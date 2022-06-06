За 12 дней вы покорите 17 вершин Кавминвод высотой от 406 до 1400 м над уровнем моря, расположенных на компактной территории радиусом 25 км. Общая протяжённость маршрута составляет 250 км, его активная (пешая) часть — 55 км. Набор высоты — около 6 500 м, что сопоставимо с восхождением на вершину Эльбруса, высота которого составляет 5 642 м над уровнем моря.

Мы испытаем настоящее счастье, взойдя на 17 несложных вершин

У нас будет свободный день, чтобы исследовать этот город самостоятельно

Получим базовые навыки альпинизма и научимся ходить со страховкой

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Минеральные Воды или Пятигорск

Место нашей встречи и начало активного тура по горам-лакколитам — город Минеральные Воды, транспортные ворота Кавказа. Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале (вы также можете приехать в Пятигорск). Трансфер в гостиницу г. Пятигорска займёт 30–40 минут. После заселения — свободное время. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

2 день Юца и Джуца

Первый день тура достаточно лёгкий, разминочный. Проходит по относительно гладким пологим склонам двух южных вершин Кавминвод. Юца (Джуца 1-я), 973 м, старт восхождения — от парадрома: 43.973653, 43.031590. Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и уже в 9:30 подъезжаем к юго-восточной группе гор. Автомобиль везёт группу через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы. Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали. Вершина горы представляет собой большой купол с довольно пологими склонами. Отсюда открывается прекрасный вид на Пятигорск, Ессентуки, окрестные горы и Главный Кавказский хребет. Спускаемся к машинам и через 40 минут подъезжаем к горе Джуца — второй по высоте вершине Кавминвод. Объекты показа на маршруте: панорамная точка;

тренировочный центр парапланеристов и дельтапланеристов. Джуца, 1190 м, старт восхождения — по восточному склону: 43.925417, 42.988009. Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам. Подъём занимает 1,5–2 часа. С вершины открывается потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский и Джинальский хребты. Спуск к машинам занимает не более 30 минут. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: панорамная точка;

большое количество растений, внесённых в Красную книгу.

3 день Гора Машук и Пятигорск

Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами. Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера. Машук, 993 м, старт восхождения — от памятников выше Эоловой арфы: 44.041102, 43.087405. Отъезжаем от гостиницы в 8:30. К 9:00 подъезжаем к скалодрому «Спартаковские скалы». Он устроен в старом карьере, где в начале ХХ века брали камень для благоустройства города. После инструктажа по использованию специального снаряжения вы можете пройти простейшие скальные маршруты высотой от 3 до 10 метров. Эта учебная практика будет нужна при преодолении некоторых участков маршрута — при подъёме на такие вершины, как Острая и Медовая. После скальной экскурсии вас ждёт 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу. Затем — 1,5-километровый переход к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук. Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м. Тропа идёт вдоль кромки леса, а затем по открытому пространству, которое ближе к вершине переходит в субальпийский луг. Тропа подходит к одинокой могиле русского военного топографа и альпиниста А. В. Пастухова. От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки. Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая выводит к «Поляне песен». Путь протяженностью около 1,8 км занимает 30–40 минут. Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: скалодром «Спартаковские скалы»;

Провал;

Эолова Арфа;

Академическая галерея;

Михайловская галерея;

тропа Бернардацци;

памятник А.В. Пастухову;

вершина горы Машук;

панорама Пятигорья и Главного Кавказского хребта;

Поляна Песен;

место дуэли М. Ю. Лермонтова.

4 день Западные горы: Шелудливая, Острая, Тупая

Шелудливая, 874 м, старт восхождения — от стоянки жилого комплекса на северном склоне горы: 44.097913, 42.973941. Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и к 9:30 подъезжаем к западной группе гор Кавминвод. Оставляем машины на стоянке жилого комплекса при въезде в город Лермонтов. По хорошо различимой тропе северного склона поднимаемся в направлении вершины горы Шелудивая. Тропа идёт по травянистому склону, затем среди деревьев и выводит к триангуляционному геодезическому знаку на высшей точке вершины. Подъём от машин к вершине — около 250 метров по вертикали — занимает не более часа. С вершины открывается отличный вид на гору Бештау, высочайшую вершину Кавминвод, и на железноводскую группу гор. Спускаемся к машинам и через 30 минут подъезжаем к западным склонам горы Острая (Острогорка). Объекты показа на маршруте: панорамная точка;

интересные геологические находки. Острая (Острогорка), 872 м, старт восхождения — от поляны южного гребня: 44.115558, 42.994228. Поднимаемся на вершину по юго-западному гребню, используя простые страховочные системы. Перепад высот от дороги составляет около 150 метров. Северные склоны горы представляют собой практически вертикальные стены высотой 150–200 м. Они широко используются для тренировок и проведения соревнований скалолазов и альпинистов. Спускаемся с вершины по пути подъема. Обходя с северной стороны массив Острогорки, выходим с небольшим подъёмом на седловину гребня. После небольшого спуска — около 50 м по вертикали — по лесной тропинке подходим к склону ещё одной вершины региона — Кабанка или Тупая. Объекты показа на маршруте: один из ведущих центров горной подготовки региона;

большое биологическое многообразие;

древняя керамика. Кабанка (Тупая), 767 м, старт восхождения — от перемычки со стороны Острогорки: 44.120571, 42.998912. Простой 100-метровый подъём на вершину, поросшую кустарниками и небольшими деревьями, завершает восхождения этого дня. Спускаемся по пути подъёма, садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: редкие растения;

следы древней культуры.

