Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур

За 12 дней вы покорите 17 вершин Кавминвод высотой от 406 до 1400 м над уровнем моря, расположенных на компактной

4.7
3 отзыва
За 12 дней вы покорите 17 вершин Кавминвод высотой от 406 до 1400 м над уровнем моря, расположенных на компактной территории радиусом 25 км. Общая протяжённость маршрута составляет 250 км, его активная (пешая) часть — 55 км.

Набор высоты — около 6 500 м, что сопоставимо с восхождением на вершину Эльбруса, высота которого составляет 5 642 м над уровнем моря.
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур
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Что вас ожидает 🤩

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Получим базовые навыки альпинизма и научимся ходить со страховкой
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Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Минеральные Воды или Пятигорск

Место нашей встречи и начало активного тура по горам-лакколитам — город Минеральные Воды, транспортные ворота Кавказа.

Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале (вы также можете приехать в Пятигорск).

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска займёт 30–40 минут.

После заселения — свободное время.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

2 день
Юца и Джуца

Первый день тура достаточно лёгкий, разминочный.

Проходит по относительно гладким пологим склонам двух южных вершин Кавминвод.

Юца (Джуца 1-я), 973 м, старт восхождения — от парадрома: 43.973653, 43.031590.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и уже в 9:30 подъезжаем к юго-восточной группе гор.

Автомобиль везёт группу через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.

Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали.

Вершина горы представляет собой большой купол с довольно пологими склонами.

Отсюда открывается прекрасный вид на Пятигорск, Ессентуки, окрестные горы и Главный Кавказский хребет.

Спускаемся к машинам и через 40 минут подъезжаем к горе Джуца — второй по высоте вершине Кавминвод.

Объекты показа на маршруте:

  • панорамная точка;
  • тренировочный центр парапланеристов и дельтапланеристов.

Джуца, 1190 м, старт восхождения — по восточному склону: 43.925417, 42.988009.

Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.

Подъём занимает 1,5–2 часа.

С вершины открывается потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский и Джинальский хребты.

Спуск к машинам занимает не более 30 минут.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • панорамная точка;
  • большое количество растений, внесённых в Красную книгу.
Юца и ДжуцаЮца и Джуца
3 день
Гора Машук и Пятигорск

Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами.

Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера.

Машук, 993 м, старт восхождения — от памятников выше Эоловой арфы: 44.041102, 43.087405.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30.

К 9:00 подъезжаем к скалодрому «Спартаковские скалы».

Он устроен в старом карьере, где в начале ХХ века брали камень для благоустройства города.

После инструктажа по использованию специального снаряжения вы можете пройти простейшие скальные маршруты высотой от 3 до 10 метров.

Эта учебная практика будет нужна при преодолении некоторых участков маршрута — при подъёме на такие вершины, как Острая и Медовая.

После скальной экскурсии вас ждёт 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу.

Затем — 1,5-километровый переход к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук.

Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м.

Тропа идёт вдоль кромки леса, а затем по открытому пространству, которое ближе к вершине переходит в субальпийский луг.

Тропа подходит к одинокой могиле русского военного топографа и альпиниста А. В. Пастухова.

От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки.

Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая выводит к «Поляне песен».

Путь протяженностью около 1,8 км занимает 30–40 минут.

Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • скалодром «Спартаковские скалы»;
  • Провал;
  • Эолова Арфа;
  • Академическая галерея;
  • Михайловская галерея;
  • тропа Бернардацци;
  • памятник А.В. Пастухову;
  • вершина горы Машук;
  • панорама Пятигорья и Главного Кавказского хребта;
  • Поляна Песен;
  • место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Гора Машук и ПятигорскГора Машук и Пятигорск
4 день
Западные горы: Шелудливая, Острая, Тупая

Шелудливая, 874 м, старт восхождения — от стоянки жилого комплекса на северном склоне горы: 44.097913, 42.973941.

Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и к 9:30 подъезжаем к западной группе гор Кавминвод.

Оставляем машины на стоянке жилого комплекса при въезде в город Лермонтов.

По хорошо различимой тропе северного склона поднимаемся в направлении вершины горы Шелудивая.

Тропа идёт по травянистому склону, затем среди деревьев и выводит к триангуляционному геодезическому знаку на высшей точке вершины.

Подъём от машин к вершине — около 250 метров по вертикали — занимает не более часа.

С вершины открывается отличный вид на гору Бештау, высочайшую вершину Кавминвод, и на железноводскую группу гор.

Спускаемся к машинам и через 30 минут подъезжаем к западным склонам горы Острая (Острогорка).

