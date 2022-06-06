Место нашей встречи и начало активного тура по горам-лакколитам — город Минеральные Воды, транспортные ворота Кавказа.
Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале (вы также можете приехать в Пятигорск).
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска займёт 30–40 минут.
После заселения — свободное время.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Первый день тура достаточно лёгкий, разминочный.
Проходит по относительно гладким пологим склонам двух южных вершин Кавминвод.
Юца (Джуца 1-я), 973 м, старт восхождения — от парадрома: 43.973653, 43.031590.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и уже в 9:30 подъезжаем к юго-восточной группе гор.
Автомобиль везёт группу через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.
Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали.
Вершина горы представляет собой большой купол с довольно пологими склонами.
Отсюда открывается прекрасный вид на Пятигорск, Ессентуки, окрестные горы и Главный Кавказский хребет.
Спускаемся к машинам и через 40 минут подъезжаем к горе Джуца — второй по высоте вершине Кавминвод.
Объекты показа на маршруте:
Джуца, 1190 м, старт восхождения — по восточному склону: 43.925417, 42.988009.
Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.
Подъём занимает 1,5–2 часа.
С вершины открывается потрясающий вид на Эльбрус, Главный Кавказский и Джинальский хребты.
Спуск к машинам занимает не более 30 минут.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами.
Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера.
Машук, 993 м, старт восхождения — от памятников выше Эоловой арфы: 44.041102, 43.087405.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30.
К 9:00 подъезжаем к скалодрому «Спартаковские скалы».
Он устроен в старом карьере, где в начале ХХ века брали камень для благоустройства города.
После инструктажа по использованию специального снаряжения вы можете пройти простейшие скальные маршруты высотой от 3 до 10 метров.
Эта учебная практика будет нужна при преодолении некоторых участков маршрута — при подъёме на такие вершины, как Острая и Медовая.
После скальной экскурсии вас ждёт 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу.
Затем — 1,5-километровый переход к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук.
Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м.
Тропа идёт вдоль кромки леса, а затем по открытому пространству, которое ближе к вершине переходит в субальпийский луг.
Тропа подходит к одинокой могиле русского военного топографа и альпиниста А. В. Пастухова.
От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки.
Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая выводит к «Поляне песен».
Путь протяженностью около 1,8 км занимает 30–40 минут.
Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Шелудливая, 874 м, старт восхождения — от стоянки жилого комплекса на северном склоне горы: 44.097913, 42.973941.
Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и к 9:30 подъезжаем к западной группе гор Кавминвод.
Оставляем машины на стоянке жилого комплекса при въезде в город Лермонтов.
По хорошо различимой тропе северного склона поднимаемся в направлении вершины горы Шелудивая.
Тропа идёт по травянистому склону, затем среди деревьев и выводит к триангуляционному геодезическому знаку на высшей точке вершины.
Подъём от машин к вершине — около 250 метров по вертикали — занимает не более часа.
С вершины открывается отличный вид на гору Бештау, высочайшую вершину Кавминвод, и на железноводскую группу гор.
Спускаемся к машинам и через 30 минут подъезжаем к западным склонам горы Острая (Острогорка).
Объекты показа на маршруте:
Острая (Острогорка), 872 м, старт восхождения — от поляны южного гребня: 44.115558, 42.994228.
Поднимаемся на вершину по юго-западному гребню, используя простые страховочные системы.
Перепад высот от дороги составляет около 150 метров.
Северные склоны горы представляют собой практически вертикальные стены высотой 150–200 м.
Они широко используются для тренировок и проведения соревнований скалолазов и альпинистов.
Спускаемся с вершины по пути подъема.
Обходя с северной стороны массив Острогорки, выходим с небольшим подъёмом на седловину гребня.
После небольшого спуска — около 50 м по вертикали — по лесной тропинке подходим к склону ещё одной вершины региона — Кабанка или Тупая.
Объекты показа на маршруте:
Кабанка (Тупая), 767 м, старт восхождения — от перемычки со стороны Острогорки: 44.120571, 42.998912.
Простой 100-метровый подъём на вершину, поросшую кустарниками и небольшими деревьями, завершает восхождения этого дня.
Спускаемся по пути подъёма, садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Развалка, 926 м, старт восхождения — от стоянки рядом с указателем «Пещера вечной мерзлоты»: 44.159922, 43.031259.
Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод.
Отъезжаем от гостиницы в 8.30 и подъезжаем к стоянке ресторана «Избушка лесника» в окрестностях города Железноводска.
Пешеходная часть маршрута начинается с северо-западной стороны горы Развалка и проходит вдоль её западного склона.