5 день Развалка и Железная – жемчужины Железноводска

Развалка, 926 м, старт восхождения — от стоянки рядом с указателем «Пещера вечной мерзлоты»: 44.159922, 43.031259. Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод. Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и подъезжаем к стоянке ресторана «Избушка лесника» в окрестностях города Железноводска. Пешеходная часть маршрута начинается с северо-западной стороны горы Развалка и проходит вдоль её западного склона. Идём 20 минут по старой грунтовой дороге, местами переходящей в широкую тропу, по направлению к «Пещере вечной мерзлоты» — горизонтальной штольне геологической проходки. Пройдя еще около 200 метров, начинаем подъём по осыпным и травянистым склонам. Движение местами затруднено из-за большого количества поломанных деревьев и кустарников, а также увеличивающейся крутизны склона. Через 1,5–2 часа выходим на широкий предвершинный гребень, с которого поднимаемся на пик по явно выраженной тропе. Спускаемся на тропу старого терренкура, по которой поднимаемся 2 км до вершины горы Железная. Объекты показа на маршруте: пещера вечной мерзлоты;

пещера древнего человека-неандертальца;

селитряные скалы;

следы древней цивилизации. Железная, 853 м, старт восхождения — в 100 метрах от Пушкинской галереи: 44.135912, 43.032788. Поднимаемся 2,5 км по широкой тропе со средней крутизной около 20 градусов. Тропа плавно обходит гору и выводит на высшую точку вершины. Спускаемся с вершины по тропе терренкура к Пушкинской галерее и переходим по территории Железноводского курортного парка к машинам. Путь занимает около 40 минут. Садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: панорамная точка;

Железноводский курортный парк.

6 день Лысая и Золотой курган

Лысая (Лысогорка), 739 м, старт восхождения — от восточной окраины посёлка Нижнеподкумский: 44.080114, 43.217143. Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через 40 минут подъезжаем к северо-восточной окраине поселка Нижнеподкумский. Путь на одну из самых простых вершин региона проходит по грунтовой дороге с небольшими спусками и подъёмами. Самый крутой участок — 100-метровый выход на купол вершины. Подъём занимает 1,5–2 часа, спуск к машинам — около часа. Объекты показа на маршруте: панорамная точка;

реликтовые растения;

минеральные источники. Золотой курган, 884 м, старт восхождения — в километре от западной окраины посёлка Тамбукан на пересечении дорог на северо-западном склоне: 43.935236, 43.134568, 43.944960, 43.105659. Час в пути — и мы у подножия горы Золотой Курган. Она имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600–700 м. Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине. Пеший подъём протяжённостью около 150 метров по вертикали занимает всего 30–40 минут. Спустившись с Золотого Кургана, возвращаемся в гостиницу. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: большое разнообразие луговой растительности;

панорамная точка.

7 день День отдыха

Сегодня свободный день, который можно посвятить отдыху, прогуляться по историческим местам, которыми весьма богат город Пятигорск. Можно заказать дополнительную экскурсию чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями, или даже с выездом в соседнюю республику за новыми впечатлениями и фотографиями. Приятного отдыха! Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

8 день Увеличиваем нагрузку: гора Медовая

Медовая, 725 м, старт восхождения — от поворота дороги по улице Чапаева, г. Железноводск: 44.138801, 43.010589. Гора Медовая возвышается на окраине города Железноводска. Это классический скальный останец, который сформировался тысячи лет назад и подвергся разработке в первой половине ХХ века. Подъём на вершину Медовой, является технически самым сложным среди гор-лакколитов региона. Восхождение начинается по северному склону. Подходы к началу маршрута проходят по лесным тропинкам, которые выводят к восточному, наиболее пологому гребню горы. Для обеспечения безопасности при восхождении, требуется использование страховочного снаряжения и защитных шлемов (касок). Начинаем восхождение по широкому пологому гребню. Через 20 метров гребень переходит в 35-метровый 45-градусный скальный склон (идём со страховкой). Дальше около 50 метров — по тропе, с двумя небольшими (1,5 метров) 60-градусными стенками. Тропа выводит к 3-метровому скальному образованию (страховка), преодолев который, идём около 80 метров по тропе без набора высоты и выходим на высшую точку горы Медовая. Вершина — хорошая панорамная точка, с которой открывается вид на 9 окрестных вершин и несколько населенных пунктов. Спускаемся по пути подъёма с обязательной страховкой. Для группы из 4–6 человек восхождение и спуск занимают 5–6 часов. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: красочные скалы;

следы древней цивилизации;

красивые панорамы.

