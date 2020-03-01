Исторические экскурсии по Перми

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  3. Шедевры деревянного зодчества в Хохловке

Впечатлиться древними церквями и домами в живописном музее под открытым небом

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Вы увидите не только старинные деревянные храмы, но и колокольню, ветряную мельницу, пожарную башню и крестьянские избы.

А также познакомитесь с историей, традициями и деталями бытовой жизни народностей, населявших север Пермского края в XVII-XX веках.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у гостиницы Прикамье
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Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке

Что вас ожидает

Хохловка — деревянная и великолепная!
Я покажу все «визитные карточки» Хохловки. В программе экскурсии:

  • Изба усадьбы Кудымова — построенная в середине XIX века, она даст вам представление о типичном доме коми-пермяцкого крестьянина северо-западного Прикамья.
  • Изба усадьбы Васильевых — здесь вы рассмотрите характерную для севера края домовую роспись.
  • Спасо-Преображенская церковь напомнит вам изящный старинный корабль. Я объясню, что такое «клеть» и почему все три части церкви (трапезная, храмовая и алтарная) размещаются на одной оси.
  • Спасская сторожевая башня — я расскажу, как ей удалось выдержать осаду войск Пугачева.
  • Рассолоподъемная башня — построенная в 1880-е годы, она защищала качавшую соляной рассол технику от тяжелых погодных условий. В доказательство этому факту я покажу деревянную трубу, по которой перемещался рассол.
  • Соляной ларь — именно здесь рассол накапливался до нужного объема и отстаивался, чтобы осели посторонние примеси. Присмотревшись, вы даже сейчас увидите на нем белые соляные разводы.
  • Соляной амбар — я расскажу о непростой жизни соленосов и раскрою истинный смысл прозвища «пермяк соленые уши».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Входные билеты не включены в стоимость: взрослые — 180 рублей, пенсионеры — 130 рублей. Детям до 18 лет бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке
Шедевры деревянного зодчества в Хохловке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у гостиницы Прикамье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов много лет проводит классические и необычные экскурсии по Перми и Пермскому краю. С радостью покажем все удивительные места нашего живописного региона и расскажем о них самое интересное!
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