Объекты показа на маршруте:

  • панорамная точка;
  • интересные геологические находки.

Острая (Острогорка), 872 м, старт восхождения — от поляны южного гребня: 44.115558, 42.994228.

Поднимаемся на вершину по юго-западному гребню, используя простые страховочные системы.

Перепад высот от дороги составляет около 150 метров.

Северные склоны горы представляют собой практически вертикальные стены высотой 150–200 м.

Они широко используются для тренировок и проведения соревнований скалолазов и альпинистов.

Спускаемся с вершины по пути подъема.

Обходя с северной стороны массив Острогорки, выходим с небольшим подъёмом на седловину гребня.

После небольшого спуска — около 50 м по вертикали — по лесной тропинке подходим к склону ещё одной вершины региона — Кабанка или Тупая.

Объекты показа на маршруте:

  • один из ведущих центров горной подготовки региона;
  • большое биологическое многообразие;
  • древняя керамика.

Кабанка (Тупая), 767 м, старт восхождения — от перемычки со стороны Острогорки: 44.120571, 42.998912.

Простой 100-метровый подъём на вершину, поросшую кустарниками и небольшими деревьями, завершает восхождения этого дня.

Спускаемся по пути подъёма, садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • редкие растения;
  • следы древней культуры.
Западные горы: Шелудливая, Острая, ТупаяЗападные горы: Шелудливая, Острая, Тупая
5 день
Развалка и Железная – жемчужины Железноводска

Развалка, 926 м, старт восхождения — от стоянки рядом с указателем «Пещера вечной мерзлоты»: 44.159922, 43.031259.

Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод.

Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и подъезжаем к стоянке ресторана «Избушка лесника» в окрестностях города Железноводска.

Пешеходная часть маршрута начинается с северо-западной стороны горы Развалка и проходит вдоль её западного склона.

Идём 20 минут по старой грунтовой дороге, местами переходящей в широкую тропу, по направлению к «Пещере вечной мерзлоты» — горизонтальной штольне геологической проходки.

Пройдя еще около 200 метров, начинаем подъём по осыпным и травянистым склонам.

Движение местами затруднено из-за большого количества поломанных деревьев и кустарников, а также увеличивающейся крутизны склона.

Через 1,5–2 часа выходим на широкий предвершинный гребень, с которого поднимаемся на пик по явно выраженной тропе.

Спускаемся на тропу старого терренкура, по которой поднимаемся 2 км до вершины горы Железная.

Объекты показа на маршруте:

  • пещера вечной мерзлоты;
  • пещера древнего человека-неандертальца;
  • селитряные скалы;
  • следы древней цивилизации.

Железная, 853 м, старт восхождения — в 100 метрах от Пушкинской галереи: 44.135912, 43.032788.

Поднимаемся 2,5 км по широкой тропе со средней крутизной около 20 градусов.

Тропа плавно обходит гору и выводит на высшую точку вершины.

Спускаемся с вершины по тропе терренкура к Пушкинской галерее и переходим по территории Железноводского курортного парка к машинам.

Путь занимает около 40 минут.

Садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • панорамная точка;
  • Железноводский курортный парк.
Развалка и Железная – жемчужины ЖелезноводскаРазвалка и Железная – жемчужины Железноводска
6 день
Лысая и Золотой курган

Лысая (Лысогорка), 739 м, старт восхождения — от восточной окраины посёлка Нижнеподкумский: 44.080114, 43.217143.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через 40 минут подъезжаем к северо-восточной окраине поселка Нижнеподкумский.

Путь на одну из самых простых вершин региона проходит по грунтовой дороге с небольшими спусками и подъёмами.

Самый крутой участок — 100-метровый выход на купол вершины.

Подъём занимает 1,5–2 часа, спуск к машинам — около часа.

Объекты показа на маршруте:

  • панорамная точка;
  • реликтовые растения;
  • минеральные источники.

Золотой курган, 884 м, старт восхождения — в километре от западной окраины посёлка Тамбукан на пересечении дорог на северо-западном склоне: 43.935236, 43.134568, 43.944960, 43.105659.

Час в пути — и мы у подножия горы Золотой Курган.

Она имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600–700 м.

Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине.

Пеший подъём протяжённостью около 150 метров по вертикали занимает всего 30–40 минут.

Спустившись с Золотого Кургана, возвращаемся в гостиницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • большое разнообразие луговой растительности;
  • панорамная точка.
Лысая и Золотой курганЛысая и Золотой курган
7 день
День отдыха

Сегодня свободный день, который можно посвятить отдыху, прогуляться по историческим местам, которыми весьма богат город Пятигорск.

