Встречаемся, только представьте, за полярным кругом и отправляемся праздновать начало путешествия в атмосферном гастропабе. Подкрепившись, познакомимся с городом. Вы посмотрите на грандиозные монументы, увидите знаменитый исполинский ледокол, полюбуетесь суровыми, но пленяющими ландшафтами. Заглянем в магазин на морском вокзале и добудем морских ежей прямо из аквариума. А затем доедем до отеля, разместимся и отдохнём перед вечерней программой.

Около 22:00 вас ждёт поездка в поисках северного сияния. Если повезёт, мечта его увидеть сбудется, а мы верим, что мечты должны сбываться! С нами будут эксперты-охотники за сиянием: они держат связь с метеостанцией, следят за прогнозом и знают, куда ехать. Фотограф запечатлеет счастливых вас на фоне светящегося неба.