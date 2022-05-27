Вы увидите:

Святой источник Покрова Божией Матери. Святой источник во имя святителя Николая Чудотворца. Родник преподобного Серафима Саровского. Святой источник Владимирской Божьей Матери. Увидим золотую пещеру, где прятался монах-отшельник. Позвоним в колокола. Посмотрим как живут паломники.

Программа

09:00 — отправление пр. Кирова, 308 (парковка Магнит).

10:00 — прибытие в Смышляевку, посещение церкви во имя святителя Николая Чудотворца, омовение в святом источнике во имя святителя Николая Чудотворца.

11:00 — прибытие к роднику преподобного Серафима Саровского в селе Богдановка, омовение, набор воды, посещение храма Казанской иконы Божией Матери.

12:00 — прибытие в Алакаевку, посещение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, омовение в источнике Владимирской Божьей Матери.

13:00 — прибытие в монастырь в Чубовке, экскурсия по подворью, подъем на колокольню на колокольню, набор воды и омовение в источнике Покрова Божией Матери.

14:00 — прибытие в Сырейку, осмотр золотой пещеры, где прятался монах-отшельник (без захода в пещеру), пикник в лесу. Возможно изменение в зависимости от погоды.

15:00 — отправление в г. Самару.

16:00 — прибытие в г. Самару.