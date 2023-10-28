Забираем вас из места вашего пребывания и отправляемся в посёлок Териберка. По пути сделаем остановку посреди бескрайней тундры, чтобы вы насладились пейзажем и пофотографировали. По прибытии посетим место, где на мели покоятся остовы старых судов — «Кладбище кораблей». Вы сможете представить, как когда-то здесь кипела жизнь, рыбаки собирались в путь и готовились к выходу в море.

В старой части Териберки осмотрим макет, повторяющий скелет самого большого животного на нашей планете — синего кита — изготовленный и привезённый сюда для съёмок фильма «Левиафан». Прокатимся на санях, прикреплённых к снегоходу, до водопада, струящегося прямо в море, и пляжа с ровными круглыми камнями, прозванными яйцами дракона. Остановимся у песчаного пляжа, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Затем вас ждёт морская прогулка. (Бронируется заранее на свободное время и при желании, отталкиваясь от этого, корректируем последовательность программы). После вернёмся в Мурманск и поедем на поиски северного сияния, если ещё не поймали его по дороге — такое часто случается! По возвращении развезём вас по местам проживания.