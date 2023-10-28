Прокатиться по рыбацкому посёлку на санях и подняться на подъёмнике на гору Айкуайвенчорр
Вас ждут знаковые места Териберки, белоснежные вершины Хибин, искусно выполненные из снега скульптуры в «Снежной деревне» и даже кусочек лета в ботаническом саду. А ещё больше незабываемых впечатлений добавят сияющие в ночном небе узоры Авроры.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста, есть удерживающие устройства — от люльки до бустера.
Программа тура по дням
Териберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сиянием
Забираем вас из места вашего пребывания и отправляемся в посёлок Териберка. По пути сделаем остановку посреди бескрайней тундры, чтобы вы насладились пейзажем и пофотографировали. По прибытии посетим место, где на мели покоятся остовы старых судов — «Кладбище кораблей». Вы сможете представить, как когда-то здесь кипела жизнь, рыбаки собирались в путь и готовились к выходу в море.
В старой части Териберки осмотрим макет, повторяющий скелет самого большого животного на нашей планете — синего кита — изготовленный и привезённый сюда для съёмок фильма «Левиафан». Прокатимся на санях, прикреплённых к снегоходу, до водопада, струящегося прямо в море, и пляжа с ровными круглыми камнями, прозванными яйцами дракона. Остановимся у песчаного пляжа, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.
Затем вас ждёт морская прогулка. (Бронируется заранее на свободное время и при желании, отталкиваясь от этого, корректируем последовательность программы). После вернёмся в Мурманск и поедем на поиски северного сияния, если ещё не поймали его по дороге — такое часто случается! По возвращении развезём вас по местам проживания.
Достопримечательности Кировска и Хибины
В 08:30-09:00 забираем вас от отелей и отправляемся в Кировск и Хибины. Посетим ботанический сад и «Снежной деревне». При подходящей погоде на подъёмнике взлетим на вершину горы Айкуайвенчорр, которая находится недалеко от города и возвышается на 1075 метров над уровнем моря. Здесь при желании вы сможете пообедать («шведский стол»).
Заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит» и в «Таинственный лес» — арт-парк в естественном ландшафте Хибинских гор. По возвращении в Мурманск снова поедем на поиски сияния, если не удалось увидеть это явление природы вчера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, 08:00-09:00Завершение: Мурманск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.