9 день Суровый Бештау

Бештау, 1400 м, старт восхождения — от примыкания дороги к кольцевой: 44.084358, 43.031513. Нам предстоит самый тяжёлый день из всех пройденных в ходе программы тура. Выезжаем от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау, высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров. Дальше начинается пешеходная часть восхождения. Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества. Местами — по старой грунтовой дороге. Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами. Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы. Местами крутизна склона достигает 40 градусов. Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов. На месте выхода — «Храм Солнца», популярный объект туристского показа. Идём ещё 15–20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине. Вершина Бештау — лучшая панорамная точка КМВ. Отсюда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет: от Восточного до Западного Кавказа. Казбек, Эльбрус, пятитысячники Безенгийского района, Скалистый хребет и Ставропольская возвышенность, вершины Бермамыта и города КМВ — Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, — лежащие в долине реки Подкумок. Уютный Железноводск и город Минеральные воды отчётливо видны с северо-восточных склонов вершины. С вершины Бештау спускаемся по хорошо натоптанной тропе. Сначала 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау. С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину. Затем спускаемся по тропе в северо-западном направлении. Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы». Эти причудливые скалы, хорошо освоенные скалолазами региона, — ещё один популярный объект туристского показа. От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов. Или совершаем 2-километровый переход по грунтовой дороге к стоянке рядом с Успенским Второ-Афонским Бештаугорским мужским монастырём. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: тропа Кавказского горного общества;

надпись на скале;

Есенинская скала;

Храм солнца;

вершина Бештау;

анорамы с видами на города-курорты, Главный Кавказский хребет, вершины региона КМВ;

Орлиные скалы;

Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь.

10 день Зооморфные горы – Бык и Верблюд

Верблюд (Верблюдка), 885 м, старт восхождения — от пересечения тропы к седловине и кольцевой дороги: 44.195016, 42.878319. Отъезжаем от гостиницы в 8:30, едем через посёлок Новоблагодарное к основанию горы Верблюд — самой западной вершины Кавминвод. От машин 30–40 минут поднимаемся на седловину между Восточной и Западной вершинами горы. Сначала по грунтовой дороге, затем — по хорошо видимой тропе. С седловины идём ещё 30 минут по крутой тропе, обходя скальные выступы, и выходим к высшей точке Западной вершины. После осмотра панорам спускаемся на седловину и по тропе возвращаемся к машинам. По состоянию и желанию группы, с седловины можно подняться на вторую вершину Верблюда. Подъём и спуск займут около часа. Объекты показа на маршруте: редкие растения, занесенные в Красную книгу России и Ставропольского края, в том числе, эндемики. Бык (Быкогорка), 817 м, старт восхождения — от источника на окраине посёлка: 44.177557, 42.952992. Гора Бык расположена в 4 км восточнее горы Верблюд, в полукилометре восточнее посёлка Быкогорка. Гора имеет форму купола с зубчатым гребнем, состоящим из трех вершин — Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м). Благодаря этому строению гора сбоку похожа на горбатого быка с опущенной головой. Поднимаемся от развилки асфальтированных дорог на восточной окраине посёлка. Сначала идём по грунтовой дороге, потом — по хорошо видимой тропе, которая проходит через небольшой лес и ведёт в сторону высшей точки горы. Последний 10-метровый «взлёт» на вершину требует внимания и — в зависимости от подготовки группы — элементарной страховки. Подъём от машин занимает от 1,5–2 часа. Спуск — около часа. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: заросли кактуса опунции;

панорамы на железноводскую группу гор.

11 день Кокуртлы и Кинжал – сера и сталь

Кокуртлы, 406 м, старт восхождения — от ворот кумагорской лечебницы: 44.278770, 43.038445. Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к северо-восточной группе гор. Машины останавливаются у въезда на территорию Кумагорской лечебницы. Движемся по грунтовой дороге, потом по тропинке и травянистому склону. Выходим на небольшую возвышенность, которую трудно отличить от соседних холмов. Это вершина Кокуртлы — самой низкой горки Кавминвод. Подъём от машин длится 30–40 минут с набором высоты около 70 метров. Возвращаемся к машинам или в западном направлении — в сторону хорошо видимых склонов горы Кинжал. Далее — небольшой 2-километровый подъезд или подход к массиву горы Кинжал. Объекты показа на маршруте: редкие растения, занесенные в Красную книгу России и Ставропольского края. Кинжал, 506 м, старт восхождения — по грунтовой дороге над АЗС «Лукойл», заезд со стороны г. Кокуртлы: 44.270399, 43.012058. Поднимаемся по травянистым или осыпным склонам к внутреннему карьеру в центре массива. По хорошо видимым тропам или остаткам старых дорог выходим на вершину горы Кинжал. Перепад высот от машин — не более 200 метров. Время подъёма — около часа. Спуск к машинам — около 30 минут. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте. Объекты показа на маршруте: панорамы на пятигорскую и железноводскую группу гор;

верхний карьер, открывший центр вулканической горы.

12 день Гора Змейка, отъезд