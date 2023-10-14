Мы — псковичи, искренне любящие свой город. Эта любовь и разный профессиональный опыт — основа нашей экскурсии. Кто лучше гида-археолога расскажет о глубине культурного слоя и артефактах с раскопок? А ремесленница поведает о быте псковичей и покажет расписанные игрушки. На прогулке мы будем путешествовать между веками и увидим интересные места, которых нет в путеводителях.

Описание

Что вас ожидает

Псковский Кром. На этом древнем месте мы расскажем о начале крещения Руси, великих княгине Ольге и князе Владимире.

Троицкий собор. Вы посетите главный храм города и насладитесь завораживающим обликом уникального семиярусного иконостаса.

Покровская башня. Увидите самую мощную башню Европы и разгадаете загадку псковских Помпей.

Гремячая башня. У её подножия услышите древнюю псковскую легенду, рассказанную Пушкиным Гоголю.

Дом купца Курбатова. Посмотрите на уютный особняк в городском парке — единственный сохранившийся пример стиля классицизм в Пскове. Здесь прошло детство революционерки Софьи Перовской.

Памятник Ленину. Узнаете, как ссыльный В. И. Ульянов проходил службу в Пскове, жил в квартирке в самом центре города и готовился к изданию газеты «Искра». Именно её вы и увидите в руках памятника вождю.

Доходные дома. Взглянете на здания, составляющие местный Уолл-стрит 19 века. Мы поговорим о первых псковских бизнесменах — купцах Сафьянщиковых, инженере Станкевиче, вице-губернаторе Медеме, крестьянине Якове Иванове, реабилитированном арестанте Черехинском.

Организационные детали