Что вас ожидает

Старая Титовка

Первым делом отправимся в Старую Титовку — населённый пункт, расположенный на полпути к норвежской границе. Оттуда вы пройдете к водопадам на одноимённой реке Титовка. Увидите полуразрушенную электростанцию, построенную ещё в довоенное время. А вернувшись в посёлок, посетите музей, посвящённый героической обороне этих мест — реки Западная Лица и хребта Муста Тунтури.

Места боевой славы

Перекусив вкусными фирменными кулебяками с сёмгой или палтусом в местном аутентичном кафе, можно будет двигаться дальше. По пути обязательно остановимся в долине Славы, бывшей долине Смерти. Я расскажу о знаковом месте, дальше которого гитлеровцы пройти не смогли и где гремели самые жестокие бои в регионе. На примере этого фрагмента военной истории поговорим о том, какие колоссальные силы были брошены на достижение победы.

Ура-Губа: прекрасная природа и ядерное хранилище

В Ура-Губе вы увидите живописную реку Уру, впадающую в одноимённую губу (залив) Баренцева моря, и сопки, поросшие карликовой берёзкой. Прогуляетесь по берегу залива, сможете залезть на выброшенные на берег суда, пособирать ракушки или просто побродить по осушке — полосе дна, обнажающейся во время отлива.

А по соседству будет огромный комплекс пещер, служивший хранилищем ядерного боезапаса для атомных подводных лодок. Здесь вы представите, каковы были масштабы всесоюзного проекта, направленного на сохранение ядерного паритета в многолетней гонке вооружений. Если захотите, можно будет заглянуть в самые тёмные уголки хранилища и пройти по его заброшенным тоннелям.

🌌 На обратном пути, если повезёт, вы увидите легендарное северное сияние.

Организационные детали

Пешая часть поездки

В программе предусмотрена прогулка от машины до водопадов и обратно

Продолжительность зависит от количества снега и погодных условий

Обувь для перехода по снегу мы можем предоставить — просьба заранее сообщить размер

Дополнительные опции

Если захотите, мы возьмем с собой глинтвейн и/или кофе с ромом. 1 литр — 1000 р. Варим всё сами.

Можно остаться подольше и отправиться на охоту за северным сиянием — эти места идеально подходят для этого — 2500 р. /час.

Также будет возможность расширить экскурсию поездкой на снегоходе или катере (в зависимости от сезона и погоды). Цена договорная.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.