Катание по пухлому снегу, общение с единомышленниками, невероятные виды Камчатки и вкусные блюда с морепродуктами. В программу, помимо катания, включен образовательный блок.
В первую очередь он будет полезен тем, у кого либо совсем нет опыта бэккантри, либо он минимален, а также тем, кто хочет научиться комфортно отдыхать в горах и посмотреть уникальный край Дальнего Востока России — Камчатку.
дек
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, поездка на побережье Тихого океана
Мы встречаемся с вами в международном аэропорту г. Петропавловск-Камчатский.
Наш трансфер отвезет вас в гостевой дом в любое время, поэтому время прилета не имеет значения.
После заселения в номера гостевого дома вас ждет обед с видом на Авачинскую бухту и вулканы и поездка на Халактырский пляж.
Это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловск-Камчатский.
Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
По возвращении в гостевой дом вы поужинаете, познакомитесь с гидами, получите лавинное снаряжение и послушаете лекцию о том, как его использовать.
Катание по трассам и вне трасс
После завтрака в гостевом доме вы раскатаетесь на трассах и вне трасс г/к «Красная Сопка» или «Морозная».
Там же пройдет практическое занятие с гидами по использованию лавинного снаряжения.
Отдых в гостевом доме после ужина от нашего шеф-повара.
Ски-тур / бэккантри
Позавтракав, вы отправитесь в район Усть-Большерецка на ски-тур/бэккантри.
Сегодня вас ждет от 1 до 3 спусков с перепадом высот 400–700 метров и протяженностью 1–2 километра.
На обратном пути в город вы заедете в бассейн с термальной водой.
Ужин и отдых в гостевом доме.
Фрирайд-спуски к океану
После завтрака вы отправитесь на фрирайд со снегоходными забросками на побережье Авачинской бухты.
Сегодня вы сделаете до 3 спусков с видом на бескрайний океан.
Ужин в гостевом доме.
Вертолетная экскурсия в кратер вулкана
Завтрак и трансфер на вертолетную площадку.
Сегодня вас ждет вертолетная экскурсия в кратер действующего вулкана и посадка в одной из бухт на побережье Тихого океана, где вы перекусите.
По возвращении в дом — ужин и подготовка к празднованию Нового года (для заезда с 28 декабря).
Жители Камчатки встречают Новый год первыми в России.
Праздничный стол, фейерверк и танцы до утра!
Ски-тур / бэккантри
После завтрака вы отправитесь к подножью Авачинского перевала.
Вас ждет ски-тур/бэккантри с видом на действующие Авачинский и Корякский вулканы.
В гостевом доме будет накрыт праздничный ужин в честь Рождества (для заезда со 2 января) и окончания программы.
Отъезд
После завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт, по пути сделает остановку на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Bay House» или «Granin House» или в загородном отеле.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Гостевой дом «Granin House»
Granin House – это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края – видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансферы по программе
- Сопровождение группы персональным менеджером на протяжении всей программы
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Перекусы на маршрутах, обед в день прилёта
- Сопровождение гидами
- Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
- Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
- Использование снегоходов и вертолета
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда снаряжения (снегоступы, лыжи, сноуборд, ботинки, камус, треккинговые палки)
- Обеды, кроме обеда в день прилета
- Дополнительные программы
- Стоимость билетов на подъёмник и в термальные бассейны
- Доп. услуги
- Медицинская страховка – является обязательной.
- Доплата – 25 000 рублей (разрешения, документы, англоговорящий гид и т. п.):оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествийанглоговорящий сопровождающий и гиддругие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
- Оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий
- Англоговорящий сопровождающий и гид
- Другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На программу с собой необходимо иметь:
- документы:
- документы, удостоверяющие личность;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья и дополнительных рисков, связанных с экскурсионной программой;
- Обувь:
- зимние городские ботинки;
- резиновые тапочки для посещения термальных источников и бассейнов;
- тапочки в качестве сменной обуви в гостевом доме/хост-отеле;
- ветрозащитная непромокаемая утеплённая мембранная куртка и штаны для катания и экскурсий;
- флисовая (POLARTEC) куртка или свитер;
- теплая жилетка;
- пара футболок;
- нижнее белье, термобелье в том числе;
- головной убор (шапка);
- носки (несколько пар);
- перчатки утеплённые (2 пары);
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности;
- индивидуальная аптечка;
- рюкзак средних размеров, объемом до 30 литров для личных вещей, перекусов.
Для катающих туристов:
- катальный спортивный костюм;
- катальное снаряжение (сноуборд/лыжи; ботинки; камус; палки; снегоступы);
- перчатки/рукавицы (2 пары);
- шлем и дополнительная защита;
- маска.
- документы:
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Информация для иностранных туристов
Для организации тура необходимадоплата в размере 25 000 рублей:
- оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
- англоговорящий сопровождающий и гид;
- учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
- Какая нужна страховка?
Мы рекомендуем оформлять страховой полис от несчастного случая с покрытием возможного ЧС в зонах, неподготовленных для катания на лыжах или сноуборде (фрирайд), а также компенсацией транспортных расходов. ОМС работает, как правило, в плановом лечении, но не сможет оплатить реабилитацию, курс физиотерапии, массаж и ЛФК в случае травмы. Есть порталы, которые включают несколько проверенных компаний и предложений на любую из экстремальных активностей. Например, saveprolife.ru или cherepaha.online. Главное — берегите себя!
Медицинская страховка обязательна всем участникам программы! Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
- Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников – до 50 лет;
- Требуемый уровень катания – начальный;
- Физическая подготовка –хорошая;
- Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.