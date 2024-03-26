Прокатиться на санях по тундре, увидеть северное сияние и попробовать свежие морепродукты
Будем наслаждаться тишиной и любоваться бескрайним океаном, а ещё вы сможете окунуться в Баренцево море после баньки. Затем на деревянных санях домчимся до уютных домиков в тундре. Северное сияние здесь, далеко от города и светового шума, особенно завораживает. А на берегу Сейдозера узнаем легенду о местном хранителе — Куйве.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 500 ₽
Описание
Организационные детали
На Русском Севере ожидать можно всего — от закрытия дорог из-за пурги, мороза −35 или оттепели +10.
Список рекомендованного снаряжения:
— Фонарик
— Полис ОМС
— Паспорт
— Личная аптечка
— Средства личной гигиены
Одежда
— Куртка зимняя
— Термобельё
— Тёплая обувь
— Футболка
— Флиска
— Перчатки
— Шапка
— Купальник
— Запасная обувь
— Запасной комплект одежды
Программа тура по дням
Прогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и банька
Встретим вас в 11:00 в аэропорту Мурманска. Если вы приехали раньше, то мы заберём вас из вашей гостиницы или с ж. -д. возкала и отправимся в Териберку.
Оставим вещи в Лодейном и пойдём гулять. Побываем на каменном пляже с «яйцами динозавров» — валуны здесь имеют причудливую круглую форму. Полюбуемся впечатляющим водопадом, струи которого стекают прямо в море. Зимой он застывает и превращается в ледопад. А ещё увидим метеостанцию — именно здесь собираются данные о погоде, которые мы потом видим в своих смартфонах.
Обедать будем в «хижине лесника» в старой части Териберки. Здесь вы попробуете настоящую северную кухню, полакомитесь вареньем из морошки и понаблюдаете за оленями.
Затем попаримся в баньке, а после парилки вы сможете по снегу добежать прямо до Баренцева моря! Будет чем похвастаться друзьям.
На ужин приготовим местные деликатесы, а после трапезы пойдём любоваться северным сиянием. В Териберке не понадобится никуда ехать — достаточно будет выйти из дома и немного пройтись. Если повезёт с погодой, то вы увидите удивительное природное явление, когда небо переливается зелёным и фиолетовым цветами. Шансы здесь гораздо больше, чем в Мурманске.
Возвращение в Мурманск
Утром у вас будет время прогуляться по Териберке: покататься на качелях с головокружительными видом, посетить самую северную в России пивоварню, сделать селфи с северными оленями и насладиться тишиной и покоем этого удивительного места.
Затем вернёмся в Мурманск, оставим вещи в отеле и начнём путешествие по сопкам, с которых будем любоваться городом с нового ракурса.
Поужинаем в местном ресторане и поедем в отель.
На санях в Ловозеро
Проснёмся рано и поедем в посёлок Ловозеро. Здесь сменим транспорт и усядемся в деревянные сани, укрытые оленьими шкурами, а затем помчим в тундру, куда не добраться на машинах — только на снегоходе или на лодке.
Понаблюдаем за жизнью оленей, если позволит погода, а затем заселимся в уютные тёплые домики. Мы вдалеке от цивилизации и светового шума городов, поэтому северное сияние в этих краях особенно красивое и яркое, за ним не придётся охотится.
Сейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чуме
Утром отправимся на Сейдозеро, священное для саамов, и увидим его хранителя Куйву. Местный гид расскажет удивительные истории об этом месте и познакомит с легендами озера и загадочными случаями, которые происходили с теми, кто пытался избавиться от Куйвы.
Пообедаем в настоящем чуме на берегу Ловозера, а вечером вернёмся в Мурманск. По желанию можем погулять по городу или поехать на Абрам-мыс за лучшими видами Мурманска.
Экскурсия по Мурманску и отъезд
Позавтракаем и начнём знакомство со столицей Заполярья. Если атомный ледокол «Ленин» будет открыт, то поднимемся на борт и сможем осмотреть каюты и увидеть, как жили отважные моряки.
Покажем вам главные достопримечательности Мурманска, а после экскурсии — трансфер в аэропорт. Планируйте вылет после 20:00.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00Завершение: Аэропорт Мурманска, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.