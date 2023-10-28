Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере

Прокатиться по рыбацкому посёлку на санях и подняться на подъёмнике на гору Айкуайвенчорр

Описание
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Два дня на то, чтобы отвлечься от суеты и почувствовать совсем другой ритм — неспешный и пронзительный, растягивающийся во времени, который создают бескрайние просторы тундры, шелест обжигающе холодных волн и атмосфера сурового, но такого притягательного севера.

Вас ждут знаковые места Териберки, белоснежные вершины Хибин, искусно выполненные из снега скульптуры в «Снежной деревне» и даже кусочек лета в ботаническом саду. А ещё больше незабываемых впечатлений добавят сияющие в ночном небе узоры Авроры.
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Завораживающая Териберка и живописные Хибины: выходные на севере
Ближайшие даты:
28
окт
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
ноя
2
дек
9
дек
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста, есть удерживающие устройства — от люльки до бустера.

Программа тура по дням

1 день

Териберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сиянием

Забираем вас из места вашего пребывания и отправляемся в посёлок Териберка. По пути сделаем остановку посреди бескрайней тундры, чтобы вы насладились пейзажем и пофотографировали. По прибытии посетим место, где на мели покоятся остовы старых судов — «Кладбище кораблей». Вы сможете представить, как когда-то здесь кипела жизнь, рыбаки собирались в путь и готовились к выходу в море.

В старой части Териберки осмотрим макет, повторяющий скелет самого большого животного на нашей планете — синего кита — изготовленный и привезённый сюда для съёмок фильма «Левиафан». Прокатимся на санях, прикреплённых к снегоходу, до водопада, струящегося прямо в море, и пляжа с ровными круглыми камнями, прозванными яйцами дракона. Остановимся у песчаного пляжа, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Затем вас ждёт морская прогулка. (Бронируется заранее на свободное время и при желании, отталкиваясь от этого, корректируем последовательность программы). После вернёмся в Мурманск и поедем на поиски северного сияния, если ещё не поймали его по дороге — такое часто случается! По возвращении развезём вас по местам проживания.

Териберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сияниемТериберка, катание на санях, морская прогулка и охота за северным сиянием
2 день

Достопримечательности Кировска и Хибины

В 08:30-09:00 забираем вас от отелей и отправляемся в Кировск и Хибины. Посетим ботанический сад и «Снежной деревне». При подходящей погоде на подъёмнике взлетим на вершину горы Айкуайвенчорр, которая находится недалеко от города и возвышается на 1075 метров над уровнем моря. Здесь при желании вы сможете пообедать («шведский стол»).

Заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит» и в «Таинственный лес» — арт-парк в естественном ландшафте Хибинских гор. По возвращении в Мурманск снова поедем на поиски сияния, если не удалось увидеть это явление природы вчера.

Достопримечательности Кировска и ХибиныДостопримечательности Кировска и ХибиныДостопримечательности Кировска и ХибиныДостопримечательности Кировска и ХибиныДостопримечательности Кировска и ХибиныДостопримечательности Кировска и Хибины

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 08:00-09:00
Завершение: Мурманск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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