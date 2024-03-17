Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Отправиться в Домбай можно в любое время года. Летом и осенью по дороге туда мы увидим водопады, ледяные озёра и тенистые ущелья. Зимой Домбай укрыт снегом и ослепляет белоснежной красотой. Мы отправимся в посёлок через перевал Гум-Баши.
По пути заглянем в Сырные пещеры, а в самом Домбае полюбуемся видами, от которых захватывает дух — вы убедитесь в этом сами!
По пути заглянем в Сырные пещеры, а в самом Домбае полюбуемся видами, от которых захватывает дух — вы убедитесь в этом сами!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 030 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы проедем по перевалу Гум-Баши, который достигает высоты 2144 м. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога с панорамами Большого Кавказского хребта. По пути остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Посетим Сырные пещеры из пористого песчаника — внешним видом они действительно напоминают сыр с дырочками. Вы осмотрите пещеры снаружи и изнутри и сделаете эффектные снимки на фоне необычных стен.
- Отправимся в Шоанинский храм 10 века, где вы познакомитесь с историей архитектурного памятника. А ещё загадаете заветное желание под звон колоколов.
- Увидим реку Уллу-Муруджу — одну из самых чистых в Европе! Её ледниковая вода ещё и очень полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в посёлок Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими пиками и ледниками, увидите гору Мусса-Ачитара во всей красе.
Организационные детали
- Поездка актуальна круглый год.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном внедорожнике от места вашего проживания и обратно, услуги гида.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога в Домбае — 2000 руб. с человека на все три высоты.
- Еда и напитки — средний чек 300-500 руб. с человека.
ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Приветствуем вас, дорогие друзья! Уже более 7 лет наша команда организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы смогли объединить все свои знания и опыт для организации программ, которые насыщены культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, практикуем активный отдых. Круглый год показываем захватывающие локации нашего прекрасного региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании. Ждём встречи с вами!
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