Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

Поморский двор Вы побываете в аутентичном доме с прекрасным видом на Мурманск и стоящие на рейде океанские корабли. Рассмотрите орудия труда, предметы интерьера и хозяйственную утварь поморской семьи. Раскроете историю 📖 освоения Кольского Севера, узнаете об особенностях рыбного промысла и познакомитесь с людьми, живущими в этом суровом и душевном крае.
Кольские деликатесы В атмосфере северного быта вы отведаете сваренную на печи уху и пять видов копченой и вяленой рыбы. А также полакомитесь крабом, гребешком и икрой морского ежа. Согреетесь чаем из самовара с морошковым вареньем и свежеиспеченным хлебом и узнаете, что такое настоящее поморское гостеприимство.
Организационные детали
Трансфер из Мурманска до села Минькино 🎥 и обратно включен в стоимость
Рекомендуем взять с собой любимые напитки
Начало и место завершения
🚩 в селе Минькино
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Вячеслав, я с рождения живу в Мурманске. По первому образованию — штурман. Романтика профессии воспитала любовь к путешествиям и морю. На Кольском можно найти и то, и другое. Открывайте Север вместе с нами!