Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием

Познакомиться с этническим миром саамов, погулять по природному парку Териберки и увидеть Аврору

Описание
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О гиде
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Север зовёт! Едем гулять по берегу Северного Ледовитого океана, гладить оленей и любоваться заснеженными пиками гор.

Вы познакомитесь с самым крупным городом за полярным кругом и его достопримечательностями, увидите места съёмок фильма «Левиафан» и посмотрите на жизнь и быт коренных народов.

А два раза, чтобы увеличить шансы, мы отправимся подальше от городского освещения искать разноцветные всполохи на ночном небе.
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Погружение в Север: океан, вершины Хибин и погоня за сиянием
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
С собой вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобная непромокаемая обувь, в идеале — треккинговые ботинки или кроссовки.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Ужин блюдами арктической кухни, поездка на поиски северного сияния

По приезде в Мурманск вас будет ждать ужин в ресторане арктической кухни. Советуем прибытие до 18:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение. За ужином вы попробуете авторские блюда в необычном исполнении от лучших шеф-поваров (за доплату) и арктический комплимент от нас.

Затем выезжаем охотиться с фотоаппаратами и телефонами на северное сияние. Уедем подальше от городских огней, чтобы они не мешали наблюдать цветные переливы на ночном небе. «Охота» может занять от 2 до 5 часов. Во время поиска гид не только поделится секретами и правилами фотосъёмки, но и поведает о чудесах, связанных с сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах этого явления. После вернёмся в Мурманск. Не волнуйтесь, если сегодня мы не застанем это природное явление, завтра будет ещё одна попытка!

Ужин блюдами арктической кухни, поездка на поиски северного сиянияУжин блюдами арктической кухни, поездка на поиски северного сиянияУжин блюдами арктической кухни, поездка на поиски северного сиянияУжин блюдами арктической кухни, поездка на поиски северного сияния
2 день

Хибины: этнодеревня и знакомство с Кировском

После завтрака встречаемся в холле отеля «Меридиан» и около 08:00 выезжаем в Кировск (в пути, в среднем, 2,5 часа с учётом остановок). По дороге вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера. Заедем в этнопарк, где вас ждут активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол. Вы посмотрите на артефакты саамов и сможете покормить хаски и северных оленей. Зимой желающие прокатятся в оленьей упряжке.

Пообедав, продолжим путь в Кировск, окружённый горным массивом величественных Хибин. По прибытии вы познакомитесь с городом на обзорной экскурсии и рассмотрите экспонаты музея минералов и полезных ископаемых. Затем вернёмся в Мурманск. В случае неудачной поездки за сиянием в первый день, сегодня совершим повторный выезд при благоприятном прогнозе погоды.

В зимний период перед возвращением в Мурманск ещё заглянем посмотреть на «Снежную деревню» — сооружение из снега и льда, вошедшее в Книгу рекордов России. Если останется время и у вас будет желание, посетим локацию под названием «Таинственный лес» (за доплату — 600 рублей с человека).

Хибины: этнодеревня и знакомство с КировскомХибины: этнодеревня и знакомство с КировскомХибины: этнодеревня и знакомство с КировскомХибины: этнодеревня и знакомство с КировскомХибины: этнодеревня и знакомство с КировскомХибины: этнодеревня и знакомство с КировскомХибины: этнодеревня и знакомство с Кировском
3 день

Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»

Сегодня снова встречаемся в холле отеля и ориентировочно в 08:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану!
Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края.

По приезде сначала познакомимся со старой частью посёлка, напоминающей те самые традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Вы увидите «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы. Затем посетим природный парк, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. В период снежной зимы воспользуемся снегоходными санями, чтобы добраться до этих достопримечательностей.

Вторая часть экскурсии пройдёт в Лодейном с относительно новыми домами советской постройки. Здесь вы сможете насладиться видами отвесных скал и шумом океана, и пройтись по местам съёмок фильма «Левиафан», подарившего Териберке новую жизнь.

Вернувшись, пообедаем, и продолжим гулять: пройдёмся по песчаному пляжу, покачаемся на самых северных качелях, посмотрим на огромный скелет чудо-рыбы и корабль, выброшенный на берег. Вечером вернёмся в Мурманск.

Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»
4 день

Достопримечательности Мурманска

В этот день в 10:00 отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете происхождение названия города и познакомитесь с его значимыми архитектурными достопримечательностями. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Затем побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк и храм Спас-на-Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».

Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата, высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалеку, олицетворяющий собирательный образ всех женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску, приобрести сувениры или поужинать в ресторане.

Достопримечательности МурманскаДостопримечательности МурманскаДостопримечательности МурманскаДостопримечательности МурманскаДостопримечательности Мурманска

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, до 18:00
Завершение: Мурманск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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