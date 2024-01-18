С утра выезжаем в Кировск, чтобы быть там уже к полудню. Сегодня мы на снегоходах будем исследовать Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Издревле эти земли населяли саамы — до сих пор большинство местных названий имеют саамское происхождение.

После горячего обеда в Кировске выезжаем на маршрут: наш путь пройдёт от санатория «Тирвас», через долину озера Малый Вудъявр и заснеженный Кукисвумчоррский перевал. В 16:30 мы вернёмся к месту старта, переоденемся и пойдём в экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» — там вы посмотрите на причудливые постройки из снега, сделанные местными мастерами.

Вечером — заселение в гостиницу. При желании можно заглянуть в SPA при отеле, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.