Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Прочувствуем северную атмосферу в Териберке, попробуем деликатесы и заедем в гости к саамам, где покормим оленей и узнаем о быте и обычаях коренного народа Кольского полуострова.
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Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.
Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.
Не забудьте взять с собой тёплые вещи: пуховик, шапку, варежки, шарф, зимнюю обувь, толстовку, тёплые штаны. В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер.
Программа тура по дням
Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом
Рекомендуем прилететь до 18:00.
Сегодня вечером отправимся в первый выезд на охоту за северным сиянием. Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте.
Суровая и неповторимая Териберка
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку погружаться в северную атмосферу и любоваться Баренцевым морем.
Посетим все главные достопримечательности посёлка. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
Саамская деревня
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным рейсом до 18:00Завершение: Мурманск, рекомендуем планировать вылет после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.