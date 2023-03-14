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Описание
Что вас ожидает
Путешествие ко дну океана
Экскурсия начинается там, где вам удобно: можем встретиться в городе или я заберу вас от места проживания. Для начала я отвезу вас на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на ущелье Элькуш (здесь проведём 30 минут). Вы представите, как в этих местах когда-то шумел древний океан, узнаете о формировании пластов породы и даже увидите, как тысячелетиями менялся ландшафт местности — я подскажу, куда надо смотреть. И здесь я сделаю вам первый подарок: видео на память с профессионального квадрокоптера: вы, живописное ущелье и 1200 метров над уровнем моря.
По местам «Героя нашего времени»
Кисловодск, конечно же, славится лермонтовскими местами — поэт успел оставить здесь свой след. Поэтому дальше мы отправляемся на Лермонтовские скалы (здесь проведём 20 минут). Вы пройдёте маршрут до места дуэли Печорина и Грушницкого из романа «Герой нашего времени», узнаете историю реки Ольховка и посёлка Нарзанный и сделаете красивые фото.
Подъём на гору Кольцо и Аликоновское ущелье
Дальше я покажу вам одно из необычных природных образований (здесь проведём 40 минут). Пешком мы поднимемся на самый верх уникальной горы: призом станет лучшая панорама Кисловодска. Я расскажу о легендах, связанных с этим местом. А на высоте 960 метров над землёй вас будет ждать ещё один видео-подарок. Следующая точка маршрута — Аликоновское ущелье (здесь мы проведём 30 минут). Мы окунёмся с головой в легенды скального Замка коварства и любви, погуляем по его двору и полюбуемся природой ущелья.
Краеведческий музей
После знакомства с окрестностями мы вернёмся в Кисловодск, чтобы заглянуть в краеведческий музей (здесь проведём 1 час). Вы познакомитесь с памятниками культуры, а я расскажу о курганах, окружающих город, и том, как была заложена городская крепость. Здесь попробуем разные виды нарзана и посетим самую древнюю часть национального парка «Кисловодский». В завершение экскурсии я оставлю вас для самостоятельной прогулки по парку или отвезу к месту проживания.
Организационные детали
Экскурсия начинается в 10 часов утра. Поездка проходит на комфортабельном и адаптированном к горным дорогам УАЗ Патриот (есть детское кресло).
В подарок после экскурсии вы получите 2 видео с квадрокоптера в разрешении 4К (пришлю ссылку на скачивание)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матвей — ваш гид в Кисловодске
Меня зовут Матвей, мне 26 лет. Я гид, профессиональный фотограф, преподаватель йоги, снимаю фото и видео на квадрокоптер. Все фото, которые вы видите, сделаны мной. А вы сможете своими глазами увидеть эти места.
Я вырос на Кавказских Минеральных Водах, больше всех городов КМВ люблю Кисловодск за его красоту и погоду. В моих экскурсиях нет места скуке и грусти — вы узнаете очень много интересного, полезного и удивительного.
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