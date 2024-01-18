Увидеть китов, северное сияние и прокатиться по Хибинам на снегоходе
За несколько дней величественная природа Севера наполнит вас сильными впечатлениями — почувствуйте контрасты этого края, где среди ледяных пейзажей резвятся пушистые хаски, а вас после зимних прогулок будут ждать тёплая баня и аппетитная местная кухня.
янв
фев
мар
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой:
— Мембранная зимняя куртка (ветро-влагозащитная)
— Штаны зимние
— Шапка
— Термобелье
— Флисовая кофта
— Удобная тёплая зимняя обувь
— Сменная обувь
— Запасные носки 2-3 пары
— Лёгкий рюкзак
— Личная аптечка
— Средства личной гигиены
— Очки солнцезащитные
— Крем защитный от ветра и солнца SPF50
— Бутылка — поилка 0,5L
Дополнительно:
— Камера
— Powerbank
— Термос
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском
Встречаем группу в аэропорту Мурманска и отправляемся на обед в ресторан с арктической кухней. После запланировано посещение ледокола «Ленин» и краткая обзорная экскурсия по ключевым местам города.
Затем — заселение в гостиницу и отдых. При благоприятном прогнозе погоды вечером мы поедем на охоту за северным сиянием.
По Хибинам на снегоходе
С утра выезжаем в Кировск, чтобы быть там уже к полудню. Сегодня мы на снегоходах будем исследовать Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Издревле эти земли населяли саамы — до сих пор большинство местных названий имеют саамское происхождение.
После горячего обеда в Кировске выезжаем на маршрут: наш путь пройдёт от санатория «Тирвас», через долину озера Малый Вудъявр и заснеженный Кукисвумчоррский перевал. В 16:30 мы вернёмся к месту старта, переоденемся и пойдём в экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» — там вы посмотрите на причудливые постройки из снега, сделанные местными мастерами.
Вечером — заселение в гостиницу. При желании можно заглянуть в SPA при отеле, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.
Столица русской Лапландии
Позавтракав, выезжаем в село Ловозеро, чьи окрестности издревле считались саамским местом силы. Здесь мы посетим хаски-парк, в котором живут более 90 ласковых сибирских обитателей. Вы услышите историю ездовых пород и увидите северных оленей — красивейших животных Крайнего Севера.
После обеда мы возвращаемся в Мурманск — заселяемся в гостиницу и выезжаем на охоту за северным сиянием.
Морские приключения в Териберке
Утром отправляемся в Териберку. По дороге мы будем останавливаться, чтобы увидеть живописные участки арктической тундры, ветропарк (впечатляющую ветряную электростанцию) и Верхнетериберское водохранилище.
Далее вас ждёт особенное приключение — выход в море на фотоохоту за китами! Если повезёт, вы увидите, как величественные животные выплывают на поверхность, бьют хвостами по воде и погружаются обратно в море, оставляя людей на борту поражённо вглядываться в тёмные волны.
Вернувшись с морской прогулки, вы пообедаете в лучшем ресторане Териберки, а после запланировано ещё одно путешествие: мы поедем к замёрзшему водопаду, увидим пляж, из-за формы камней получивший название «Драконьи яйца», и прогуляемся вдоль берега Ледовитого океана.
Вечером выезжаем на базу отдыха, где вас уже ждут тёплый ужин и банька.
Вылет домой
Как ни прекрасен север, но пришла пора прощаться!
После завтрака и сбора вещей мы отвезём вас в аэропорт Мурманска, где тепло попрощаемся — с уверенностью, что вы обязательно вернётесь в наши края.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Мурманск, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.