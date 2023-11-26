На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам

Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Всего за 6 дней мы охватим большую часть Кольского полуострова — от Териберки до Кандалакши.

Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем.

Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем в гости к саамам потискать хаски, покормить оленей и отведать традиционный обед. Прогуляемся по Мурманску и отправимся на охоту за северным сиянием.
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Ближайшие даты:
26
ноя
5
фев
25
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением полноты программы.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск и охота за северным сиянием

Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00 и едем осматривать достопримечательности города-героя. Увидим площадь Пять Углов, значимые памятники, арт-объект «На севере жить», скульптуру верной девушки, маяк с якорем, 42-метрового богатыря. Полюбуемся Мурманском со смотровой и посетим атомный ледокол «Ленин», без которого невозможно представить посещение города.

Во второй половине дня заселимся в гостиницу и отдохнём. А после 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на сегодня будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас где угодно в любой день.

Мурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сияниемМурманск и охота за северным сиянием
2 день

На снегоступах на гору в Кандалакше

После завтрака отправимся к Белому морю в Кандалакшу. Здесь поднимемся на снегоступах на гору Волосяная, чтобы получше рассмотреть замёрзший залив, напоминающий белоснежную пустыню. Для подъёма не нужна специальная подготовка, справляются и люди, впервые вставшие на снегоступы. Инструктор обучит каждого и будет идти в комфортном для всех темпе. Приспособление на ногах облегчит наше передвижение по снежному и местами скользкому склону. На вершине восхитимся панорамами и выпьем горячий чай.

На снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в КандалакшеНа снегоступах на гору в Кандалакше
3 день

Снежная, морская и деликатесная Териберка

После завтрака нас ждёт знаменитая Териберка — рыбацкое поселение на побережье Баренцева моря с обилием достопримечательностей и своей особой атмосферой. Покачаемся на гигантских качелях, прогуляемся по пляжу и найдём «яйца дракона», увидим скелет кашалота и выброшенный на берег корабль, дойдём до кладбища кораблей и Батарейского водопада, откуда открывается потрясающий вид на Северный Ледовитый океан. На обед зайдём в кафе, где желающие смогут попробовать морские деликатесы.

Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Териберку.

Снежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная ТериберкаСнежная, морская и деликатесная Териберка
4 день

Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в Хибинах

Чтобы всё успеть, встанем пораньше и после завтрака отправимся в Кировск — к Хибинам. Это горный массив, где располагаются 2 горнолыжных комплекса. А мы прокатимся на снегоходах (по 2 человека на каждом), рассмотрим ледяные скульптуры в Снежной деревне и поднимемся по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр, чтобы полюбоваться панорамой. Вечер завершим прогулкой в «Таинственном лесу», подсветка и снежные скульптуры которого впечатлят не только детей, но и взрослых.

Катание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в ХибинахКатание на снегоходах, снежные и ледяные скульптуры и канатная дорога в Хибинах
5 день

Саамская деревня, хаски и олени

Сегодня познакомимся с коренным народом Кольского полуострова — саамами. Пообнимаемся с пушистыми хаски, покормим северных оленей, рассмотрим национальные жилища, отведаем саамскую кухню и зайдём в сувенирную лавку, где желающие смогут приобрести амулеты, обереги, горный чай.

Саамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олениСаамская деревня, хаски и олени
6 день

Отъезд

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 10:00-11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Териберка
Северное сияние
Многодневные туры
Кольский полуостров
Белое море
Природа и пейзажи
Ледокол Ленин
Популярные места
Хибины
Кировск
Мурманская область
6-дневные туры
Кладбище кораблей
Снежная деревня
Батарейский Водопад
Кандалакша
Горы
Животные
На снегоходах
Встреча с хаски
На снегоступах

Похожие туры из Мурманска

Кольский для двоих: небесное сияние огней, снегоходный драйв и пронзительная Териберка
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Кольский для двоих: небесное сияние огней, снегоходный драйв и пронзительная Териберка
Промчать по Хибинам на снегоходах, попробовать морские деликатесы и погулять по краю земли
Мурманск, аэропорт или ваш отель, время - по догов...
6 окт
13 окт
20 окт
27 окт
139 900 за всё до 2 чел.
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Прокатиться по рыбацкому посёлку на санях и подняться на подъёмнике на гору Айкуайвенчорр
Мурманск, 08:00-09:00
28 окт
4 ноя
11 ноя
18 ноя
30 000 за человека
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Авторский тур
5 дней
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Попробовать блюда северной кухни, покататься в упряжке с хаски и «поймать» северное сияние
Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашег...
3 ноя
8 дек
92 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