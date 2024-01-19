Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Индивидуальный тур в Мурманске

Погулять по посёлку, прокатиться в санях к Северному Ледовитому океану и поохотиться за сиянием

Зовём вас провести с нами незабываемые выходные в Заполярье.

Мы будем ловить сияние и кататься по заснеженным сопкам, греться в бане и пробовать свежайшие морепродукты.

При наборе нужного количества желающих выйдем в море, чтобы высматривать китов и косаток и любоваться суровыми, но чарующими пейзажами с воды.

Мы заглянем в самую северную в нашей стране пивоварню, увидим знаменитые пляжи Териберки, а в Мурманске погладим оленей и хаски и побываем на первом в мире атомном ледоколе, который сейчас функционирует как музей. Вперёд за мечтой!
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Териберка и Мурманск: северное сияние, морские деликатесы и запах океана
Ближайшие даты:
19
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Организаторы вправе поменять маршрут и график тура по погодным условиям, ограничениям, введённым местными властями, или по иным независящим от них причинам. Несмотря ни на что, мы сделаем всё возможное, чтобы этот тур стал для вас самым лучшим приключением.

Программа тура по дням

1 день

Переезд до Териберки, прогулка, посещение пивоварни, баня и выезд за сиянием

Встречаемся и едем в Териберку (время в пути 2-2,5 часа). По прибытии разместимся на базе отдыха, пообедаем и пойдём знакомиться с местностью.

Прогуляемся по старой части посёлка. Дойдём до песчаного пляжа и попробуем увидеть с берега белух и косаток. Посетим «кладбище» кораблей — место, где из воды торчат остовы старых судов, а после заглянем в самую северную пивоварню страны.

К вечеру вернёмся на базу, погреемся в баньке, поужинаем и отправимся на охоту за северным сиянием.

Переезд до Териберки, прогулка, посещение пивоварни, баня и выезд за сияниемПереезд до Териберки, прогулка, посещение пивоварни, баня и выезд за сияниемПереезд до Териберки, прогулка, посещение пивоварни, баня и выезд за сияниемПереезд до Териберки, прогулка, посещение пивоварни, баня и выезд за сияниемПереезд до Териберки, прогулка, посещение пивоварни, баня и выезд за сиянием
2 день

Выход в море, поездки на санях к океану и за северным сиянием

В 10:30 позавтракаем и отправимся на морскую прогулку (по желанию, за доплату). Будем высматривать китов и наслаждаться потрясающими северными пейзажами, желающие смогут порыбачить.

Около 13:30 вернёмся в посёлок, пообедаем и поедем на санях к Северному Ледовитому океану. Побываем на пляже с огромными круглыми валунами, прозванными «яйцами дракона», посетим замёрзший водопад, поднимемся на сопки, оттуда открывается завораживающий вид. А вечером вас ждут ужин со свежайшими, только что выловленными морскими деликатесами, отдых и ещё одна поездка на поиски северного сияния.

Выход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сияниемВыход в море, поездки на санях к океану и за северным сиянием
3 день

Мурманск: посещение базы отдыха с оленями и хаски, экскурсия на ледокол «Ленин»

Позавтракав, выезжаем в Мурманск, куда прибудем около 12:00. Посетим базу отдыха «Северное сияние», где вы сможете покормить северных оленей и погладить доброжелательных хаски. После побываем с экскурсией на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».

В 15:00 попрощаемся и, полные впечатлений, разъедемся по домам.

Мурманск: посещение базы отдыха с оленями и хаски, экскурсия на ледокол «Ленин»Мурманск: посещение базы отдыха с оленями и хаски, экскурсия на ледокол «Ленин»Мурманск: посещение базы отдыха с оленями и хаски, экскурсия на ледокол «Ленин»Мурманск: посещение базы отдыха с оленями и хаски, экскурсия на ледокол «Ленин»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, на площади Пяти Углов в 09:30, в аэропорту в 10:30
Завершение: Мурманск, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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