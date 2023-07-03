В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство

Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане

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Ответы на вопросы
Путешествие на Камчатку кажется непосильным? Тогда вам с нами! Вы будете жить в уютном и стильном отеле и каждый день выезжать на знаменитые локации. Мы совершим два несложных подъёма — на вулкан Горелый и гору Вачкажец. Выйдем на катере в открытый океан, где сможем понаблюдать за косатками и тюленями.

Вы искупаетесь в расслабляющих термальных ваннах и попробуете деликатесных крабов, икру и морских ежей. Мы спланировали ваш идеальный трип, вам осталось только присоединиться!
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Ближайшие даты:
2
июн
16
июн
30
июн
14
июл
28
июл
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Обзорные
Многодневные туры
5-дневные туры
Природа и пейзажи
Вулканы

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