Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий

Погрузиться в атмосферу Русского Севера и побывать в самых красивых точках Кольского полуострова

5
12 отзывов
Приготовьтесь покорить самую северную точку России и оказаться в местах, без которых невозможно понять природу Кольского полуострова.

За два дня мы исследуем ключевые локации полуостровов Средний и Рыбачий: доберемся до языческих нойдов и бурлящих водопадов, разобьем лагерь среди космический пейзажей мыса Кекурский и встретимся с дикими обитателями моря.
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
Джип-тур на край Земли: 2 дня на полуостровах Средний и Рыбачий
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Описание

Что вас ожидает

День 1: погружение в магию Севера

Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы остановимся, чтобы окинуть взглядом панораму города и приготовиться к встрече с завораживающими горными перевалами. За день мы увидим и исследуем:

  • Мемориалы и места боев времен ВОВ, сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Я помогу вам восстановить военные хроники Мурманска и более глубоко взглянуть на места боевой славы.
  • Береговая линия полуострова Средний. Мы проедем по кромке суши, соединяющей материк с полуостровом Рыбачий, и, если повезет, увидим морских котиков и даже китов.
  • Скалы Два Брата и берег Рыжих камней — языческое сердце полуострова и его главные природные достопримечательности. Вы сделаете фантастические фото, откроете историю заселения этих мест и услышите их легенды.
  • Водопад на реке Титовка, гремящий тремя каскадами среди равнин тундры.
  • Мыс Немецкий — самая северная точка Европейской части континентальной России. Постоим на краю света у маяка и увидим «колодец викингов». А неподалеку от Вайда-губы отыщем выброшенный штормом рыболовецкий корабль.
  • Мыс Кекурский — одно из самых красивых мест на Кольском полуострове, где мы поразимся инопланетным пейзажам, прогуляемся по скалам и разобьем лагерь.

День 2: Скобеевский водопад и заброшенные гарнизоны

После завтрака и сбора лагеря мы направимся к самому северному водопаду России, Скорбеевскому. Здесь мы прогуляемся по долине реки Скорбеевки, посмотрим на живописный водный поток, обнимающий скалы, и продолжим путь, который приведет к заброшенным военным гарнизонам. Вы поразитесь аутентичной атмосфере этих мест, их постапокалиптичным декорациям и истории. А после вас ждет обратная дорога в Мурманск — сквозь космические ландшафты бескрайней тундры.

Организационные детали

15 июля и 11 сентября стоимость экскурсии увеличена, т. к. в неё уже включена ночевка на турбазе.

Как проходит путешествие

  • Общая продолжительность маршрута около 400 км, из них 200 км асфальтовых дорог и 200 км грунтовок и бездорожья
  • Также можно организовать однодневный маршрут по одному из полуостровов (уточняйте в переписке с гидом)
  • Для участия в туре обязательно гражданство РФ

Что входит в стоимость

  • Трансфер по всему маршруту
  • Питание по программе и проживание в палаточных кемпингах (со всем необходимым снаряжением)
  • Походный душ

Дополнительные расходы (по желанию и по согласованию с гидом)

  • Ночевка на турбазе Озерко на п-ве Рыбачий — 2500 руб. с человека
  • Баня на дровах — 2000 руб. /час (заказ от 2 часов)
  • Свежие морские деликатесы

Что взять с собой

  • Непромокаемые и теплые вещи, термобелье и удобную трекинговую обувь
  • Индивидуальную аптечку, репиленты и средства личной гигиены
  • Портативные зарядные устройства
  • Паспорт

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
К
12 авг 2021
Путешествие на Средний и Рыбачий - наше открытие года.
Нам посоветовали поехать в этот тур друзья - они уже ездили в такой же с ребятами в июне 2021 года. Мы долго собирались и решились в последний момент. Эта поездка превзошла все наши ожидания, мы даже представить не могли, что будет так здорово. И если у вас есть опасения, что вам не понравится, скорее отбросьте их. Мы советуем съездить туда всем (а ещё тем, кто устал и нужна перезагрузка и тем, кто никогда не видел север).

Очень сложно описать словами то, что нужно пережить самим: два дня наедине с природой, в окружении классных и счастливых людей, соболей (соболя теперь наша отдельная любовь, не машины, а танки) и да, мы сидели сзади, нет, не укачивает.
Важный момент - в путешествии у вас почти все время не будет мобильной связи и не стремитесь ее искать - наслаждайтесь, горы и море, что ещё нужно для счастья? (правда, когда через два дня вы включите телефон, возможно, будет очень грустно, что все закончилось и пришла пора возвращаться в жизнь).
В общем, нас окружили заботой, было тепло, весело, кормили вкусно, возили и показывали красивые места, развлекали интересными историями.

