Крупнейшее нерестилище лосося в Евразии и настоящий медвежий угол.

Это второе по величине (77 кв. км) пресноводное озеро Камчатки после Кроноцкого находится всего в 70 км от самой южной точки полуострова, мыса Лопатка. Озеро имеет вулканическое происхождение.

Правильный конус Ильинского вулкана возвышается на северо-восточном берегу и создает неповторимую, запоминающуюся панораму.

В Курильское озеро на нерест заходят стада тихоокеанского лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Это самое крупное нерестилище лосося во всей Евразии.

Последствия мощного извержения 1907 года.