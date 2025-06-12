ежедневно в 08:00

Фотоохота на китов в Териберке

Увидеть этих удивительных млекопитающих и почувствовать себя морским исследователем

Приготовьтесь забраться на край света и вернуться оттуда другим человеком.

Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках китов, тюленей и кашалотов.

Такое путешествие запомнится на долгие годы, а полученные фотографии помогут возвращаться в памятный день снова и снова.
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Фотоохота на китов в Териберке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы поедем, мы помчимся

Гид заберет вас из места проживания в Мурманске и вместе с ним вы отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле. По пути мы поговорим о Кольском полуострове, Баренцевом море и о его обитателях. Сделаем небольшую остановку в тундре, чтобы насладиться ее суровой красотой, прогуляться и сделать фотографии. В Териберке вам проведут инструктаж по технике безопасности и наконец, примерно в 10 утра, мы выйдем в море на поиск морских млекопитающих.

Киты, тюлени и дельфины

Расчехляйте камеры, фотоохота начинается! У териберского побережья можно встретить тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов, полосатика (финвал), малого полосатика (минке), гренландского кита, высоколобого бутылконоса, горбатого кита, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота! Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у вас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони. Мы проведем в море около 3 часов, после чего возвратимся на берег.
Затем, по желанию, мы можем поужинать в ресторане или немного прогуляться по Териберке, а затем вернемся в Мурманск к месту вашего проживания.

Организационные детали

  • Оденьтесь тепло, на море всегда холоднее, чем на суше
  • Рекомендуем взять с собой термос с горячим чаем и небольшой перекус
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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