановок на завтрак и осмотр придорожных достопримечательностей. Путь предстоит нескучный и очень живописный.

Наверх к леднику

По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу. Полчаса в «подвешенном состоянии» — и вы на самой верхушке, наедине с грандиозным Сказским ледником! Галлоны горного свежего воздуха и потрясающие виды с высоты на окрестности — этот подъём в каждый сезон по-своему незабываем. А чтобы он был таким в полном смысле слова, я помогу вас сделать фотокарточки на память. Насладившись высотой и просторами, мы спустимся вниз и направимся на сытный обед осетинскими пирогами, который после кислородного завтрака придётся как нельзя кстати.

Священное место осетин

Святилище Реком — это не просто бревенчатая хижина, сложенная без гвоздей, это важная святыня для мужской половины жителей Осетии. Я отведу вас к святилищу и расскажу, почему оно разделено на мужскую и женскую части, но женщинам туда вход запрещён. Вы сможете ощутить здесь сильную энергетику, поскольку место намоленное, и насладиться видом на гору Монах, очертания которой напоминают силуэт мужчины в капюшоне — впечатляющее зрелище.

Цей

Остаток времени вы проведёте за изучением окрестностей Цейского ущелья. Здесь и быстрые речки, и густые леса, и, конечно, высокие вершины, уходящие в облака. Будем любоваться творчеством природы и по ходу следования останавливаться у любопытных достопримечательностей, таких как: граффити Сталина на камне, Георгия Победоносца, высеченного из скалы, и других.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В поездку отправимся на комфортабельном седане. В автомобиле есть 2 детских кресла
  • Пожалуйста, возьмите паспорт, так как на маршруте следования будет 2 федеральных поста и возможна остановка для проверки документов
  • Я смогу забрать вас из Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Расходы на транспорт, воду и фрукты включены в стоимость
  • Обед (250 рублей/чел.) и билет на канатную дорогу (500 руб. /чел.) оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🚗На машинеГоры🏡Выездные☀️На весь деньВ Северную Осетию

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.5
24 отзыва
Три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых»
На целый день из Ессентуков мы отправимся в Северную Осетию
2 700 за 1 человека
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
15 часов
Индивидуальная
Юлия
5
4 отзыва
Город Мертвых и ущелья Северной Осетии
В рамках экскурсии в Куртатинское ущелье вас ожидает неповторимое знакомство с прошлым
30 000 за 1-5 чел.
Неизведанная Северная Осетия
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Неизведанная Северная Осетия
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
6 500 за 1-4 чел.
Куртатинское ущелье. Северная Осетия
13 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Куртатинское ущелье. Северная Осетия
Смешанная: автобусная и пешеходная
3 000 за 1 человека
Загадка Северной Осетии - Дигория
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Загадка Северной Осетии - Дигория
Полюбоваться завораживающей природой Кавказа и погрузиться в уникальную культуру края
от 24 000 за 1-6 чел.
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
12 часов
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
от 21 000 за 1-6 чел.
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
10 часов
Мини-группа
Михаил
5
1 отзыв
Северная Осетия: «город мёртвых» Даргавс
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
4 500 за 1 человека
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
12 часов
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Мы посетим самый дальний уголок Северной Осетии - горную Дигорию
от 23 000 за 1-6 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
26 000 за 1-3 чел.
Путешествие на Домбай
10 часов
Мини-группа
Михаил
5
1 отзыв
Путешествие на Домбай
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз горными озёрами, ледниками, разнообразной
3 400 за 1 человека
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкесии
12 часов
Индивидуальная
Юлия
4.8
16 отзывов
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкесии
Через живописное ущелье реки Подкумок мы направимся к Тебердинскому ущелью
19 000 за 1-5 чел.
Джип-тур в Мухинское ущелье
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Валентин
5
4 отзыва
Джип-тур в Мухинское ущелье
Влюбиться в край легенд, велюровых лугов, пихтовых рощ, каменных просторов и высокогорных озер
11 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