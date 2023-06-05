Мурманск стоит на берегу Северного Ледовитого океана и при этом обладает незамерзающим портом: логично, что уже сто лет именно отсюда уходят суда исследовать и осваивать суровую Арктику! На прогулке мы перенесемся в эпоху открытий, героических советских экспедиций и отважных полярников. Вы по-новому взглянете на наш город, который тесными братскими узами связан с миром льдов.

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Описание

Почему эта тема?

Путешествия и исследования, полярная природа, харизматичные люди, открывавшие новые северные пути и земли — всё это невероятно вдохновляет меня! Как географ, который сам работал в Арктике и Антарктиде, я помогу вам понять, изучить и полюбить этот суровый край.

Что вас ожидает

Полярные хроники

С моей помощью перед вами оживут картины экспедиций и связанных с ними смелых полярников. А помогут мне в этом также фотографии, дневники, видеоматериалы участников арктических походов.

Вы увидите здание, где работал легендарный Отто Шмидт, который отправился в легендарную экспедицию с Челюскинцами.

Пройдете по местам, где в годы Второй мировой ходил бесстрашный Иван Папанин, совершивший многомесячный дрейф на льдине.

Выясните, какой радиационный фон в городе был от первых атомных ледоколов.

Остановитесь у дома, где жил капитан первых советских туристических круизов в Арктику, и сфотографируетесь со скульптурой белых медведей.

Рассмотрите роскошный особняк, построенный для моряков Мурманского Арктического пароходства.

Узнаете, откуда уходили в Арктику ледоколы «Ермак» и «Красин» и где сейчас трудятся новейшие атомные ледоколы.

Знаковые места Мурманска

В захватывающие истории о покорении Севера будут вплетены интересные локации города. На нашем маршруте:

мозаика первого ледокола Российской империи во льдах

сквер «Покорителям Арктики»

Управление Мурманского морского пароходства

Краны, причалы и суда городского порта

Незамерзающий Кольский залив

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр)

И это далеко не всё!

Кому подойдет экскурсия

Любителям захватывающих и драматических историй, приключений и самостоятельных путешествий.

Организационные детали