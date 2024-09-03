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Приглашаем на релакс-сплав по участку Иркута, где нет порогов и других препятствий. Сапборды позволят максимально близко находиться у воды и получать удовольствие от неспешной гребли.



Вы можете идти немного в стороне, чтобы никто не отвлекал от созерцания природы, а можете вместе с весёлой компанией. В любом случае, инструктор рядом — и подстрахует, и взбодрит!