Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Северное волшебство

Полярное сияние — одно из самых захватывающих зрелищ на планете. Его появление на ночном небосклоне объясняется сложным взаимодействием верхних слоев атмосфер планет с заряженными частицами солнечного ветра — вы увидите, как именно это происходит. Кроме того, мы расскажем, какие площадки для наблюдения за Северным сиянием построили в окрестностях Мурманска и в каких еще странах и городах его можно застать.

Элемент приключения

Северное сияние проявляется в виде озарения небесной глади яркими огнями, внезапно появляющимися и так же неожиданно исчезающими. Это непредсказуемое свечение может продолжаться от пяти минут до нескольких суток. Гарантировать на 100%, что мы его застанем, невозможно. Но мы внимательно изучим все прогнозы, и сделаем все, чтобы наша охота прошла успешно!

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном авто из Мурманска и обратно, горячий чай и перекус включены в стоимость.