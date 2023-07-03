Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Путешествие на Камчатку кажется непосильным? Тогда вам с нами! Вы будете жить в уютном и стильном отеле и каждый день выезжать на знаменитые локации. Мы совершим два несложных подъёма — на вулкан Горелый и гору Вачкажец. Выйдем на катере в открытый океан, где сможем понаблюдать за косатками и тюленями.
Вы искупаетесь в расслабляющих термальных ваннах и попробуете деликатесных крабов, икру и морских ежей. Мы спланировали ваш идеальный трип, вам осталось только присоединиться!
Вы искупаетесь в расслабляющих термальных ваннах и попробуете деликатесных крабов, икру и морских ежей. Мы спланировали ваш идеальный трип, вам осталось только присоединиться!
Ближайшие даты:
2
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16
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июн
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, время встречи зависит от времени вашего прилётаЗавершение: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, время зависит от времени вашего вылета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Камчатке
Всем доброго дня! Меня зовут Анастасия. Мы с командой профессиональных гидов организуем супер путешествия по Камчатке любой сложности и круглый год. Наша работа — это качественный и безопасный сервис на протяжении всего вашего отдыха. Камчатка ждёт вас!Задать вопрос
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