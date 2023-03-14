Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта

Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера

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Я хочу разрушить стереотип о «кефирном» отдыхе в Кисловодске и показать вам город глазами местного. Вы увидите завораживающей красоты ущелья, уникальную гору-кольцо и скальный замок. Я покажу артефакты древнего океана, на месте которого теперь стоит город. И конечно, проведу по известным лермонтовским местам.

А в качестве приятного подарка как фотограф запишу два профессиональных видео на камеру квадрокоптера на высоте 1200 метров.
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие ко дну океана

Экскурсия начинается там, где вам удобно: можем встретиться в городе или я заберу вас от места проживания. Для начала я отвезу вас на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на ущелье Элькуш (здесь проведём 30 минут). Вы представите, как в этих местах когда-то шумел древний океан, узнаете о формировании пластов породы и даже увидите, как тысячелетиями менялся ландшафт местности — я подскажу, куда надо смотреть. И здесь я сделаю вам первый подарок: видео на память с профессионального квадрокоптера: вы, живописное ущелье и 1200 метров над уровнем моря.

По местам «Героя нашего времени»

Кисловодск, конечно же, славится лермонтовскими местами — поэт успел оставить здесь свой след. Поэтому дальше мы отправляемся на Лермонтовские скалы (здесь проведём 20 минут). Вы пройдёте маршрут до места дуэли Печорина и Грушницкого из романа «Герой нашего времени», узнаете историю реки Ольховка и посёлка Нарзанный и сделаете красивые фото.

Подъём на гору Кольцо и Аликоновское ущелье

Дальше я покажу вам одно из необычных природных образований (здесь проведём 40 минут). Пешком мы поднимемся на самый верх уникальной горы: призом станет лучшая панорама Кисловодска. Я расскажу о легендах, связанных с этим местом. А на высоте 960 метров над землёй вас будет ждать ещё один видео-подарок.
Следующая точка маршрута — Аликоновское ущелье (здесь мы проведём 30 минут). Мы окунёмся с головой в легенды скального Замка коварства и любви, погуляем по его двору и полюбуемся природой ущелья.

Краеведческий музей

После знакомства с окрестностями мы вернёмся в Кисловодск, чтобы заглянуть в краеведческий музей (здесь проведём 1 час). Вы познакомитесь с памятниками культуры, а я расскажу о курганах, окружающих город, и том, как была заложена городская крепость. Здесь попробуем разные виды нарзана и посетим самую древнюю часть национального парка «Кисловодский».
В завершение экскурсии я оставлю вас для самостоятельной прогулки по парку или отвезу к месту проживания.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 10 часов утра. Поездка проходит на комфортабельном и адаптированном к горным дорогам УАЗ Патриот (есть детское кресло).
  • В подарок после экскурсии вы получите 2 видео с квадрокоптера в разрешении 4К (пришлю ссылку на скачивание)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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