На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Кто лучше гида-археолога расскажет о глубине культурного слоя и артефактах с раскопок? А ремесленница поведает о быте псковичей и покажет расписанные игрушки.
На прогулке мы будем путешествовать между веками и увидим интересные места, которых нет в путеводителях.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Псковский Кром. На этом древнем месте мы расскажем о начале крещения Руси, великих княгине Ольге и князе Владимире.
Троицкий собор. Вы посетите главный храм города и насладитесь завораживающим обликом уникального семиярусного иконостаса.
Покровская башня. Увидите самую мощную башню Европы и разгадаете загадку псковских Помпей.
Гремячая башня. У её подножия услышите древнюю псковскую легенду, рассказанную Пушкиным Гоголю.
Дом купца Курбатова. Посмотрите на уютный особняк в городском парке — единственный сохранившийся пример стиля классицизм в Пскове. Здесь прошло детство революционерки Софьи Перовской.
Памятник Ленину. Узнаете, как ссыльный В. И. Ульянов проходил службу в Пскове, жил в квартирке в самом центре города и готовился к изданию газеты «Искра». Именно её вы и увидите в руках памятника вождю.
Доходные дома. Взглянете на здания, составляющие местный Уолл-стрит 19 века. Мы поговорим о первых псковских бизнесменах — купцах Сафьянщиковых, инженере Станкевиче, вице-губернаторе Медеме, крестьянине Якове Иванове, реабилитированном арестанте Черехинском.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, сопровождение аккредитованных гидов, входные билеты и пожертвования в храме
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Экскурсию проведут гиды нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.