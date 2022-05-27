Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»

Отправимся из Самары в Смышляевку, Алакаевку и Сырейку, где вы увидите: Святой источник Покрова Божией Матери, Святой

Отправимся из Самары в Смышляевку, Алакаевку и Сырейку, где вы увидите: Святой источник Покрова Божией Матери, Святой источник во имя святителя Николая Чудотворца, родник преподобного Серафима Саровского, Святой источник Владимирской Божьей Матери.

Увидим золотую пещеру, где прятался монах-отшельник.

Позвоним в колокола.

Посмотрим как живут паломники.
Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»
Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»
Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»
Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»
Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»
Автобусная экскурсия «Четыре храма, четыре источника»

Что вас ожидает 🤩

  • Святой источник Покрова Божией Матери
  • Святой источник во имя святителя Николая Чудотворца
  • Родник преподобного Серафима Саровского
  • Святой источник Владимирской Божьей Матери
  • Золотая пещера

Вы увидите:

  • Святой источник Покрова Божией Матери. Святой источник во имя святителя Николая Чудотворца. Родник преподобного Серафима Саровского. Святой источник Владимирской Божьей Матери. Увидим золотую пещеру, где прятался монах-отшельник. Позвоним в колокола. Посмотрим как живут паломники.

Программа

09:00 — отправление пр. Кирова, 308 (парковка Магнит).
10:00 — прибытие в Смышляевку, посещение церкви во имя святителя Николая Чудотворца, омовение в святом источнике во имя святителя Николая Чудотворца.
11:00 — прибытие к роднику преподобного Серафима Саровского в селе Богдановка, омовение, набор воды, посещение храма Казанской иконы Божией Матери.
12:00 — прибытие в Алакаевку, посещение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, омовение в источнике Владимирской Божьей Матери.
13:00 — прибытие в монастырь в Чубовке, экскурсия по подворью, подъем на колокольню на колокольню, набор воды и омовение в источнике Покрова Божией Матери.
14:00 — прибытие в Сырейку, осмотр золотой пещеры, где прятался монах-отшельник (без захода в пещеру), пикник в лесу. Возможно изменение в зависимости от погоды.
15:00 — отправление в г. Самару.
16:00 — прибытие в г. Самару.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Страховка
  • Работа экскурсовода
  • Экскурсионная программа
Место начала и завершения?
пр. Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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