Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма

Содержательное путешествие по картинным и историческим местам 20 века с элементами сталкерства

В программе мы совместили две грани Русского Заполярья — непреложную красоту природы и следы эпохи, когда здесь было не до ее созерцания.

Вы посетите водопад Титовку.

Поразитесь истории легендарной долины Смерти и контрастам старого поморского села Ура-Губа.

Попробуете кулебяки с сёмгой или палтусом.

А если захотите, возьмем с собой глинтвейн или кофе с ромом, сваренные собственноручно.
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма
Кольский Север: природа, эхо войны и памятник советского милитаризма

Что вас ожидает

Старая Титовка

Первым делом отправимся в Старую Титовку — населённый пункт, расположенный на полпути к норвежской границе. Оттуда вы пройдете к водопадам на одноимённой реке Титовка. Увидите полуразрушенную электростанцию, построенную ещё в довоенное время. А вернувшись в посёлок, посетите музей, посвящённый героической обороне этих мест — реки Западная Лица и хребта Муста Тунтури.

Места боевой славы

Перекусив вкусными фирменными кулебяками с сёмгой или палтусом в местном аутентичном кафе, можно будет двигаться дальше. По пути обязательно остановимся в долине Славы, бывшей долине Смерти. Я расскажу о знаковом месте, дальше которого гитлеровцы пройти не смогли и где гремели самые жестокие бои в регионе. На примере этого фрагмента военной истории поговорим о том, какие колоссальные силы были брошены на достижение победы.

Ура-Губа: прекрасная природа и ядерное хранилище

В Ура-Губе вы увидите живописную реку Уру, впадающую в одноимённую губу (залив) Баренцева моря, и сопки, поросшие карликовой берёзкой. Прогуляетесь по берегу залива, сможете залезть на выброшенные на берег суда, пособирать ракушки или просто побродить по осушке — полосе дна, обнажающейся во время отлива.

А по соседству будет огромный комплекс пещер, служивший хранилищем ядерного боезапаса для атомных подводных лодок. Здесь вы представите, каковы были масштабы всесоюзного проекта, направленного на сохранение ядерного паритета в многолетней гонке вооружений. Если захотите, можно будет заглянуть в самые тёмные уголки хранилища и пройти по его заброшенным тоннелям.

🌌 На обратном пути, если повезёт, вы увидите легендарное северное сияние.

Организационные детали

Пешая часть поездки

  • В программе предусмотрена прогулка от машины до водопадов и обратно
  • Продолжительность зависит от количества снега и погодных условий
  • Обувь для перехода по снегу мы можем предоставить — просьба заранее сообщить размер

Дополнительные опции

  • Если захотите, мы возьмем с собой глинтвейн и/или кофе с ромом. 1 литр — 1000 р. Варим всё сами.
  • Можно остаться подольше и отправиться на охоту за северным сиянием — эти места идеально подходят для этого — 2500 р. /час.
  • Также будет возможность расширить экскурсию поездкой на снегоходе или катере (в зависимости от сезона и погоды). Цена договорная.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
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