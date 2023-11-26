Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем.
Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем в гости к саамам потискать хаски, покормить оленей и отведать традиционный обед. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.
Программа тура по дням
Мурманск и охота за северным сиянием
Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00 и едем осматривать достопримечательности города-героя. Увидим площадь Пять Углов, значимые памятники, арт-объект «На севере жить», скульптуру верной девушки, маяк с якорем, 42-метрового богатыря. Полюбуемся Мурманском со смотровой и посетим атомный ледокол «Ленин», без которого невозможно представить посещение города.
Во второй половине дня заселимся в гостиницу и отдохнём. А после 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на сегодня будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас где угодно в любой день.
На снегоступах на гору в Кандалакше
После завтрака отправимся к Белому морю в Кандалакшу. Здесь поднимемся на снегоступах на гору Волосяная, чтобы получше рассмотреть замёрзший залив, напоминающий белоснежную пустыню. Для подъёма не нужна специальная подготовка, справляются и люди, впервые вставшие на снегоступы. Инструктор обучит каждого и будет идти в комфортном для всех темпе. Приспособление на ногах облегчит наше передвижение по снежному и местами скользкому склону. На вершине восхитимся панорамами и выпьем горячий чай.
Снежная, морская и деликатесная Териберка
После завтрака нас ждёт знаменитая Териберка — рыбацкое поселение на побережье Баренцева моря с обилием достопримечательностей и своей особой атмосферой. Покачаемся на гигантских качелях, прогуляемся по пляжу и найдём «яйца дракона», увидим скелет кашалота и выброшенный на берег корабль, дойдём до кладбища кораблей и Батарейского водопада, откуда открывается потрясающий вид на Северный Ледовитый океан. На обед зайдём в кафе, где желающие смогут попробовать морские деликатесы.
Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Териберку.
Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в Хибинах
Чтобы всё успеть, встанем пораньше и после завтрака отправимся в Кировск — к Хибинам. Это горный массив, где располагаются 2 горнолыжных комплекса. А мы прокатимся на снегоходах (по 2 человека на каждом), рассмотрим ледяные скульптуры в Снежной деревне и поднимемся по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр, чтобы полюбоваться панорамой. Вечер завершим прогулкой в «Таинственном лесу», подсветка и снежные скульптуры которого впечатлят не только детей, но и взрослых.
Саамская деревня, хаски и олени
Сегодня познакомимся с коренным народом Кольского полуострова — саамами. Пообнимаемся с пушистыми хаски, покормим северных оленей, рассмотрим национальные жилища, отведаем саамскую кухню и зайдём в сувенирную лавку, где желающие смогут приобрести амулеты, обереги, горный чай.
Отъезд
После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в аэропорт.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00Завершение: Аэропорт Мурманска, 10:00-11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.