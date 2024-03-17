Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Групповая экскурсия в Пятигорске

Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге

Отправиться в Домбай можно в любое время года. Летом и осенью по дороге туда мы увидим водопады, ледяные озёра и тенистые ущелья. Зимой Домбай укрыт снегом и ослепляет белоснежной красотой. Мы отправимся в посёлок через перевал Гум-Баши.

По пути заглянем в Сырные пещеры, а в самом Домбае полюбуемся видами, от которых захватывает дух — вы убедитесь в этом сами!
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 030 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы проедем по перевалу Гум-Баши, который достигает высоты 2144 м. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога с панорамами Большого Кавказского хребта. По пути остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
  • Посетим Сырные пещеры из пористого песчаника — внешним видом они действительно напоминают сыр с дырочками. Вы осмотрите пещеры снаружи и изнутри и сделаете эффектные снимки на фоне необычных стен.
  • Отправимся в Шоанинский храм 10 века, где вы познакомитесь с историей архитектурного памятника. А ещё загадаете заветное желание под звон колоколов.
  • Увидим реку Уллу-Муруджу — одну из самых чистых в Европе! Её ледниковая вода ещё и очень полезная, так как богата серебром.
  • Прибыв в посёлок Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими пиками и ледниками, увидите гору Мусса-Ачитара во всей красе.

Организационные детали

  • Поездка актуальна круглый год.
  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном внедорожнике от места вашего проживания и обратно, услуги гида.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога в Домбае — 2000 руб. с человека на все три высоты.
  • Еда и напитки — средний чек 300-500 руб. с человека.

ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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