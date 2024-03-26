Встретим вас в 11:00 в аэропорту Мурманска. Если вы приехали раньше, то мы заберём вас из вашей гостиницы или с ж. -д. возкала и отправимся в Териберку.

Оставим вещи в Лодейном и пойдём гулять. Побываем на каменном пляже с «яйцами динозавров» — валуны здесь имеют причудливую круглую форму. Полюбуемся впечатляющим водопадом, струи которого стекают прямо в море. Зимой он застывает и превращается в ледопад. А ещё увидим метеостанцию — именно здесь собираются данные о погоде, которые мы потом видим в своих смартфонах.

Обедать будем в «хижине лесника» в старой части Териберки. Здесь вы попробуете настоящую северную кухню, полакомитесь вареньем из морошки и понаблюдаете за оленями.

Затем попаримся в баньке, а после парилки вы сможете по снегу добежать прямо до Баренцева моря! Будет чем похвастаться друзьям.

На ужин приготовим местные деликатесы, а после трапезы пойдём любоваться северным сиянием. В Териберке не понадобится никуда ехать — достаточно будет выйти из дома и немного пройтись. Если повезёт с погодой, то вы увидите удивительное природное явление, когда небо переливается зелёным и фиолетовым цветами. Шансы здесь гораздо больше, чем в Мурманске.