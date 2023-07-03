Путешествие на Камчатку кажется непосильным? Тогда вам с нами! Вы будете жить в уютном и стильном отеле и каждый день выезжать на знаменитые локации. Мы совершим два несложных подъёма — на вулкан Горелый и гору Вачкажец. Выйдем на катере в открытый океан, где сможем понаблюдать за косатками и тюленями.



Вы искупаетесь в расслабляющих термальных ваннах и попробуете деликатесных крабов, икру и морских ежей. Мы спланировали ваш идеальный трип, вам осталось только присоединиться!