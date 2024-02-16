За мечтой на Север: киты, олени и сияние

Индивидуальный тур в Мурманске

Отправиться на корабле в Баренцево море, порыбачить и продегустировать саамскую кухню

Максимум впечатлений всего за 3 дня! Отправимся в плавание на корабле по суровому Баренцеву морю в поисках китов, которые круглогодично могут подходить к берегам Кольского полуострова.

Каждый день будет возможность наблюдать северное сияние, ведь жить будем в уютных деревянных домиках среди снежного леса в стороне от городской засветки.

Заедем в гости к саамам, где покормим оленей, узнаем о традициях и продегустируем национальную кухню. Желающие покатаются на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках и порыбачат прямо с борта корабля.
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
За мечтой на Север: киты, олени и сияние
Ближайшие даты:
16
фев
23
фев
1
мар
8
мар
15
мар
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур с автосопровождением и ночёвками в отеле.

Билеты рекомендуем брать с прилётом до 15:00. Обратные билеты нужно брать на рейсы вылетом между 13:30-15:00. Перед приобретением согласуйте, пожалуйста, с организатором.

Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви. Мы едем на Север, где часто дует сильный ветер. Запланирована прогулка на корабле в море. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мёрзнуть. Необходимо учитывать непредсказуемые погодные условия. В случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с предложением альтернатив или перерасчетом).

Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре.

Программа тура по дням

1 день

Волшебный снежный лес и северное сияние

Встречаемся в отеле до 15:30. После обеда отправимся гулять по заснеженному лесу. Желающие смогут прокатиться на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках и сходить в баню (за доплату, необходимо бронировать заранее).

При благоприятном прогнозе вечером отправимся на охоту за северным сиянием. В ясную погоду оно может возникнуть в любой момент. То есть даже в месте нашего проживания, так как отель находится в стороне от города и электрической засветки.

Волшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияниеВолшебный снежный лес и северное сияние
2 день

Прогулка на корабле в поисках китов

Сегодня отправимся в открытое море на корабле! Прогулка длится 5 часов. С собой берём ланч-бокс. Наша главная цель — увидеть китов. Однако обращаем внимание, что это природное явление, гарантировать появление китов никто не может. Дойдём на судне до островов, посмотрим на птичьи базары. Желающие смогут порыбачить и приготовить пойманный улов на кухне корабля.

Вечером и ночью будет возможность увидеть северное сияние. Если вчера был неблагоприятный прогноз, сегодня испытаем удачу вновь.

Прогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китовПрогулка на корабле в поисках китов
3 день

В гости к саамам и северным оленям

После завтрака выезжаем из отеля в деревню Лопарская на семейную саамскую ферму оленей. Нас встретит коренная саамка, расскажет о своём народе, традициях, проводит к северным оленям, которых мы покормим ягелем. Затем соберёмся на традиционный обед и отведаем саамских блюд. Так тепло и душевно завершится наше путешествие.

Проводим всех в аэропорт Мурманска.

В гости к саамам и северным оленямВ гости к саамам и северным оленямВ гости к саамам и северным оленямВ гости к саамам и северным оленямВ гости к саамам и северным оленямВ гости к саамам и северным оленям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в 10-25 км от Мурманска, до 15:30
Завершение: Аэропорт Мурманска, рекомендуем билеты с вылетом между 13:30-15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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