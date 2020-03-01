Исторические экскурсии по Перми

По следам Ермака

Проехать по маршруту казачьей экспедиции 16 века и узнать её интересные подробности

Если вы хотите узнать и увидеть, как начиналось покорение Сибири, то это путешествие именно для вас! Наш маршрут пройдет по местам, откуда начинал свой поход атаман Ермак Тимофеевич. Вы узнаете интересные исторические и технические детали экспедиции, посетите монастырь Казанская Трифонова женская пустынь и Этнографический парк истории реки Чусовой — музейный комплекс, где собраны предметы крестьянского быта и макеты орудий, использовавшихся в походе Ермака