Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом

Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты

Описание
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Для исполнения мечты хватит всего одних выходных — запланирован выезд за северным сиянием! Большое преимущество тура — гид-фотограф, который не только следит за прогнозом, знает всё о Севере и влюблён в эти края, но и сможет порадовать вас новыми аватарками.

Прочувствуем северную атмосферу в Териберке, попробуем деликатесы и заедем в гости к саамам, где покормим оленей и узнаем о быте и обычаях коренного народа Кольского полуострова.
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Ближайшие даты:
20
окт
27
окт
3
ноя
10
ноя
17
ноя
24
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.

Не забудьте взять с собой тёплые вещи: пуховик, шапку, варежки, шарф, зимнюю обувь, толстовку, тёплые штаны. В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер.

Программа тура по дням

1 день

Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом

Рекомендуем прилететь до 18:00.

Сегодня вечером отправимся в первый выезд на охоту за северным сиянием. Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте.

Выезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографомВыезд на охоту за северным сиянием с фотографом
2 день

Суровая и неповторимая Териберка

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку погружаться в северную атмосферу и любоваться Баренцевым морем.

Посетим все главные достопримечательности посёлка. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины.

Вечером вернёмся в отель в Мурманск.

Суровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая ТериберкаСуровая и неповторимая Териберка
3 день

Саамская деревня

Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным рейсом до 18:00
Завершение: Мурманск, рекомендуем планировать вылет после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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