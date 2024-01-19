Встречаемся и едем в Териберку (время в пути 2-2,5 часа). По прибытии разместимся на базе отдыха, пообедаем и пойдём знакомиться с местностью.

Прогуляемся по старой части посёлка. Дойдём до песчаного пляжа и попробуем увидеть с берега белух и косаток. Посетим «кладбище» кораблей — место, где из воды торчат остовы старых судов, а после заглянем в самую северную пивоварню страны.

К вечеру вернёмся на базу, погреемся в баньке, поужинаем и отправимся на охоту за северным сиянием.