Идём 20 минут по старой грунтовой дороге, местами переходящей в широкую тропу, по направлению к «Пещере вечной мерзлоты» — горизонтальной штольне геологической проходки.
Пройдя еще около 200 метров, начинаем подъём по осыпным и травянистым склонам.
Движение местами затруднено из-за большого количества поломанных деревьев и кустарников, а также увеличивающейся крутизны склона.
Через 1,5–2 часа выходим на широкий предвершинный гребень, с которого поднимаемся на пик по явно выраженной тропе.
Спускаемся на тропу старого терренкура, по которой поднимаемся 2 км до вершины горы Железная.
Объекты показа на маршруте:
Железная, 853 м, старт восхождения — в 100 метрах от Пушкинской галереи: 44.135912, 43.032788.
Поднимаемся 2,5 км по широкой тропе со средней крутизной около 20 градусов.
Тропа плавно обходит гору и выводит на высшую точку вершины.
Спускаемся с вершины по тропе терренкура к Пушкинской галерее и переходим по территории Железноводского курортного парка к машинам.
Путь занимает около 40 минут.
Садимся в автомобили и возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Лысая (Лысогорка), 739 м, старт восхождения — от восточной окраины посёлка Нижнеподкумский: 44.080114, 43.217143.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через 40 минут подъезжаем к северо-восточной окраине поселка Нижнеподкумский.
Путь на одну из самых простых вершин региона проходит по грунтовой дороге с небольшими спусками и подъёмами.
Самый крутой участок — 100-метровый выход на купол вершины.
Подъём занимает 1,5–2 часа, спуск к машинам — около часа.
Объекты показа на маршруте:
Золотой курган, 884 м, старт восхождения — в километре от западной окраины посёлка Тамбукан на пересечении дорог на северо-западном склоне: 43.935236, 43.134568, 43.944960, 43.105659.
Час в пути — и мы у подножия горы Золотой Курган.
Она имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600–700 м.
Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине.
Пеший подъём протяжённостью около 150 метров по вертикали занимает всего 30–40 минут.
Спустившись с Золотого Кургана, возвращаемся в гостиницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Сегодня свободный день, который можно посвятить отдыху, прогуляться по историческим местам, которыми весьма богат город Пятигорск.
Можно заказать дополнительную экскурсию чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями, или даже с выездом в соседнюю республику за новыми впечатлениями и фотографиями.
Приятного отдыха!
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Медовая, 725 м, старт восхождения — от поворота дороги по улице Чапаева, г. Железноводск: 44.138801, 43.010589.
Гора Медовая возвышается на окраине города Железноводска.
Это классический скальный останец, который сформировался тысячи лет назад и подвергся разработке в первой половине ХХ века.
Подъём на вершину Медовой, является технически самым сложным среди гор-лакколитов региона.
Восхождение начинается по северному склону.
Подходы к началу маршрута проходят по лесным тропинкам, которые выводят к восточному, наиболее пологому гребню горы.
Для обеспечения безопасности при восхождении, требуется использование страховочного снаряжения и защитных шлемов (касок).
Начинаем восхождение по широкому пологому гребню.
Через 20 метров гребень переходит в 35-метровый 45-градусный скальный склон (идём со страховкой).
Дальше около 50 метров — по тропе, с двумя небольшими (1,5 метров) 60-градусными стенками.
Тропа выводит к 3-метровому скальному образованию (страховка), преодолев который, идём около 80 метров по тропе без набора высоты и выходим на высшую точку горы Медовая.
Вершина — хорошая панорамная точка, с которой открывается вид на 9 окрестных вершин и несколько населенных пунктов.
Спускаемся по пути подъёма с обязательной страховкой.
Для группы из 4–6 человек восхождение и спуск занимают 5–6 часов.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Бештау, 1400 м, старт восхождения — от примыкания дороги к кольцевой: 44.084358, 43.031513.
Нам предстоит самый тяжёлый день из всех пройденных в ходе программы тура.
Выезжаем от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау, высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.
Дальше начинается пешеходная часть восхождения.
Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества.
Местами — по старой грунтовой дороге.
Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.
Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.
Местами крутизна склона достигает 40 градусов.
Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.
На месте выхода — «Храм Солнца», популярный объект туристского показа.
Идём ещё 15–20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.
Вершина Бештау — лучшая панорамная точка КМВ.
Отсюда в хорошую погоду открывается вид на Главный Кавказский хребет: от Восточного до Западного Кавказа. Казбек, Эльбрус, пятитысячники Безенгийского района, Скалистый хребет и Ставропольская возвышенность, вершины Бермамыта и города КМВ — Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, — лежащие в долине реки Подкумок.
