Что вы можете увидеть 🤩

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Об экскурсии
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро. На дне и по стенкам кратера бьют фумаролы – выходы сернистого газа. Посетите смотровую площадку Вилючинского перевала и отдохнете в диких горячих источниках.
Программа
Выезд из Петропавловска-Камчатского.
Остановка на Серебряном ручье (Зайкин ключ), возможность набрать родниковой воды, обогащенной серебром и другими минералами.
Остановка на Вилючинском перевале с посещением смотровой площадки с панорамой на соседние вулканы – Вилючинский и Горелый.
Прибытие к подножью вулкана Горелого.
Чаепитие с бутербродами.
Подготовка к восхождению, инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый. Подъем на вулкан несложный, проходит по старым лавовым потокам, шлаковым полям. Интерес представляют «кекурники» – застывшие лавовые останцы различной формы.
Осмотр главных кратеров вулкана. Спуск.
На обратном пути купание в диких горячих источниках.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Организационные детали
Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью.
Возьмите с собой:
треккинговые ботинки;
удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик; теплый свитер; перчатки, теплые рукавицы; теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану);
солнцезащитные очки;
средство от комаров;
фото и видеокамеру.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортные услуги на всем пути следования
Питание на маршруте (перекус)
Услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка
Пользование групповым туристским снаряжением и инвентарем
Что не входит
Авиабилеты до Камчатки и обратно
Проживание в гостинице
Другие дополнительные услуги
Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Улица Тушканова, 12, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Часть пути на автотранспорте проходит по грунтовой дороге/бездорожью
Возьмите с собой:
треккинговые ботинки
удобную походную одежду (влаго и ветрозащитную куртку и штаны/ дождевик теплый свитер перчатки, теплые рукавицы теплую шапку/ головной убор от солнца, бандану)
солнцезащитные очки
средство от комаров
фото и видеокамеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суббота, воскресенье в 07:00. Другие дни и время по запросу
Виталий — Ваш гид на Камчатке
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