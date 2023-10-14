Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности

На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды

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Ответы на вопросы
Мы — псковичи, искренне любящие свой город. Эта любовь и разный профессиональный опыт — основа нашей экскурсии.

Кто лучше гида-археолога расскажет о глубине культурного слоя и артефактах с раскопок? А ремесленница поведает о быте псковичей и покажет расписанные игрушки.

На прогулке мы будем путешествовать между веками и увидим интересные места, которых нет в путеводителях.
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Псковский Кром. На этом древнем месте мы расскажем о начале крещения Руси, великих княгине Ольге и князе Владимире.
Троицкий собор. Вы посетите главный храм города и насладитесь завораживающим обликом уникального семиярусного иконостаса.
Покровская башня. Увидите самую мощную башню Европы и разгадаете загадку псковских Помпей.
Гремячая башня. У её подножия услышите древнюю псковскую легенду, рассказанную Пушкиным Гоголю.
Дом купца Курбатова. Посмотрите на уютный особняк в городском парке — единственный сохранившийся пример стиля классицизм в Пскове. Здесь прошло детство революционерки Софьи Перовской.
Памятник Ленину. Узнаете, как ссыльный В. И. Ульянов проходил службу в Пскове, жил в квартирке в самом центре города и готовился к изданию газеты «Искра». Именно её вы и увидите в руках памятника вождю.
Доходные дома. Взглянете на здания, составляющие местный Уолл-стрит 19 века. Мы поговорим о первых псковских бизнесменах — купцах Сафьянщиковых, инженере Станкевиче, вице-губернаторе Медеме, крестьянине Якове Иванове, реабилитированном арестанте Черехинском.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, сопровождение аккредитованных гидов, входные билеты и пожертвования в храме
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
  • Экскурсию проведут гиды нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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