Первым делом отправимся в Старую Титовку — населённый пункт, расположенный на полпути к норвежской границе. Оттуда вы пройдете к водопадам на одноимённой реке Титовка. Увидите полуразрушенную электростанцию, построенную ещё в довоенное время. А вернувшись в посёлок, посетите музей, посвящённый героической обороне этих мест — реки Западная Лица и хребта Муста Тунтури.
Перекусив вкусными фирменными кулебяками с сёмгой или палтусом в местном аутентичном кафе, можно будет двигаться дальше. По пути обязательно остановимся в долине Славы, бывшей долине Смерти. Я расскажу о знаковом месте, дальше которого гитлеровцы пройти не смогли и где гремели самые жестокие бои в регионе. На примере этого фрагмента военной истории поговорим о том, какие колоссальные силы были брошены на достижение победы.
В Ура-Губе вы увидите живописную реку Уру, впадающую в одноимённую губу (залив) Баренцева моря, и сопки, поросшие карликовой берёзкой. Прогуляетесь по берегу залива, сможете залезть на выброшенные на берег суда, пособирать ракушки или просто побродить по осушке — полосе дна, обнажающейся во время отлива.
А по соседству будет огромный комплекс пещер, служивший хранилищем ядерного боезапаса для атомных подводных лодок. Здесь вы представите, каковы были масштабы всесоюзного проекта, направленного на сохранение ядерного паритета в многолетней гонке вооружений. Если захотите, можно будет заглянуть в самые тёмные уголки хранилища и пройти по его заброшенным тоннелям.
🌌 На обратном пути, если повезёт, вы увидите легендарное северное сияние.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.