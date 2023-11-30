Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли

Поймать северное сияние, погладить оленей и прокатиться в санях по Териберке

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Едем в суровый, но притягательный край, чтобы познакомиться с историей города-героя Мурманска, полюбоваться холодным Баренцевым морем и поохотиться за северным сиянием.

Вы заглянете в гости к саамам, покатаетесь на санях и огромных качелях в знаменитой Териберке, полюбуетесь бескрайней тундрой и покормите северных оленей. Холодный Кольский согревает сердца!
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Холодный Кольский греет душу: путешествие на край земли
Ближайшие даты:
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужин

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прилететь до 18:00, чтобы вы успели заселиться в гостиницу. Встречаемся на парковке у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» в центре города около 20:00-21:30 и отправляемся ловить северное сияние (при благоприятных погодных условиях). Поищем лучшие локации для наблюдения за явлением в сопровождении профессионального гида-фотографа. Чуть-чуть удачи и актуальная информация о погоде и ситуации «в полях» — и мы найдём звёздное небо и само сияние. Сделаем групповые и индивидуальные фотографии. Вы узнаете про природу красочных всполохов на небе, погреетесь горячим чаем с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Вернёмся в отель около 00:00-02:00 и соберёмся за приветственным ужином, пообщаемся и поделимся впечатлениями.

Размещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужинРазмещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужинРазмещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужинРазмещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужинРазмещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужинРазмещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужин
2 день

Знакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в Мурманске

Сегодня в 09:00, а в период полярной ночи (01 декабря — 12 января) в 08:00-08:30, выезжаем в Териберку — вас ждут 133 км северных красот и смена живописных пейзажей за окном (в пути — около 3 часов). Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться бескрайней тундрой и у загадочных каменных пирамид. Пофотографируем, и каждый сможет построить свою пирамидку — говорят, желания «строителей» всегда сбываются!

По прибытии посмотрим на вечную стоянку заброшенных рыболовецких кораблей, побережье с покосившимися домиками и новыми современными постройками. Затем разместимся в санях, накрывшись старинными полушубками из овчины, и с местным проводником отправимся к Баренцеву морю. Посетим пляж с огромными круглыми камнями и Батарейский водопад, струи которого летят прямо в море.

После обеда в 13:00-14:00 вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу, увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских качелях. В Мурманск вернёмся около 16:00 — пора греться и отдыхать. Гид порекомендует места для самостоятельного ужина, а если первый выезд за сиянием был неудачный, едем ещё раз.

Знакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в МурманскеЗнакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в Мурманске
3 день

Экскурсия по Мурманску

В этот день будем изучать Мурманск — самый крупный город-порт за полярным кругом и один из самых красивых северных городов. Вас могут удивить яркие цвета зданий, украшенный световой иллюминацией проспект. Вы посмотрите на самую северную в стране троллейбусную ветку и увидите единственный в мире атомный ледокольный флот на берегу Кольского залива, а гид расскажет много интересного о местных достопримечательностях.

После экскурсии пообедаем и поделимся впечатлениями. Затем — свободное время и самостоятельный ужин.

Экскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по Мурманску
4 день

Саамская деревня, отъезд

После завтрака едем в гости к коренному населению Кольского полуострова, Норвегии, Финляндии и Швеции — в саамскую деревню. Вы познакомитесь с особенностями культуры и быта саамов, посмотрите на традиционные жилища и северных оленей. Даже сможете их покормить! Во время экскурсии, которая продлится 3 часа, можно сделать забавные фотографии и снять снежные видео.

Пообедав, вернёмся в Мурманск. Вылет рекомендуем планировать после 19:00.

Саамская деревня, отъездСаамская деревня, отъездСаамская деревня, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, до 18:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Животные
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