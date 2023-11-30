Сегодня в 09:00, а в период полярной ночи (01 декабря — 12 января) в 08:00-08:30, выезжаем в Териберку — вас ждут 133 км северных красот и смена живописных пейзажей за окном (в пути — около 3 часов). Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться бескрайней тундрой и у загадочных каменных пирамид. Пофотографируем, и каждый сможет построить свою пирамидку — говорят, желания «строителей» всегда сбываются!

По прибытии посмотрим на вечную стоянку заброшенных рыболовецких кораблей, побережье с покосившимися домиками и новыми современными постройками. Затем разместимся в санях, накрывшись старинными полушубками из овчины, и с местным проводником отправимся к Баренцеву морю. Посетим пляж с огромными круглыми камнями и Батарейский водопад, струи которого летят прямо в море.

После обеда в 13:00-14:00 вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу, увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских качелях. В Мурманск вернёмся около 16:00 — пора греться и отдыхать. Гид порекомендует места для самостоятельного ужина, а если первый выезд за сиянием был неудачный, едем ещё раз.