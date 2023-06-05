Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Мурманск стоит на берегу Северного Ледовитого океана и при этом обладает незамерзающим портом: логично, что уже сто лет именно отсюда уходят суда исследовать и осваивать суровую Арктику! На прогулке мы перенесемся в эпоху открытий, героических советских экспедиций и отважных полярников. Вы по-новому взглянете на наш город, который тесными братскими узами связан с миром льдов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Почему эта тема?
Путешествия и исследования, полярная природа, харизматичные люди, открывавшие новые северные пути и земли — всё это невероятно вдохновляет меня! Как географ, который сам работал в Арктике и Антарктиде, я помогу вам понять, изучить и полюбить этот суровый край.
Что вас ожидает
Полярные хроники
С моей помощью перед вами оживут картины экспедиций и связанных с ними смелых полярников. А помогут мне в этом также фотографии, дневники, видеоматериалы участников арктических походов.
- Вы увидите здание, где работал легендарный Отто Шмидт, который отправился в легендарную экспедицию с Челюскинцами.
- Пройдете по местам, где в годы Второй мировой ходил бесстрашный Иван Папанин, совершивший многомесячный дрейф на льдине.
- Выясните, какой радиационный фон в городе был от первых атомных ледоколов.
- Остановитесь у дома, где жил капитан первых советских туристических круизов в Арктику, и сфотографируетесь со скульптурой белых медведей.
- Рассмотрите роскошный особняк, построенный для моряков Мурманского Арктического пароходства.
- Узнаете, откуда уходили в Арктику ледоколы «Ермак» и «Красин» и где сейчас трудятся новейшие атомные ледоколы.
Знаковые места Мурманска
В захватывающие истории о покорении Севера будут вплетены интересные локации города. На нашем маршруте:
- мозаика первого ледокола Российской империи во льдах
- сквер «Покорителям Арктики»
- Управление Мурманского морского пароходства
- Краны, причалы и суда городского порта
- Незамерзающий Кольский залив
- Первый в мире атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр)
- И это далеко не всё!
Кому подойдет экскурсия
Любителям захватывающих и драматических историй, приключений и самостоятельных путешествий.
Организационные детали
- Начинается экскурсия в центре, заканчивается у ледокола «Ленин». Посещение ледокола не входит в программу, вы сможете посетить ледокол самостоятельно.
- Мурманск — это Арктика, потому даже летом у нас может быть холодно. Возьмите куртку, перчатки и шерстяные носки, даже если погода вам кажется комфортной.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 23 туристов
Перед вами современный полярник, мурманчанин и гид в одном лице. Все началось с изучения географии полярных стран в университете, далее были наука и разгадка секретов климата земли в прошлом, захватывающие экспедиции в Арктику на борту ледокола, вертолёта, пешком… Мне удалось побывать в Арктике от Мурманска до Певека на Чукотке, увидеть суровую природу, ближе узнать людей Крайнего севера. Экскурсии в Мурманске начались от желания показать нашу разнообразную природу. Каждый день тура — совершенно другой пейзаж! Моя команда гидов-единомышленников успешно помогает гостям открыть красоты севера вот уже 7 лет. Полагаю, и вам будет интересно отправиться в путешествие с нами!Задать вопрос
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