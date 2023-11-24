Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали

Индивидуальная экскурсия в Грозном

Ночная и дневная Чечня

На экскурсии мы побываем в трех городах Чеченской Республики.

Сначала отправимся в город Аргун, где увидим ультрасовременную мечеть «Сердце Матери», после — в Шали, где находится самая большая мечеть в Европе.

А завершится наше путешествие в Грозном, где вы увидите не только мечеть, но и символ современной Чечни — комплекс Грозный-сити.
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ближайшие даты:
24
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Аргун
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Грозный-Сити
  • Смотровая площадка
  • Цветочный парк
  • Церковь Архангела Михаила
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»

Описание

Что вас ждет

Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры. Это первая в России мечеть, построенная по современному проекту, и одно из красивейших культовых сооружений в стране. Затем мы направимся в город Шали. Этот город имеет свою особенность — здесь находится самая большая мечеть в Европе, известная как «Гордость мусульман». Ее архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения. После мы посетим одну из самых величественных мечетей в мире — «Сердце Чечни». Это место расположено на берегу живописной реки Сунжа, в окружении огромного парка, который впечатлит вас своей красотой. Завершим наше путешествие в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре. Прогулка по Чечне даст нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Важно знать• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Запрещена облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
  • Билеты на смотровую площадку
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Точный адрес сообщу после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Запрещено облегающая и открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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