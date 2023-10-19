Не просто экскурсионная поездка, а путешествие с новыми друзьями по проверенному и продуманному до мелочей маршруту, созданному с любовью к Северу. Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием. Приготовьтесь наслаждаться вкусом деликатесов, слушать истории коренных жителей и искать «яйца дракона». Ваш гид является профессиональным фотографом и порадует каждого новой аватаркой!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.