Спасибо большое гидам Василию и Сергею, а также Павлу за такое интересное путешествие. Мы обязательно ещё вернёмся!
К
11 авг 2021
Прекрасно провели время. Огромное спасибо Сергею и Васе за экскурсию и заботу. Рассказали много чего интересного, много исторических справок. Виды потрясают и захватывают, ощущение того что это все даже не реально. Про еду вообще молчу - мое уважение) в следующий раз обязательно возьмём трехдневный тур!
Немного деталей для тех кто раздумывает: 1. Ехали на соболе, было комфортно 2. Группа была 11 человек, может это важно кому-то
Е
18 июля 2021
Это супер тур, красота природы, дружественная атмосфера, забота о туристах, большое спасибо экскурсоводам Василию и Виталию (15-16 июля 2021 года).
М
12 июля 2021
Два дня незабываемого путешествия, безумная красота природы Среднего и Рыбачего, такое разное и изменчивое море, погода - во всем чувствуется дыхание Северного Ледовитого океана. Но самая яркая и одновременно тяжелая картина - место сражений второй мировой на одной из многочисленных сопок. Понимания как и в каких условиях это противостояние происходило не даст ни один фильм, ни одна кинохроника.
Это просто надо видеть.
Василий, спасибо огромное за интересную и насыщенную экскурсию!
Е
28 июня 2021
У меня ещё никогда не было более насыщенной на пейзажи, информацию, экскурсии! Северная природа прекрасна! Увидеть полярный день на краю света - бесценно!
А
23 июня 2021
Отличный тур! Красивая и необычная для многих природа, дикие животные вокруг и увлекательные рассказы гидов Виталия и Василия.
П
13 июня 2021
Отличный тур, неземные красоты Среднего и Рыбачего. Комфортные перемещения и ночевка, отличная еда. Придётся потрястись по грунтовке, но оно того стоит. Роман - заряженный, знающий и внимательный гид. Однозначно рекомендуем!
Елена
10 июня 2021
Это был мой первый визит в Мурманск и его окрестности, и первая поездка была с Павлом на Средний и Рыбачий. Очень сложно описать словами те впечатления, которые остались от поездки. Это несомненно одна из моих лучших поездок! Павел приятный человек, создаёт теплую дружескую атмосферу. Он отличный гид, очень интересно рассказывал про все места, которые проезжали и посещали. А также он прекрасный водитель, способный проехать туда, куда не каждый сможет. Этот тур действительно эксклюзивный, потому что многие места незнакомы или недоступны другим людям. Наш тур продлился всего 2 дня, но ощущение, что всю неделю, так как программа была очень насыщенная! Я открыла для себя самые дальние уголки нашего Севера благодаря Павлу, и осталась под очень большим впечатлением! Я отдохнула душой там, где нет никого, только отличная компания нашей группы, горы, море и тундра. Спасибо большое за такое чудесное и незабываемое путешествие! Уже хочется вернуться))
М
29 сен 2020
Сразу минусы:
1. В описании экскурсии значилось, что участников не более 4. В нашей группе было 3 машины и 8+ человек. (На самом деле это не совсем минус, тк в те места ехать на одной машине может быть опасно. Можно завязнуть в грязи и нужен кто-то, кто будет тебя вытаскивать. Но факт того, что мы ожидали 4 человека, а на самом деле их было больше- это неприятная неожиданность)
2. Одна из машин была специально оборудованный соболь (газель 4х4). Она проходила броды и бездорожье не хуже уазиков, но на фото выглядит не так хорошо.
Теперь плюсы:
1. Места просто невероятные, причем самые интересные места находились там, где мы встречали только оборудованные автомобили (и уазики буханки, они вообще везде могут проехать). То есть взять любую машину и поехать туда самостоятельно у вас не выйдет. Да и я бы не рискнул.
2. Павел прекрасно знает историю тех мест и умеет интересно о них рассказывать
3. Из дополнительных расходов только морепродукты на турбазе, которые вам никто не навязывает. Но стоят они там так дёшево, что для меня это был не минус а жирнейший плюс.

Что в итоге: если бы не минусы, то можно было бы поставить 7/5, а так всего 5/5:)
Эта поездка определенно вошла в мой топ 5 по соотношению впечатление на потраченный рубль, всем советую
Е
1 сен 2020
Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время! Павел замечательный гид,очень внимательный и заботливый человек. Нас вкусно кормили, уютно и комфортно было ночевать в палатках. Два дня были насыщенны событиями и интересными рассказами Павла. Спасибо!
Т
18 авг 2020
Это были потрясающие два дня! Я очень рада, что нашим гидом был Павел! Интересный, начитанный, внимательный. Каждый его рассказ переносит тебя во времена происходящего. Опытный водитель, что очень важно в этом туре. В эти два дня была насыщенная программа, неземной красоты природа, палаточный лагерь, полевая кухня(очень вкусно. ). Однозначно рекомендую Павла и его замечательный джип-тур! Вы будете в восторге!
Е
9 авг 2020
Советую абсолютно всем! Тур шикарный. За два дня я забила память телефона снимками на год вперёд! Вы увидите такие места, такие космические пейзажи, что голова будет кружиться. Павел-гид просто супер! Рассказал и показал очень много, очень добрый и заботливый гид! В дороге не было никаких неудобств это при учете того, что я в поход вообще первый раз пошла. В пути Паша организовывал полевую кухню, был и завтрак и обед, ужин и перекусы. А через два дня мы вернулись целые, невредимые, сытые и довольные и конечно же с 100 терабайт фотографий и воспоминаний. Ехать всем!

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