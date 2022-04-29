Прогулки по окрестностям Эльбруса

Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины

Авторский тур
Нравится много ходить пешком, но не готовы жить в походных условиях? Наш тур сочетает в себе лёгкие треккинги и комфорт.

Каждый день вы будете наслаждаться прогулками по заповедным местам, пробовать традиционные блюда, знакомиться с природными достопримечательностями и любоваться пейзажами, а в завершении расслабитесь в термальном бассейне.

Отдохните душой с пользой для тела.
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

В случае, если вы отправляетесь в путешествие одной большой компанией, количество участников может быть увеличено под ваш запрос.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды
Завершение: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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