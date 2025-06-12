ежедневно в 08:00

Приготовьтесь забраться на край света и вернуться оттуда другим человеком. Мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках китов, тюленей и кашалотов. Такое путешествие запомнится на долгие годы, а полученные фотографии помогут возвращаться в памятный день снова и снова.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы поедем, мы помчимся

Гид заберет вас из места проживания в Мурманске и вместе с ним вы отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле. По пути мы поговорим о Кольском полуострове, Баренцевом море и о его обитателях. Сделаем небольшую остановку в тундре, чтобы насладиться ее суровой красотой, прогуляться и сделать фотографии. В Териберке вам проведут инструктаж по технике безопасности и наконец, примерно в 10 утра, мы выйдем в море на поиск морских млекопитающих.

Киты, тюлени и дельфины

Расчехляйте камеры, фотоохота начинается! У териберского побережья можно встретить тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов, полосатика (финвал), малого полосатика (минке), гренландского кита, высоколобого бутылконоса, горбатого кита, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота! Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у вас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони. Мы проведем в море около 3 часов, после чего возвратимся на берег.

Затем, по желанию, мы можем поужинать в ресторане или немного прогуляться по Териберке, а затем вернемся в Мурманск к месту вашего проживания.

Организационные детали