Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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Северное сияние: погоня за чудом

Полюбоваться мистической световой феерией на ночном небе и раскрыть тайны этого природного феномена

Светлана
Светлана – представитель из Мурманска
Кольский полуостров — лучшее место в России для наблюдения за Северным сиянием.

Мы раскроем, как оно образуется, когда его впервые заметили люди и когда за ним имеет смысл отправляться на охоту.

А также угостим горячим чаем и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам на всю жизнь!
Задать вопросОбычно отвечает за 42 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Северное сияние: погоня за чудом
Северное сияние: погоня за чудом

Что вас ожидает

Северное волшебство
Полярное сияние — одно из самых захватывающих зрелищ на планете. Его появление на ночном небосклоне объясняется сложным взаимодействием верхних слоев атмосфер планет с заряженными частицами солнечного ветра — вы увидите, как именно это происходит. Кроме того, мы расскажем, какие площадки для наблюдения за Северным сиянием построили в окрестностях Мурманска и в каких еще странах и городах его можно застать.

Элемент приключения
Северное сияние проявляется в виде озарения небесной глади яркими огнями, внезапно появляющимися и так же неожиданно исчезающими. Это непредсказуемое свечение может продолжаться от пяти минут до нескольких суток. Гарантировать на 100%, что мы его застанем, невозможно. Но мы внимательно изучим все прогнозы, и сделаем все, чтобы наша охота прошла успешно!

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном авто из Мурманска и обратно, горячий чай и перекус включены в стоимость.

Северное сияние: погоня за чудом
Северное сияние: погоня за чудом
Северное сияние: погоня за чудом
Северное сияние: погоня за чудом
Северное сияние: погоня за чудом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я организую сплавы на катамаранах, походы на морских каяках, автотуры на внедорожниках по Кольскому полуострову, походы в Хибины и Ловозерские тундры, по Терскому берегу и полуостровам Средний и Рыбачий. Инструктор-проводник водного туризма, альпинист, водитель со стажем 20 лет. Более 10 лет исследую свой родной полуостров. Работаю в команде увлеченных гидов и отличных проводников, готовых влюбить в красоты Севера. Приезжайте — мы будем рады вас видеть в гостях!
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Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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