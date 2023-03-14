Я хочу разрушить стереотип о «кефирном» отдыхе в Кисловодске и показать вам город глазами местного. Вы увидите завораживающей красоты ущелья, уникальную гору-кольцо и скальный замок. Я покажу артефакты древнего океана, на месте которого теперь стоит город. И конечно, проведу по известным лермонтовским местам. А в качестве приятного подарка как фотограф запишу два профессиональных видео на камеру квадрокоптера на высоте 1200 метров.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие ко дну океана

Экскурсия начинается там, где вам удобно: можем встретиться в городе или я заберу вас от места проживания. Для начала я отвезу вас на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на ущелье Элькуш (здесь проведём 30 минут). Вы представите, как в этих местах когда-то шумел древний океан, узнаете о формировании пластов породы и даже увидите, как тысячелетиями менялся ландшафт местности — я подскажу, куда надо смотреть. И здесь я сделаю вам первый подарок: видео на память с профессионального квадрокоптера: вы, живописное ущелье и 1200 метров над уровнем моря.

По местам «Героя нашего времени»

Кисловодск, конечно же, славится лермонтовскими местами — поэт успел оставить здесь свой след. Поэтому дальше мы отправляемся на Лермонтовские скалы (здесь проведём 20 минут). Вы пройдёте маршрут до места дуэли Печорина и Грушницкого из романа «Герой нашего времени», узнаете историю реки Ольховка и посёлка Нарзанный и сделаете красивые фото.

Подъём на гору Кольцо и Аликоновское ущелье

Дальше я покажу вам одно из необычных природных образований (здесь проведём 40 минут). Пешком мы поднимемся на самый верх уникальной горы: призом станет лучшая панорама Кисловодска. Я расскажу о легендах, связанных с этим местом. А на высоте 960 метров над землёй вас будет ждать ещё один видео-подарок.

Следующая точка маршрута — Аликоновское ущелье (здесь мы проведём 30 минут). Мы окунёмся с головой в легенды скального Замка коварства и любви, погуляем по его двору и полюбуемся природой ущелья.

Краеведческий музей

После знакомства с окрестностями мы вернёмся в Кисловодск, чтобы заглянуть в краеведческий музей (здесь проведём 1 час). Вы познакомитесь с памятниками культуры, а я расскажу о курганах, окружающих город, и том, как была заложена городская крепость. Здесь попробуем разные виды нарзана и посетим самую древнюю часть национального парка «Кисловодский».

В завершение экскурсии я оставлю вас для самостоятельной прогулки по парку или отвезу к месту проживания.

Организационные детали