Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

Что вас ожидает

Поморский двор

Вы побываете в аутентичном доме с прекрасным видом на Мурманск и стоящие на рейде океанские корабли. Рассмотрите орудия труда, предметы интерьера и хозяйственную утварь поморской семьи. Раскроете историю 📖 освоения Кольского Севера, узнаете об особенностях рыбного промысла и познакомитесь с людьми, живущими в этом суровом и душевном крае.

Кольские деликатесы

В атмосфере северного быта вы отведаете сваренную на печи уху и пять видов копченой и вяленой рыбы. А также полакомитесь крабом, гребешком и икрой морского ежа. Согреетесь чаем из самовара с морошковым вареньем и свежеиспеченным хлебом и узнаете, что такое настоящее поморское гостеприимство.

Организационные детали