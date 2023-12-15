Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние

Групповой тур в Мурманске

Пообедать у очага в настоящем чуме, увидеть северное сияние и ощутить дыхание океана

Зовём с нами гулять по Мурманску и трогательной Териберке, ловить разноцветные всполохи на ночном небе и знакомиться с жизнью народов Крайнего Севера.

Столики в ресторанах арктической кухни уже забронированы, как и тематический отель, в котором вы будете жить.

Вы полюбуетесь пейзажами тундры и фьордов, промчитесь на санях к замёрзшему водопаду, покатаетесь на огромных качелях на берегу Баренцева моря и окунётесь в мир легенд коренных жителей северной земли.

А капельку тепла и доброты добавят дружелюбные хаски и олени, живущие на территории этнопарка, который мы посетим в заключительный день.
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Арктический уикенд: Мурманск и Териберка, культура саамов и северное сияние
Ближайшие даты:
15
дек
22
дек
9
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием

Встречаемся, только представьте, за полярным кругом и отправляемся праздновать начало путешествия в атмосферном гастропабе. Подкрепившись, познакомимся с городом. Вы посмотрите на грандиозные монументы, увидите знаменитый исполинский ледокол, полюбуетесь суровыми, но пленяющими ландшафтами. Заглянем в магазин на морском вокзале и добудем морских ежей прямо из аквариума. А затем доедем до отеля, разместимся и отдохнём перед вечерней программой.

Около 22:00 вас ждёт поездка в поисках северного сияния. Если повезёт, мечта его увидеть сбудется, а мы верим, что мечты должны сбываться! С нами будут эксперты-охотники за сиянием: они держат связь с метеостанцией, следят за прогнозом и знают, куда ехать. Фотограф запечатлеет счастливых вас на фоне светящегося неба.

Знакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сияниемЗнакомство с арктической кухней, экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием
2 день

Поездка в Териберку

Сегодня встанем пораньше и после завтрака отправимся в Териберку. По приезде познакомимся с этим, в последнее время ставшим очень популярным, местом на краю земли. Вы полюбуетесь пейзажами тундры и заснеженными сопками, ощутите дыхание Северного Ледовитого океана.

Сфотографируемся на фоне остовов старых рыбацких кораблей и арт-объектов, например, на троне из «Игры престолов» и на огромных качелях с видом на Баренцево море. Посмотрим на фьорды и пройдёмся по пляжу с галькой размером с яйцо. Прокатимся до Батарейского водопада на санях, прикреплённых к снегоходу (если снега не будет, дойдём до него пешком).

Пообедаем в гастропабе, где вас ждут бармен-шоу и арктические коктейли. А на обратном пути в Мурманск будет ещё одна возможность увидеть сияние.

Поездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в Териберку
3 день

Знакомство с бытом саамов в этнопарке

В этот день едем в этнопарк «Огни Имандры», расположенный на берегу живописного озера. Устроимся у очага в самом большом чуме в России и окунёмся в мир легенд коренных народов Крайнего Севера. Вы познакомитесь с уникальными объектами и артефактами саамов, попробуете свои силы в традиционных играх: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол. Покормите оленей, яка и ослика и погладите хаски и кроликов.

Во время обеда вас ждут гастрономические удовольствия: шурпа, филе трески с северными креветками и биск с соусом, микс риса, салат из квашенной капусты, а также иван-чай, морошковое и брусничное варенье. Затем, сытые и довольные, отправляемся в аэропорт.

Знакомство с бытом саамов в этнопаркеЗнакомство с бытом саамов в этнопаркеЗнакомство с бытом саамов в этнопаркеЗнакомство с бытом саамов в этнопарке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, до 13:30
Завершение: Мурманск, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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