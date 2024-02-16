Отправиться на корабле в Баренцево море, порыбачить и продегустировать саамскую кухню
Каждый день будет возможность наблюдать северное сияние, ведь жить будем в уютных деревянных домиках среди снежного леса в стороне от городской засветки.
Заедем в гости к саамам, где покормим оленей, узнаем о традициях и продегустируем национальную кухню. Желающие покатаются на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках и порыбачат прямо с борта корабля.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
Тур с автосопровождением и ночёвками в отеле.
Билеты рекомендуем брать с прилётом до 15:00. Обратные билеты нужно брать на рейсы вылетом между 13:30-15:00. Перед приобретением согласуйте, пожалуйста, с организатором.
Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви. Мы едем на Север, где часто дует сильный ветер. Запланирована прогулка на корабле в море. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мёрзнуть. Необходимо учитывать непредсказуемые погодные условия. В случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с предложением альтернатив или перерасчетом).
Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре.
Программа тура по дням
Волшебный снежный лес и северное сияние
Встречаемся в отеле до 15:30. После обеда отправимся гулять по заснеженному лесу. Желающие смогут прокатиться на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках и сходить в баню (за доплату, необходимо бронировать заранее).
При благоприятном прогнозе вечером отправимся на охоту за северным сиянием. В ясную погоду оно может возникнуть в любой момент. То есть даже в месте нашего проживания, так как отель находится в стороне от города и электрической засветки.
Прогулка на корабле в поисках китов
Сегодня отправимся в открытое море на корабле! Прогулка длится 5 часов. С собой берём ланч-бокс. Наша главная цель — увидеть китов. Однако обращаем внимание, что это природное явление, гарантировать появление китов никто не может. Дойдём на судне до островов, посмотрим на птичьи базары. Желающие смогут порыбачить и приготовить пойманный улов на кухне корабля.
Вечером и ночью будет возможность увидеть северное сияние. Если вчера был неблагоприятный прогноз, сегодня испытаем удачу вновь.
В гости к саамам и северным оленям
После завтрака выезжаем из отеля в деревню Лопарская на семейную саамскую ферму оленей. Нас встретит коренная саамка, расскажет о своём народе, традициях, проводит к северным оленям, которых мы покормим ягелем. Затем соберёмся на традиционный обед и отведаем саамских блюд. Так тепло и душевно завершится наше путешествие.
Проводим всех в аэропорт Мурманска.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель в 10-25 км от Мурманска, до 15:30Завершение: Аэропорт Мурманска, рекомендуем билеты с вылетом между 13:30-15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.