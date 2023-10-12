По приезде в Мурманск вас будет ждать ужин в ресторане арктической кухни. Советуем прибытие до 18:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение. За ужином вы попробуете авторские блюда в необычном исполнении от лучших шеф-поваров (за доплату) и арктический комплимент от нас.

Затем выезжаем охотиться с фотоаппаратами и телефонами на северное сияние. Уедем подальше от городских огней, чтобы они не мешали наблюдать цветные переливы на ночном небе. «Охота» может занять от 2 до 5 часов. Во время поиска гид не только поделится секретами и правилами фотосъёмки, но и поведает о чудесах, связанных с сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах этого явления. После вернёмся в Мурманск. Не волнуйтесь, если сегодня мы не застанем это природное явление, завтра будет ещё одна попытка!