Собираемся в аэропорту Мурманска в 14:00 и едем осматривать достопримечательности города-героя. Увидим площадь Пять Углов, значимые памятники, арт-объект «На севере жить», скульптуру верной девушки, маяк с якорем, 42-метрового богатыря. Полюбуемся Мурманском со смотровой и посетим атомный ледокол «Ленин», без которого невозможно представить посещение города.

Во второй половине дня заселимся в гостиницу и отдохнём. А после 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием. Если на сегодня будет неблагоприятный прогноз, не переживайте, у нас запланирован второй резервный выезд. И помните, что явление может подкараулить нас где угодно в любой день.