Сап-сплав по реке Иркут - в группе

Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Приглашаем на релакс-сплав по участку Иркута, где нет порогов и других препятствий. Сапборды позволят максимально близко находиться у воды и получать удовольствие от неспешной гребли.

Вы можете идти немного в стороне, чтобы никто не отвлекал от созерцания природы, а можете вместе с весёлой компанией. В любом случае, инструктор рядом — и подстрахует, и взбодрит!
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Сап-сплав по реке Иркут - в группе

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Отправимся к месту заплыва на Иркуте по Култукскому тракту и вспомним его историю.
  • На берегу подготовим снаряжение и пройдём инструктаж, а на воду выйдем в спокойном месте, где нет быстрого течения.
  • По пути рассмотрим 33 богатыря и живописный Шаманский утёс, сделаем красочные фото.
  • Порогов на реке не ожидается, но встретятся небольшие мелководные участки, где течение может немного покачать на волнах.
  • На песчаном пляже устроим мини-пикник с чаем на сибирских травах и сочным арбузом в сезон, а после можем искупаться.
  • Продолжим путь и пройдём рядом с Марьиным утесом.
  • Финишируем близ посёлка Введенщина.

Во время сплава вы:

  • познакомитесь с характером реки.
  • узнаете, как образуются острова и почему скалы возвышаются только с одного берега Иркута.
  • поймёте, какое значение имел Иркут во время освоения Сибири.
  • выясните, как люди используют воды и берега реки сейчас.

Кому подойдёт и не подойдёт сап-прогулка

  • Уровень сложности минимальный. Сплав подойдёт даже новичкам — мы обязательно поставим вас на сапборд!
  • Можете прокатиться всей семьёй. Дети способны пройти маршрут на отдельном сапборде уже с 8 лет: для них это отдельное удовольствие — попробовать совладать с веслом.
  • Стоит воздержаться от сплава, если у вас есть острые заболевания опорно-двигательного аппарата, которые нарушают мобильность тела.

Организационные детали

  • Экскурсию всегда проводят 2 инструктора из нашей команды. Один ведёт группу, другой замыкает.
  • В стоимость включены: трансфер до места сплава, аренда сапа и снаряжения, услуги гидов-инструкторов, мини-пикник.
  • В комплект снаряжения входит спасательный жилет, гермомешок на 10 л, чехол на телефон.
  • Можно присоединиться со своим снаряжением.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 590 ₽
Со своим снаряжением3 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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