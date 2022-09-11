Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня

Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области

5
4 отзыва
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области. За один день вы познакомитесь с историей региона и посетите самые живописные места.

Вы прогуляетесь по Куршской косе, попробуете крафтовый сыр с замке Шаакен и насладитесь архитектурой Зеленоградска. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек — с нами нет никакой спешки.
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
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Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шаакен
  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Поселок Рыбачий
  • Высота Мюллера или Танцующий лес
  • Высота Эфа или озеро Лебедь
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе экскурсии

Замок Шаакен

Один из сохранившихся очевидцев рыцарских баталий и средневековой жизни. По всей территории замка можно найти множество средневековых декораций, создающих атмосферу прошлого. Желающие могут посоревноваться между собой в стрельбе из лука и арбалета, сфотографироваться в рыцарских одеяниях и нарядах той эпохи.
После мы отправимся в крафтовую сыроварню Шаакен Дорф. Вы не только узнаете о ремесленном сыроделии, но и увидите, как созревают сыры различных сортов.

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.
Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов вы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Ежедневно 8.30

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит
  • Билет при въезде на косу (300 руб. /чел.)
  • Билет в замок (320 руб. /взрослый, 270 руб. /дети старше 7 лет)
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8.30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 8 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
  • Мы можем забрать вас в Зеленоградске, по пути на косу
  • Дополнительно оплачивается билет в национальный парк.
  • Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
  • На озере Лебедь и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок.
  • Гид позвонит вам накануне вечером с 20:00 до 21:00 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ч
11 сен 2022
Отличная экскурсия от Натальи, собрались душевные ребята, мы были на одной волне. Наталья рассказывала очень интересно. Прекрасные места, душевная компания, потрясающий обед в кафе Маяк. Очень советую, лучше ездить в такой маленькой группе чем в огромном автобусе ходить толпой
С
9 сен 2022
Экскурсия прошла на высоте. Увидели очень много мест. Экскурсовод Александр очень душевный парень. Сними было легко и интересно. На любой вопрос у него был ответ. Показал все что было заявлено в туре и даже больше. Побольше бы таких экскурсоводов!
М
8 сен 2022
Мне всё очень понравилось. За весь день мы посетили: Куршскую косу, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварню. Машина была комфортная, экскурсовод всё рассказывал интересно и как можно больше. Я была рада, что выбрала именно этот день и мне попался этот экскурсовод! Спасибо! Время пролетело незаметно!
М
2 сен 2022
Если вам нравится встать в кружочек вокруг какого-нибудь камня и пол часа слушать его историю, то вам не сюда. Краткие исторические справки, интересные факты чтобы не ехать/гулять в тишине. Увлекательно и без нудятины. Маленькая группа, было всего 4 человека. Очень комфортный транспорт. Сами решали куда идти/не идти, сколько по времени где задержаться, очень удобно. Особенно приятно что можно заранее заказать обед и он к приезду будет готов. Успели посмотреть всë что хотели. Очень понравилось)

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