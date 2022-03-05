Восхождение на Горелый вулкан

Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро

Мини-группа
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро.

На дне и по стенкам кратера бьют фумаролы – выходы сернистого газа.

Посетите смотровую площадку Вилючинского перевала и отдохнете в диких горячих источниках.
Восхождение на Горелый вулкан
Восхождение на Горелый вулкан
Восхождение на Горелый вулкан
Восхождение на Горелый вулкан
Восхождение на Горелый вулкан

Что вы можете увидеть 🤩

  • Зайкин ключ
  • Смотровая площадка Вилючинского перевала
  • Вулканическое плато
  • Вулкан Горелый
  • Горячие источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро. На дне и по стенкам кратера бьют фумаролы – выходы сернистого газа. Посетите смотровую площадку Вилючинского перевала и отдохнете в диких горячих источниках.
Программа
  • Выезд из Петропавловска-Камчатского.
  • Остановка на Серебряном ручье (Зайкин ключ), возможность набрать родниковой воды, обогащенной серебром и другими минералами.
  • Остановка на Вилючинском перевале с посещением смотровой площадки с панорамой на соседние вулканы – Вилючинский и Горелый.
  • Прибытие к подножью вулкана Горелого.
  • Чаепитие с бутербродами.
  • Подготовка к восхождению, инструктаж.
  • Восхождение на вулкан Горелый. Подъем на вулкан несложный, проходит по старым лавовым потокам, шлаковым полям. Интерес представляют «кекурники» – застывшие лавовые останцы различной формы.
  • Осмотр главных кратеров вулкана. Спуск.
  • На обратном пути купание в диких горячих источниках.
  • Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Организационные детали
Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью.

Возьмите с собой:

  • треккинговые ботинки;
  • удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик; теплый свитер; перчатки, теплые рукавицы; теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану);
  • солнцезащитные очки;
  • средство от комаров;
  • фото и видеокамеру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на всем пути следования
  • Питание на маршруте (перекус)
  • Услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка
  • Пользование групповым туристским снаряжением и инвентарем
Что не входит
  • Авиабилеты до Камчатки и обратно
  • Проживание в гостинице
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Улица Тушканова, 12, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью
  • Возьмите с собой:
  • треккинговые ботинки
  • удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик теплый свитер перчатки, теплые рукавицы теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану)
  • солнцезащитные очки
  • средство от комаров
  • фото и видеокамеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

👥ГрупповыеГоры🏡Выездные☀️На весь день🌋Вулканы

Еще несколько похожих предложений на Камчатке

Восхождение на вулкан Горелый
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Антон
Нет отзывов
Восхождение на вулкан Горелый
Отправиться в захватывающий треккинг и узнать больше о природе Камчатки
32 000 за 1-4 чел.
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
12 часов
Индивидуальная
Антон
Нет отзывов
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
24 000 за 1-5 чел.
Авачинский вулкан - «Восхождение на Камчатский Везувий»
16 часов
Индивидуальная
Антон
Нет отзывов
Авачинский вулкан - «Восхождение на Камчатский Везувий»
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24 000 за 1-5 чел.
На снегоходе - в кратер Мутновского вулкана
8 часов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
Егор
5
1 отзыв
На снегоходе - в кратер Мутновского вулкана
Захватывающее дух путешествие-приключение туда, где встречаются лёд и пламя
30 000 за 1 человека
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Равиль
Нет отзывов
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Покорить бездорожье Лавовой пади
10 400 за 1-4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владислав
5
1 отзыв
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Взглянуть на вулканы Камчатки с лучшей смотровой и отдохнуть в горячих целебных источниках
6 500 за 1-4 чел.
Полет на самолете над Домашними вулканами
3 часа
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
София
Нет отзывов
Полет на самолете над Домашними вулканами
На самолете Cessna Grand Caravan в компании 9 пассажиров вы отправитесь к вершинам действующих «Домашних» вулканов
от 11 500 за 1 человека
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
4 часа
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
София
Нет отзывов
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
На самолете Cessna Grand Caravan в компании 9 пассажиров вы отправитесь к вершинам действующих «Домашних» вулканов
от 19 500 за 1 человека
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
3 часа
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
Светлана
Нет отзывов
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Увидеть с высоты космические ландшафты полуострова - от Вилючинского вулкана до Авачинской бухты
25 000 за 1 человека
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
12 часов
Индивидуальная
Антон
Нет отзывов
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных
22 000 за 1-5 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Егор
5
5 отзывов
Экскурсия к Авачинскому вулкану
Проехать по красивейшему перевалу, покорить гору Верблюд и узнать о природе вулканизма Камчатки
28 000 за 1-4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владислав
5
4 отзыва
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Побывать на сопке Мишенная, у берега Тихого океана и на секретных смотровых площадках
7 800 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Камчатке
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