Можно заказать дополнительную экскурсию чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями, или даже с выездом в соседнюю республику за новыми впечатлениями и фотографиями.

Приятного отдыха!

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.

День отдыхаДень отдыха
8 день
Увеличиваем нагрузку: гора Медовая

Медовая, 725 м, старт восхождения — от поворота дороги по улице Чапаева, г. Железноводск: 44.138801, 43.010589.

Гора Медовая возвышается на окраине города Железноводска.

Это классический скальный останец, который сформировался тысячи лет назад и подвергся разработке в первой половине ХХ века.

Подъём на вершину Медовой, является технически самым сложным среди гор-лакколитов региона.

Восхождение начинается по северному склону.

Подходы к началу маршрута проходят по лесным тропинкам, которые выводят к восточному, наиболее пологому гребню горы.

Для обеспечения безопасности при восхождении, требуется использование страховочного снаряжения и защитных шлемов (касок).

Начинаем восхождение по широкому пологому гребню.

Через 20 метров гребень переходит в 35-метровый 45-градусный скальный склон (идём со страховкой).

Дальше около 50 метров — по тропе, с двумя небольшими (1,5 метров) 60-градусными стенками.

Тропа выводит к 3-метровому скальному образованию (страховка), преодолев который, идём около 80 метров по тропе без набора высоты и выходим на высшую точку горы Медовая.

Вершина — хорошая панорамная точка, с которой открывается вид на 9 окрестных вершин и несколько населенных пунктов.

Спускаемся по пути подъёма с обязательной страховкой.

Для группы из 4–6 человек восхождение и спуск занимают 5–6 часов.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • красочные скалы;
  • следы древней цивилизации;
  • красивые панорамы.
Увеличиваем нагрузку: гора МедоваяУвеличиваем нагрузку: гора Медовая
9 день
Суровый Бештау

Бештау, 1400 м, старт восхождения — от примыкания дороги к кольцевой: 44.084358, 43.031513.

Нам предстоит самый тяжёлый день из всех пройденных в ходе программы тура.

Выезжаем от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау, высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.

Дальше начинается пешеходная часть восхождения.

Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества.

Местами — по старой грунтовой дороге.

Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.

Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.

Местами крутизна склона достигает 40 градусов.

Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.

На месте выхода — «Храм Солнца», популярный объект туристского показа.

Идём ещё 15–20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.

Вершина Бештау — лучшая панорамная точка КМВ.

Отсюда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет: от Восточного до Западного Кавказа. Казбек, Эльбрус, пятитысячники Безенгийского района, Скалистый хребет и Ставропольская возвышенность, вершины Бермамыта и города КМВ — Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, — лежащие в долине реки Подкумок.

Уютный Железноводск и город Минеральные воды отчётливо видны с северо-восточных склонов вершины.

С вершины Бештау спускаемся по хорошо натоптанной тропе.

Сначала 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.

С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.

Затем спускаемся по тропе в северо-западном направлении.

Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».

Эти причудливые скалы, хорошо освоенные скалолазами региона, — ещё один популярный объект туристского показа.

От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.

Или совершаем 2-километровый переход по грунтовой дороге к стоянке рядом с Успенским Второ-Афонским Бештаугорским мужским монастырём.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • тропа Кавказского горного общества;
  • надпись на скале;
  • Есенинская скала;
  • Храм солнца;
  • вершина Бештау;
  • анорамы с видами на города-курорты, Главный Кавказский хребет, вершины региона КМВ;
  • Орлиные скалы;
  • Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь.
Суровый БештауСуровый Бештау
10 день
Зооморфные горы – Бык и Верблюд

Верблюд (Верблюдка), 885 м, старт восхождения — от пересечения тропы к седловине и кольцевой дороги: 44.195016, 42.878319.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30, едем через посёлок Новоблагодарное к основанию горы Верблюд — самой западной вершины Кавминвод.

От машин 30–40 минут поднимаемся на седловину между Восточной и Западной вершинами горы.

Сначала по грунтовой дороге, затем — по хорошо видимой тропе.

С седловины идём ещё 30 минут по крутой тропе, обходя скальные выступы, и выходим к высшей точке Западной вершины.

После осмотра панорам спускаемся на седловину и по тропе возвращаемся к машинам.

По состоянию и желанию группы, с седловины можно подняться на вторую вершину Верблюда.

Подъём и спуск займут около часа.

Объекты показа на маршруте: редкие растения, занесенные в Красную книгу России и Ставропольского края, в том числе, эндемики.

