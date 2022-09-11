В программе экскурсии

Замок Шаакен

Один из сохранившихся очевидцев рыцарских баталий и средневековой жизни. По всей территории замка можно найти множество средневековых декораций, создающих атмосферу прошлого. Желающие могут посоревноваться между собой в стрельбе из лука и арбалета, сфотографироваться в рыцарских одеяниях и нарядах той эпохи.

После мы отправимся в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и увидите, как созревают сыры различных сортов.

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.

Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.

В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов вы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».