Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

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Поморские деликатесы

Посетить старинный дом на берегу Кольского залива и полакомиться дарами моря

Вячеслав
Вячеслав – представитель из Мурика
Приглашаем отправиться в заполярное село Минькино 🎥 и узнать северную жизнь изнутри! Вы погостите в традиционном деревянном доме, познакомитесь с бытом поморской семьи и отведаете местные деликатесы.

Вас ждут морские ежи, гребешки, крабы, уха и варенье из морошки на десерт 🍪.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • От 16 000 ₽ за экскурсию

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Поморские деликатесы
Поморские деликатесы

Что вас ожидает

Поморский двор
Вы побываете в аутентичном доме с прекрасным видом на Мурманск и стоящие на рейде океанские корабли. Рассмотрите орудия труда, предметы интерьера и хозяйственную утварь поморской семьи. Раскроете историю 📖 освоения Кольского Севера, узнаете об особенностях рыбного промысла и познакомитесь с людьми, живущими в этом суровом и душевном крае.

Кольские деликатесы
В атмосфере северного быта вы отведаете сваренную на печи уху и пять видов копченой и вяленой рыбы. А также полакомитесь крабом, гребешком и икрой морского ежа. Согреетесь чаем из самовара с морошковым вареньем и свежеиспеченным хлебом и узнаете, что такое настоящее поморское гостеприимство.

Организационные детали

  • Трансфер из Мурманска до села Минькино 🎥 и обратно включен в стоимость
  • Рекомендуем взять с собой любимые напитки
Начало и место завершения
🚩 в селе Минькино
Поморские деликатесы
Поморские деликатесы
Поморские деликатесы
Поморские деликатесы
Поморские деликатесы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Добрый день! Меня зовут Вячеслав, я с рождения живу в Мурманске. По первому образованию — штурман. Романтика профессии воспитала любовь к путешествиям и морю. На Кольском можно найти и то, и другое. Открывайте Север вместе с нами!
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