Бык (Быкогорка), 817 м, старт восхождения — от источника на окраине посёлка: 44.177557, 42.952992.

Гора Бык расположена в 4 км восточнее горы Верблюд, в полукилометре восточнее посёлка Быкогорка.

Гора имеет форму купола с зубчатым гребнем, состоящим из трех вершин — Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м).

Благодаря этому строению гора сбоку похожа на горбатого быка с опущенной головой.

Поднимаемся от развилки асфальтированных дорог на восточной окраине посёлка.

Сначала идём по грунтовой дороге, потом — по хорошо видимой тропе, которая проходит через небольшой лес и ведёт в сторону высшей точки горы.

Последний 10-метровый «взлёт» на вершину требует внимания и — в зависимости от подготовки группы — элементарной страховки.

Подъём от машин занимает от 1,5–2 часа.

Спуск — около часа.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • заросли кактуса опунции;
  • панорамы на железноводскую группу гор.
Зооморфные горы – Бык и ВерблюдЗооморфные горы – Бык и Верблюд
11 день
Кокуртлы и Кинжал – сера и сталь

Кокуртлы, 406 м, старт восхождения — от ворот кумагорской лечебницы: 44.278770, 43.038445.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к северо-восточной группе гор.

Машины останавливаются у въезда на территорию Кумагорской лечебницы.

Движемся по грунтовой дороге, потом по тропинке и травянистому склону.

Выходим на небольшую возвышенность, которую трудно отличить от соседних холмов.

Это вершина Кокуртлы — самой низкой горки Кавминвод.

Подъём от машин длится 30–40 минут с набором высоты около 70 метров.

Возвращаемся к машинам или в западном направлении — в сторону хорошо видимых склонов горы Кинжал.

Далее — небольшой 2-километровый подъезд или подход к массиву горы Кинжал.

Объекты показа на маршруте: редкие растения, занесенные в Красную книгу России и Ставропольского края.

Кинжал, 506 м, старт восхождения — по грунтовой дороге над АЗС «Лукойл», заезд со стороны г. Кокуртлы: 44.270399, 43.012058.

Поднимаемся по травянистым или осыпным склонам к внутреннему карьеру в центре массива.

По хорошо видимым тропам или остаткам старых дорог выходим на вершину горы Кинжал.

Перепад высот от машин — не более 200 метров.

Время подъёма — около часа.

Спуск к машинам — около 30 минут.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Объекты показа на маршруте:

  • панорамы на пятигорскую и железноводскую группу гор;
  • верхний карьер, открывший центр вулканической горы.
Кокуртлы и Кинжал – сера и стальКокуртлы и Кинжал – сера и сталь
12 день
Гора Змейка, отъезд

Змейка, 994 м, 44.173423, 43.079569.

Гора Змейка расположена в 3,5 км к юго-западу от станции Минеральные воды и занимает площадь около 20 кв. км.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30.

Около часа едем через посёлки Новотерский и Привольный, дальше — около 3 км по грунтовой дороге.

Поднимаемся по разрушенному, покрытому деревьями и кустарниками северо-западному гребню.

Тропа местами теряется в зарослях, но основное направление хорошо отслеживается по ходу гребня.

Подъём к высшей точке горы Змейка от машин занимает около 2,5 часов.

С вершины открываются отличные виды на железноводскую группу гор.

Спуск к машинам занимает около 1,5 часов.

Перечень объектов показа:

  • древняя кладка VII–IХ вв.;
  • Святой Источник;
  • источник Святого Феодосия;
  • Терский конный завод.

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды сразу после экскурсии. Ориентировочное время прибытия около 15:00

Гора Змейка, отъездГора Змейка, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + сухой паек на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение — 13 800 руб. за весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой.
  • Рюкзак 25-30 литров для походов.
  • Треккинговые палки (у кого нет, можно взять лыжные).
  • Дождевик, лучше не одноразовый, или мембранная куртка.
  • Ветровку.
  • Шорты спортивные.
  • Футболку синтетическую для бега/занятий спортом для походов.
  • Спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы. Одежда для походов не должна быть Х/Б, она должна быстро сохнуть и быть удобной.
  • Солнцезащитные очки и крем. Солнце в горах очень активно.
  • Головной убор от солнца: кепку / панаму / бандану
  • Одежду по сезону.
  • Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда! Обязательно помните — на маршрутах на конечных точках возможны ветер и пониженная температура воздуха, необходима соответствующая одежда и обувь!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Место и время завершения тура: трансфер в г. Минеральные Воды.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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