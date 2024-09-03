Приглашаем на релакс-сплав по участку Иркута, где нет порогов и других препятствий. Сапборды позволят максимально близко находиться у воды и получать удовольствие от неспешной гребли.
Вы можете идти немного в стороне, чтобы никто не отвлекал от созерцания природы, а можете вместе с весёлой компанией. В любом случае, инструктор рядом — и подстрахует, и взбодрит!
Вы можете идти немного в стороне, чтобы никто не отвлекал от созерцания природы, а можете вместе с весёлой компанией. В любом случае, инструктор рядом — и подстрахует, и взбодрит!
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Отправимся к месту заплыва на Иркуте по Култукскому тракту и вспомним его историю.
- На берегу подготовим снаряжение и пройдём инструктаж, а на воду выйдем в спокойном месте, где нет быстрого течения.
- По пути рассмотрим 33 богатыря и живописный Шаманский утёс, сделаем красочные фото.
- Порогов на реке не ожидается, но встретятся небольшие мелководные участки, где течение может немного покачать на волнах.
- На песчаном пляже устроим мини-пикник с чаем на сибирских травах и сочным арбузом в сезон, а после можем искупаться.
- Продолжим путь и пройдём рядом с Марьиным утесом.
- Финишируем близ посёлка Введенщина.
Во время сплава вы:
- познакомитесь с характером реки.
- узнаете, как образуются острова и почему скалы возвышаются только с одного берега Иркута.
- поймёте, какое значение имел Иркут во время освоения Сибири.
- выясните, как люди используют воды и берега реки сейчас.
Кому подойдёт и не подойдёт сап-прогулка
- Уровень сложности минимальный. Сплав подойдёт даже новичкам — мы обязательно поставим вас на сапборд!
- Можете прокатиться всей семьёй. Дети способны пройти маршрут на отдельном сапборде уже с 8 лет: для них это отдельное удовольствие — попробовать совладать с веслом.
- Стоит воздержаться от сплава, если у вас есть острые заболевания опорно-двигательного аппарата, которые нарушают мобильность тела.
Организационные детали
- Экскурсию всегда проводят 2 инструктора из нашей команды. Один ведёт группу, другой замыкает.
- В стоимость включены: трансфер до места сплава, аренда сапа и снаряжения, услуги гидов-инструкторов, мини-пикник.
- В комплект снаряжения входит спасательный жилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон.
- Можно присоединиться со своим снаряжением.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 590 ₽
|Со своим снаряжением
|3 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Михаил. Я воспитан байкальской Сибирью. С 12 лет хожу в горы, работаю в туристическом клубе, организую сплавы. Имею высшее образование в сфере туризма. Всегда стою за эмоции, безопасность и комфорт. Безумно люблю наш край за его природу и разнообразие, влюблю и вас. Экскурсии провожу со своей женой — профессиональным спортивным туристом.Задать вопрос
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