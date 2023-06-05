Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе

Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов

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Мурманск стоит на берегу Северного Ледовитого океана и при этом обладает незамерзающим портом: логично, что уже сто лет именно отсюда уходят суда исследовать и осваивать суровую Арктику! На прогулке мы перенесемся в эпоху открытий, героических советских экспедиций и отважных полярников. Вы по-новому взглянете на наш город, который тесными братскими узами связан с миром льдов.
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ворота в Арктику: авторская экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему эта тема?

Путешествия и исследования, полярная природа, харизматичные люди, открывавшие новые северные пути и земли — всё это невероятно вдохновляет меня! Как географ, который сам работал в Арктике и Антарктиде, я помогу вам понять, изучить и полюбить этот суровый край.

Что вас ожидает

Полярные хроники

С моей помощью перед вами оживут картины экспедиций и связанных с ними смелых полярников. А помогут мне в этом также фотографии, дневники, видеоматериалы участников арктических походов.

  • Вы увидите здание, где работал легендарный Отто Шмидт, который отправился в легендарную экспедицию с Челюскинцами.
  • Пройдете по местам, где в годы Второй мировой ходил бесстрашный Иван Папанин, совершивший многомесячный дрейф на льдине.
  • Выясните, какой радиационный фон в городе был от первых атомных ледоколов.
  • Остановитесь у дома, где жил капитан первых советских туристических круизов в Арктику, и сфотографируетесь со скульптурой белых медведей.
  • Рассмотрите роскошный особняк, построенный для моряков Мурманского Арктического пароходства.
  • Узнаете, откуда уходили в Арктику ледоколы «Ермак» и «Красин» и где сейчас трудятся новейшие атомные ледоколы.

Знаковые места Мурманска

В захватывающие истории о покорении Севера будут вплетены интересные локации города. На нашем маршруте:

  • мозаика первого ледокола Российской империи во льдах
  • сквер «Покорителям Арктики»
  • Управление Мурманского морского пароходства
  • Краны, причалы и суда городского порта
  • Незамерзающий Кольский залив
  • Первый в мире атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр)
  • И это далеко не всё!

Кому подойдет экскурсия

Любителям захватывающих и драматических историй, приключений и самостоятельных путешествий.

Организационные детали

  • Начинается экскурсия в центре, заканчивается у ледокола «Ленин». Посещение ледокола не входит в программу, вы сможете посетить ледокол самостоятельно.
  • Мурманск — это Арктика, потому даже летом у нас может быть холодно. Возьмите куртку, перчатки и шерстяные носки, даже если погода вам кажется комфортной.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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