Уютный Железноводск и город Минеральные воды отчётливо видны с северо-восточных склонов вершины.
С вершины Бештау спускаемся по хорошо натоптанной тропе.
Сначала 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.
С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.
Затем спускаемся по тропе в северо-западном направлении.
Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».
Эти причудливые скалы, хорошо освоенные скалолазами региона, — ещё один популярный объект туристского показа.
От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.
Или совершаем 2-километровый переход по грунтовой дороге к стоянке рядом с Успенским Второ-Афонским Бештаугорским мужским монастырём.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Верблюд (Верблюдка), 885 м, старт восхождения — от пересечения тропы к седловине и кольцевой дороги: 44.195016, 42.878319.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30, едем через посёлок Новоблагодарное к основанию горы Верблюд — самой западной вершины Кавминвод.
От машин 30–40 минут поднимаемся на седловину между Восточной и Западной вершинами горы.
Сначала по грунтовой дороге, затем — по хорошо видимой тропе.
С седловины идём ещё 30 минут по крутой тропе, обходя скальные выступы, и выходим к высшей точке Западной вершины.
После осмотра панорам спускаемся на седловину и по тропе возвращаемся к машинам.
По состоянию и желанию группы, с седловины можно подняться на вторую вершину Верблюда.
Подъём и спуск займут около часа.
Объекты показа на маршруте: редкие растения, занесенные в Красную книгу России и Ставропольского края, в том числе, эндемики.
Бык (Быкогорка), 817 м, старт восхождения — от источника на окраине посёлка: 44.177557, 42.952992.
Гора Бык расположена в 4 км восточнее горы Верблюд, в полукилометре восточнее посёлка Быкогорка.
Гора имеет форму купола с зубчатым гребнем, состоящим из трех вершин — Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м).
Благодаря этому строению гора сбоку похожа на горбатого быка с опущенной головой.
Поднимаемся от развилки асфальтированных дорог на восточной окраине посёлка.
Сначала идём по грунтовой дороге, потом — по хорошо видимой тропе, которая проходит через небольшой лес и ведёт в сторону высшей точки горы.
Последний 10-метровый «взлёт» на вершину требует внимания и — в зависимости от подготовки группы — элементарной страховки.
Подъём от машин занимает от 1,5–2 часа.
Спуск — около часа.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Кокуртлы, 406 м, старт восхождения — от ворот кумагорской лечебницы: 44.278770, 43.038445.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к северо-восточной группе гор.
Машины останавливаются у въезда на территорию Кумагорской лечебницы.
Движемся по грунтовой дороге, потом по тропинке и травянистому склону.
Выходим на небольшую возвышенность, которую трудно отличить от соседних холмов.
Это вершина Кокуртлы — самой низкой горки Кавминвод.
Подъём от машин длится 30–40 минут с набором высоты около 70 метров.
Возвращаемся к машинам или в западном направлении — в сторону хорошо видимых склонов горы Кинжал.
Далее — небольшой 2-километровый подъезд или подход к массиву горы Кинжал.
Объекты показа на маршруте: редкие растения, занесенные в Красную книгу России и Ставропольского края.
Кинжал, 506 м, старт восхождения — по грунтовой дороге над АЗС «Лукойл», заезд со стороны г. Кокуртлы: 44.270399, 43.012058.
Поднимаемся по травянистым или осыпным склонам к внутреннему карьеру в центре массива.
По хорошо видимым тропам или остаткам старых дорог выходим на вершину горы Кинжал.
Перепад высот от машин — не более 200 метров.
Время подъёма — около часа.
Спуск к машинам — около 30 минут.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Объекты показа на маршруте:
Змейка, 994 м, 44.173423, 43.079569.
Гора Змейка расположена в 3,5 км к юго-западу от станции Минеральные воды и занимает площадь около 20 кв. км.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30.
Около часа едем через посёлки Новотерский и Привольный, дальше — около 3 км по грунтовой дороге.
Поднимаемся по разрушенному, покрытому деревьями и кустарниками северо-западному гребню.
Тропа местами теряется в зарослях, но основное направление хорошо отслеживается по ходу гребня.
Подъём к высшей точке горы Змейка от машин занимает около 2,5 часов.
С вершины открываются отличные виды на железноводскую группу гор.
Спуск к машинам занимает около 1,5 часов.
Перечень объектов показа:
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды сразу после экскурсии. Ориентировочное время прибытия около 15:00
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда! Обязательно помните — на маршрутах на конечных точках возможны ветер и пониженная температура воздуха, необходима соответствующая одежда и обувь!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Место и время завершения тура: трансфер в г. Минеральные Воды.