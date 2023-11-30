Поймать северное сияние, погладить оленей и прокатиться в санях по Териберке
Вы заглянете в гости к саамам, покатаетесь на санях и огромных качелях в знаменитой Териберке, полюбуетесь бескрайней тундрой и покормите северных оленей. Холодный Кольский согревает сердца!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, выезд за северным сиянием, приветственный ужин
Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прилететь до 18:00, чтобы вы успели заселиться в гостиницу. Встречаемся на парковке у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» в центре города около 20:00-21:30 и отправляемся ловить северное сияние (при благоприятных погодных условиях). Поищем лучшие локации для наблюдения за явлением в сопровождении профессионального гида-фотографа. Чуть-чуть удачи и актуальная информация о погоде и ситуации «в полях» — и мы найдём звёздное небо и само сияние. Сделаем групповые и индивидуальные фотографии. Вы узнаете про природу красочных всполохов на небе, погреетесь горячим чаем с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Вернёмся в отель около 00:00-02:00 и соберёмся за приветственным ужином, пообщаемся и поделимся впечатлениями.
Знакомство с Териберкой, катание на санях, свободное время в Мурманске
Сегодня в 09:00, а в период полярной ночи (01 декабря — 12 января) в 08:00-08:30, выезжаем в Териберку — вас ждут 133 км северных красот и смена живописных пейзажей за окном (в пути — около 3 часов). Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться бескрайней тундрой и у загадочных каменных пирамид. Пофотографируем, и каждый сможет построить свою пирамидку — говорят, желания «строителей» всегда сбываются!
По прибытии посмотрим на вечную стоянку заброшенных рыболовецких кораблей, побережье с покосившимися домиками и новыми современными постройками. Затем разместимся в санях, накрывшись старинными полушубками из овчины, и с местным проводником отправимся к Баренцеву морю. Посетим пляж с огромными круглыми камнями и Батарейский водопад, струи которого летят прямо в море.
После обеда в 13:00-14:00 вы сможете прогуляться по Песчаному пляжу, увидеть выброшенный на берег корабль и сделать кадры на знаменитых гигантских качелях. В Мурманск вернёмся около 16:00 — пора греться и отдыхать. Гид порекомендует места для самостоятельного ужина, а если первый выезд за сиянием был неудачный, едем ещё раз.
Экскурсия по Мурманску
В этот день будем изучать Мурманск — самый крупный город-порт за полярным кругом и один из самых красивых северных городов. Вас могут удивить яркие цвета зданий, украшенный световой иллюминацией проспект. Вы посмотрите на самую северную в стране троллейбусную ветку и увидите единственный в мире атомный ледокольный флот на берегу Кольского залива, а гид расскажет много интересного о местных достопримечательностях.
После экскурсии пообедаем и поделимся впечатлениями. Затем — свободное время и самостоятельный ужин.
Саамская деревня, отъезд
После завтрака едем в гости к коренному населению Кольского полуострова, Норвегии, Финляндии и Швеции — в саамскую деревню. Вы познакомитесь с особенностями культуры и быта саамов, посмотрите на традиционные жилища и северных оленей. Даже сможете их покормить! Во время экскурсии, которая продлится 3 часа, можно сделать забавные фотографии и снять снежные видео.
Пообедав, вернёмся в Мурманск. Вылет рекомендуем планировать после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, аэропорт, до 18:00Завершение: Мурманск, аэропорт, после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.