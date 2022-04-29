Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
В случае, если вы отправляетесь в путешествие одной большой компанией, количество участников может быть увеличено под ваш запрос.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды
Завершение: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Angelina — ваш гид в Минеральных Водах
Привет! Меня зовут Ангелина, я организатор и автор своих проектов.
Моя любовь — это горы и лошади, именно в горах произошла колоссальная трансформация моего внутреннего мира. Все туры я составляю с душой, мы с командой тщательно отобрали такие места, которые смогут удивить вас и помочь вам раскрыться.
Я собрала лучшую команду, чтобы ваше путешествие было абсолютно безопасным. Наши гиды — коренные жители тех регионов, в которых вы побываете. Вы почувствуете энергию жизни и полную свободу, услышите захватывающие истории, познакомитесь с интересными людьми и увидите потрясающе красивые места.
Я помогу воссоединиться с собой. Горы открывают второе дыхание, а путешествия раскрывают лучшие качества и вносят в жизнь яркие краски. Хочу подарить вам незабываемые впечатления и эмоции!