Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием.
Приготовьтесь наслаждаться вкусом деликатесов, слушать истории коренных жителей и искать «яйца дракона». Ваш гид является профессиональным фотографом и порадует каждого новой аватаркой!
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Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.
Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.
Программа тура по дням
Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом
Рекомендуем прилететь до 18:00, чтобы успеть на приветственный ужин в ресторане, за которым мы познакомимся и обсудим план на ближайшие дни.
Поздно вечером отправимся в первый выезд на охоту за северным сиянием. Ориентировочное время встречи в центре Мурманска — 21:00-22:00. Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте. Если прогноз будет неблагоприятным для северного сияния, не переживайте, у нас запланирован второй запасной выезд.
Суровая и неповторимая Териберка
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку погружаться в северную атмосферу и любоваться Баренцевым морем.
Посетим все главные достопримечательности посёлка. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
В гостях у саамов и северных оленей
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
Самый большой город за полярным кругом
Пора получше узнать город, в котором мы остановились. Отправимся на обзорную экскурсию по Мурманску, являющемуся самым большим городом за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», прогуляемся по набережной, где находится атомный ледокол «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, Семёновское озеро и статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.
Вылет рекомендуем планировать после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным рейсом до 18:00Завершение: Мурманск, рекомендуем планировать вылет после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.