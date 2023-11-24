Ночная и дневная Чечня
На экскурсии мы побываем в трех городах Чеченской Республики.
Сначала отправимся в город Аргун, где увидим ультрасовременную мечеть «Сердце Матери», после — в Шали, где находится самая большая мечеть в Европе.
А завершится наше путешествие в Грозном, где вы увидите не только мечеть, но и символ современной Чечни — комплекс Грозный-сити.
Сначала отправимся в город Аргун, где увидим ультрасовременную мечеть «Сердце Матери», после — в Шали, где находится самая большая мечеть в Европе.
А завершится наше путешествие в Грозном, где вы увидите не только мечеть, но и символ современной Чечни — комплекс Грозный-сити.
Ближайшие даты:
24
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ноя
25
ноя
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26
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28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Аргун
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный-Сити
- Смотровая площадка
- Цветочный парк
- Церковь Архангела Михаила
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Описание
Что вас ждет
Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры. Это первая в России мечеть, построенная по современному проекту, и одно из красивейших культовых сооружений в стране. Затем мы направимся в город Шали. Этот город имеет свою особенность — здесь находится самая большая мечеть в Европе, известная как «Гордость мусульман». Ее архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения. После мы посетим одну из самых величественных мечетей в мире — «Сердце Чечни». Это место расположено на берегу живописной реки Сунжа, в окружении огромного парка, который впечатлит вас своей красотой. Завершим наше путешествие в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре. Прогулка по Чечне даст нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Запрещена облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Билеты на смотровую площадку
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Точный адрес сообщу после бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Запрещено облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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