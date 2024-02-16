Максимум впечатлений всего за 3 дня! Отправимся в плавание на корабле по суровому Баренцеву морю в поисках китов, которые круглогодично могут подходить к берегам Кольского полуострова. Каждый день будет возможность наблюдать северное сияние, ведь жить будем в уютных деревянных домиках среди снежного леса в стороне от городской засветки. Заедем в гости к саамам, где покормим оленей, узнаем о традициях и продегустируем национальную кухню. Желающие покатаются на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках и порыбачат прямо с борта корабля.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур с автосопровождением и ночёвками в отеле.

Билеты рекомендуем брать с прилётом до 15:00. Обратные билеты нужно брать на рейсы вылетом между 13:30-15:00. Перед приобретением согласуйте, пожалуйста, с организатором.

Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви. Мы едем на Север, где часто дует сильный ветер. Запланирована прогулка на корабле в море. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мёрзнуть. Необходимо учитывать непредсказуемые погодные условия. В случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с предложением альтернатив или перерасчетом).

Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре.