Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Экскурсия на вертолете

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Камчатка по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское озеро – самое медвежье место Камчатки. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей. Они доверчивы, потому что находятся под охраной Южно-Камчатского заказника. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Ближайшие даты:
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Медвежья рыбалка
Медвежья рыбалка
Будете наблюдать за медведями и ходом лосося
Купание в источниках
Купание в источниках
Расслабитесь в горячей термальной реке с целебным составом воды
С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Насладитесь путешествием на вертолете и увидите Камчатку с необычного ракурса

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Курильского озера занимает 1 час.

По пути по левому борту вы увидите конус Вилючинского вулкана и многочисленные бухты Тихого океана.

Экскурсия на Курильском озере.

Наблюдение за медведями и ходом лосося, где рыбачат медведи.

Продолжительность — 1 час 30 минут.

Все время на озере посвящено наблюдению за медведями: косолапые спокойно ходят вокруг кордона (он окружен забором, который находится под напряжением, из-за чего медведи держатся на безопасном расстоянии), ловят рыбу, делят территорию или просто отдыхают на берегу. Вся экскурсия на территории Курильского озера проходит в сопровождении инспектора, который обеспечивает вашу безопасность на заповедной территории.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед — горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Продолжительность – 6 часов.

Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость на 1 человека, руб:

  • Взрослые – 50 000 руб.;
  • Взрослые с пропиской в Камчатском крае – 44 000 руб.;
  • Дети от 2 лет до 12 лет – 36 000 руб.;
  • Инвалиды I и II групп – 48 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес» – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?

Вылеты на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Вылеты с середины июля по конец сентября. Общая продолжительность экскурсии – 6 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

Крупнейшее нерестилище лосося в Евразии и настоящий медвежий угол.

Это второе по величине (77 кв. км) пресноводное озеро Камчатки после Кроноцкого находится всего в 70 км от самой южной точки полуострова, мыса Лопатка. Озеро имеет вулканическое происхождение.

Правильный конус Ильинского вулкана возвышается на северо-восточном берегу и создает неповторимую, запоминающуюся панораму.

В Курильское озеро на нерест заходят стада тихоокеанского лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Это самое крупное нерестилище лосося во всей Евразии.

Последствия мощного извержения 1907 года.

Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.

Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
12 мар 2023
Всё очень хорошо организовано
Н
6 янв 2023
Огромное спасибо за прекрасную полётную программу! Прекрасные виды массивов, вулканов завораживают! Очень. Вкусный перекус. И конечно горячая река - это потрясающее купание.
В
25 окт 2022
В конце октября 2022 года,с семьей воспользовались экскурсионными услугами на Камчатке. Это была вертолетная поездка в Долину гейзеров,кальдеру вулкана Узон и горячие источники Налычево. Все прошло на высшем уровне! Замечательный экипаж вертолёта Ми-8 виртуозно пролетел над действующими и потухшими вулканами, совершил посадку в Долине гейзеров,экскурсовод Игорь провел замечательную экскурсию по долине, после чего мы перелетели через кряж и опустились в кальдеру древнего потухшего вулкана Узон, кальдера имеет огромные размеры 9-12 км в диаметре. По ней так же была проведена интересная экскурсия. Невдалеке кормились два медведя, коих все экскурсанты рассмотрели. И в завершение был осуществлён перелёт к Налычевским горячим источникам, где нас ждал обед и купание в источнике. Так же не обошлось без медведей,в 300 метрах у всех на виду прошла медведица с тремя уже подросшими медвежатами, нисколько не испугавшись вертолёта и людей. Было полное ощущение первозданности природы. Экскурсия с перелётами заняла 7 часов, но они пролетели как один миг. Рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

На вертолёте
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Термальные источники
Вулканы
VIP-туры

Похожие туры из Камчатки

Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
1 день
🚁 На вертолёте
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
г. Петропавловск-Камчатский
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
5800050 000 за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Петропавловск-Камчатский
3 июля
5 июля
7 июля
10 июля
34 900 за человека
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
11 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
Нет отзывов
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
Полюбоваться заснеженными вершинами сопок, искупаться в целебной воде и покорить Авачинский вулкан
Петропавловск-Камчатский, аэропорт, 15:00
31 июля
42 000 за человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